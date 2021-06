Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"321c4499-7e7a-4329-9274-48e8e18987c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ejtőernyősöket szállított a gép, edzőrepülésen vettek részt.","shortLead":"Ejtőernyősöket szállított a gép, edzőrepülésen vettek részt.","id":"20210619_Lezuhant_egy_repulogep_Sziberiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=321c4499-7e7a-4329-9274-48e8e18987c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0809dd-c75b-49de-a8dc-8a52f2099ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20210619_Lezuhant_egy_repulogep_Sziberiaban","timestamp":"2021. június. 19. 15:31","title":"Lezuhant egy repülőgép Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint Kozma Ákos a melegellenes törvény hatályba lépése után meg tudja vizsgálni, hogy egyáltalán alkotmányos-e a jogszabály.","shortLead":"A képviselő szerint Kozma Ákos a melegellenes törvény hatályba lépése után meg tudja vizsgálni, hogy egyáltalán...","id":"20210619_Szel_Bernadett_ombudsman_melegellenes_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29339d0d-fbf0-4def-a661-7717c66286d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Szel_Bernadett_ombudsman_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 19. 13:28","title":"Szél Bernadett: Az ombudsmanhoz fordulok az lmbt+ fiatalok alapjogsérelme miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29f71f0-9fc3-4026-b398-e03ec8510ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A focit is szereti a „mindenki önkormányzata”.","shortLead":"A focit is szereti a „mindenki önkormányzata”.","id":"20210618_jozsefvaros_onkormanyzat_molinok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a29f71f0-9fc3-4026-b398-e03ec8510ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5a88fc-03b3-4690-9ad1-bbac72ff37ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_jozsefvaros_onkormanyzat_molinok","timestamp":"2021. június. 18. 18:44","title":"Két molinóval mondta el a Józsefvárosi Önkormányzat, milyennek álmodja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e21f762-d337-43ad-a664-5d34de1482e5","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Ahol értelmezik, jelzőkkel látják el, ott szűkül a demokrácia, csorbul a művészi szabadság – mondja a világ egyik vezető fotóművésze, aki a londoni Tate és a New York-i MoMA között a budapesti Trafóban állít ki.\r

","shortLead":"Ahol értelmezik, jelzőkkel látják el, ott szűkül a demokrácia, csorbul a művészi szabadság – mondja a világ egyik...","id":"202124__wolfgang_tillmans_fotomuvesz__mozgositasrol_haszontalan_targyakrol__szemelyes_erintettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e21f762-d337-43ad-a664-5d34de1482e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8158fa7c-cb8c-405f-9a01-1ac24f632714","keywords":null,"link":"/360/202124__wolfgang_tillmans_fotomuvesz__mozgositasrol_haszontalan_targyakrol__szemelyes_erintettseg","timestamp":"2021. június. 19. 19:00","title":"Wolfgang Tillmans: A művészeknek politikusabbaknak kellene lenniük, de a pékeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edb677-cd3f-42c6-831b-a50334b54095","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Schuman mélyen hívő katolikusként szolgálta az európai egység ügyét.","shortLead":"Robert Schuman mélyen hívő katolikusként szolgálta az európai egység ügyét.","id":"20210620_Szentte_avathatja_a_papa_az_Europai_Unio_egyik_alapitojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0edb677-cd3f-42c6-831b-a50334b54095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439d5285-c041-45a1-ae84-70ada98241c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Szentte_avathatja_a_papa_az_Europai_Unio_egyik_alapitojat","timestamp":"2021. június. 20. 10:39","title":"Szentté avathatja a pápa az Európai Unió egyik alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen volt az időmérőn a leggyorsabb, közvetlen mögötte a két","shortLead":"Max Verstappen volt az időmérőn a leggyorsabb, közvetlen mögötte a két","id":"20210619_Verstappen_Francia_Nagydij_F1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb7ddcb-4587-419b-a946-2701eef246be","keywords":null,"link":"/sport/20210619_Verstappen_Francia_Nagydij_F1","timestamp":"2021. június. 19. 16:28","title":"Verstappen indul az élről a Francia Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8984f56a-16dd-4997-a1b7-5dba2422fd9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a kedvenc helye a világon – magyarázta a színésznő az elképedt műsorvezetőnek.","shortLead":"Ez a kedvenc helye a világon – magyarázta a színésznő az elképedt műsorvezetőnek.","id":"20210618_helen_mirren_jimmy_fallon_furdokad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8984f56a-16dd-4997-a1b7-5dba2422fd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c43556f-f3dc-49e0-ad9f-7ad30fc2f3f1","keywords":null,"link":"/elet/20210618_helen_mirren_jimmy_fallon_furdokad","timestamp":"2021. június. 18. 19:16","title":"Helen Mirren saját kádjából adott interjút egy talkshow-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ff3c03-3ec3-4eed-8baf-ce869fea475f","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A Carpathian Brigade továbbra is rengeteg embert képes megmozgatni, és bár sokaknak hihetetlen, a gyakran szalonképtelen megnyilvánulásaik ellenére is sokat javítottak a magyar lelátók mentális állapotán.","shortLead":"A Carpathian Brigade továbbra is rengeteg embert képes megmozgatni, és bár sokaknak hihetetlen, a gyakran...","id":"20210619_carpathian_brigade_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41ff3c03-3ec3-4eed-8baf-ce869fea475f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff9b3a5-1772-413c-8bed-a12863914c38","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_carpathian_brigade_eb","timestamp":"2021. június. 19. 12:50","title":"Mi ez a félelmetes csoport, amivel ezrek masíroznak az Eb-meccsek előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]