Szerintük csak a jogszabályoknak megfelelő feltételeknek megfelelően akartak dolgozni. Munkajogi per is lehet a traumatológiai osztály dolgozóinak távozásából.

Közleményt juttatattak el a hvg.hu szerkesztőségéhez azok a traumatológus orvosok, akik a napokban felmondtak és otthagyták a Zala megyei Szent Rafael Kórház traumatológiai osztályát.

Először a DK helyi választókerületi elnöke számolt be hétfőn arról, hogy hét traumatológus is felmondott a kórházban. Megkeresésünkre a kórház másnap közleményben reagált, melyben bérzsarolásnak nevezték az orvosok felmondását. A menedzsment szerint az érintett orvosok ügyeleti leterheltsége a más osztályokon dolgozó orvosokénál alacsonyabb volt, áprilisi bérük pedig meghaladta a bruttó kétmillió forintot. A kórház szerint a felmondott orvosok „sérelmezték az ügyeleti díjak számukra alacsony mértékét.”



Válaszában a kórház menedzsmentje kifejtette, a traumatológusok úgynevezett trauma fix díjazásban is részesülnek. A Traumatológiai Társaság ajánlása szerint a teljes díj 60 százaléka illeti meg a dolgozókat. A Zala Megyei Szent Rafael Kórház azonban ennél nagyobb összeget állapított meg, a traumatológiai ellátásában részt vevő orvosok és szakdolgozók a teljes díj 75 százalékát kapják meg, ez havonta 300-700 ezer forint közötti összeg.

Kitértek arra is, hogy a koronavírusos betegek ellátásában a traumatológia osztály felmondott szakorvosai nem vettek részt, vagyis a pandémia nem okozott számukra többletterhelést. Az elhalasztott műtéteik helyett az oltópontokon teljesítettek feladatot, külön juttatásért, közölték.

A kórház közleménye szerint „az egészségügyi szolgálati jogviszony vállalásával 2021. március 1-jével jelentősen megemelkedtek az orvosi bérek. Kórházunk felmondott traumatológus szakorvosai a megemelt béren túl a korábban említett traumatológiai ellátásért járó fixdíjban és az ügyeletek után járó díjban is részesültek.”

Fontosnak tartották kiemelni továbbá, hogy a távozó traumatológus szakorvosoknak, akik elégedetlenek voltak a bérezésükkel, az áprilisi bruttó bére 2 és 2,7 millió forint között alakult és a tavalyi évhez hasonlóan kiemelkedő javadalmazásban részesültek más szakterületek orvosaihoz képest. Közleményüket így zárták: „további bérzsarolásnak intézményünk fenntarthatósága érdekében nem engedünk!”

A betegellátás a kórház szerint nem kerül veszélybe, az elkövetkező időszakban is mindent meg fognak tenni azért, hogy a hozzájuk forduló betegeket a lehető legmagasabb szintű gyógyító ellátásban tudják részesíteni, a traumatológiai osztály működésének folytonosságát pedig biztosítják.

A hvg.hu által elért érintett orvosok szintén írásban reagáltak. Válaszukban azt állítják, senkivel sem közöltek jogtalanul semmilyen adatot az egészségügyi szolgálati jogviszonyunk megszüntetésével kapcsolatosan. “Senkit sem kértünk fel a történtek nyilvánosságra hozatalára, és ahhoz nem is járultunk hozzá, a lavinát elindító Facebook bejegyzéstől elhatárolódunk”. Szerintük a munkaügyi jogvita tartalma nem tartozik a nyilvánosságra, arról a felek nem nyilatkozhatnak érdemben, ennek szellemében járnak el ők is, a munkáltatói közleményben foglaltakat azonban visszautasítják, és “a megfelelő fórumokon” fogják jogaikat érvényesíteni. Mint írták, továbbra is csak gyógyítani szeretnének a jogszabályoknak megfelelő feltételek biztosítása mellett.

A kórházban más beosztásban dolgozóktól úgy tudjuk az intézményben sok az ügyelet, kevés a pénz és még kevesebb a rugalmasság.