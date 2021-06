Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ufában lévő üzem nem elég steril szerintük.","shortLead":"Az Ufában lévő üzem nem elég steril szerintük.","id":"20210624_who_oroszorszag_vakcinagyartas_vakcinagyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41db879-506d-482c-bcfe-1fdec564c710","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_who_oroszorszag_vakcinagyartas_vakcinagyar","timestamp":"2021. június. 24. 09:28","title":"Problémákat talált a WHO az egyik orosz Szputnyik V-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már népszerűsítik a Fidesz politikusai az október 23-i újabb Békemenetet. A vonulásnak több apropója is van, például a Békemenet mögött álló CÖF-CÖKA felpörgetett gyurcsányozása: Civil Igazságtételi Bizottsággal és Őszödről szóló vándorkiállítással is készülnek.","shortLead":"Már népszerűsítik a Fidesz politikusai az október 23-i újabb Békemenetet. A vonulásnak több apropója is van, például...","id":"20210625_Felvonulok_fideszesek_Bekemenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f71068-a1d7-4943-a9d3-3e00c6ef57f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_Felvonulok_fideszesek_Bekemenet","timestamp":"2021. június. 25. 13:16","title":"Felvonulók kérték, fideszesek promózzák az újabb Békemenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7f1b70-1d8f-40c1-a960-06f104ee5fed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt jobbikos EP-képviselő nem vett részt az ítélethirdetésen. ","shortLead":"A volt jobbikos EP-képviselő nem vett részt az ítélethirdetésen. ","id":"20210623_kgbela_masodfok_kovacs_bela_kemkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e7f1b70-1d8f-40c1-a960-06f104ee5fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9628c13-8789-42ed-8931-72b169e3dabd","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_kgbela_masodfok_kovacs_bela_kemkedes","timestamp":"2021. június. 23. 14:35","title":"Másodfokon szigorúbb büntetést kapott a kémkedéssel vádolt Kovács Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599098b5-ec65-412a-9d77-0567a6de93b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhat éven keresztül futott a TV2 napi szappanoperája, most már másmilyen műsorok fejlesztésére fog koncentrálni a csatorna.","shortLead":"Tizenhat éven keresztül futott a TV2 napi szappanoperája, most már másmilyen műsorok fejlesztésére fog koncentrálni...","id":"20210623_A_Joban_Rosszban_is_megszunik_a_Baratok_Kozt_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=599098b5-ec65-412a-9d77-0567a6de93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f095da48-6ace-4b07-9674-cf711115c4d1","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_Joban_Rosszban_is_megszunik_a_Baratok_Kozt_utan","timestamp":"2021. június. 23. 15:01","title":"A Jóban Rosszban is megszűnik a Barátok Közt után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351387a4-c81b-43d9-87f2-ef67589d9f2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak egy újabb járványhullámtól tartanak Horvátországban, de aggódnak amiatt is, hogy ha nem elég magas az átoltottság, akkor esetleg máshová utaznak a nyaralók.","shortLead":"Nem csak egy újabb járványhullámtól tartanak Horvátországban, de aggódnak amiatt is, hogy ha nem elég magas...","id":"20210623_horvatorszag_atoltottsag_turizmus_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=351387a4-c81b-43d9-87f2-ef67589d9f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695b44dd-9453-4f9e-9b5c-a88d72678cb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_horvatorszag_atoltottsag_turizmus_miniszter","timestamp":"2021. június. 23. 19:15","title":"Oltásra biztatják az embereket a horvát miniszterek, nehogy bajt hozzon a turistaszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d8934d-94a1-475f-893b-b51dc45856e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint nem lett volna életszerű, ha nem Tóth Csabát támogatja.","shortLead":"A főpolgármester szerint nem lett volna életszerű, ha nem Tóth Csabát támogatja.","id":"20210624_karacsony_hadhazy_zuglo_antitest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7d8934d-94a1-475f-893b-b51dc45856e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910d57ef-fe43-415c-830b-fd21a17bf452","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_karacsony_hadhazy_zuglo_antitest","timestamp":"2021. június. 24. 16:45","title":"Karácsony: Hadházy indulása Zuglóban nem egyezik az én demokráciafelfogásommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A másság iránti intolerancia teszi boldogtalanná és boldogtalanítóvá a felnőtt kor felé tartó utódainkat. A közjóra érzékeny kormány érzékenyít, a közjóra érzéketlen kormány érzéketlenít. Vélemény.","shortLead":"A másság iránti intolerancia teszi boldogtalanná és boldogtalanítóvá a felnőtt kor felé tartó utódainkat. A közjóra...","id":"20210626_Revesz_Sandor_A_gyerekbantalmazo_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0acd123-2194-4c98-aabe-6f531c121c46","keywords":null,"link":"/360/20210626_Revesz_Sandor_A_gyerekbantalmazo_kormany","timestamp":"2021. június. 25. 11:00","title":"Révész Sándor: A gyerekbántalmazó kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa1825b-3dd1-4dcb-8309-ccb71a07fc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a felnőttekkel szemben nincs tilalom, akkor nem is lehet diszkriminatív a törvény – ezzel magyarázta az elnök azt, hogy nem volt kifogása a melegellenes törvénnyel kapcsolatban.","shortLead":"Ha a felnőttekkel szemben nincs tilalom, akkor nem is lehet diszkriminatív a törvény – ezzel magyarázta az elnök azt...","id":"20210623_Ader_Janos_alairta_a_melegellenes_torvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aa1825b-3dd1-4dcb-8309-ccb71a07fc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86aefd3-7dd3-4a1d-95e8-8bfd9d591b56","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Ader_Janos_alairta_a_melegellenes_torvenyt","timestamp":"2021. június. 23. 18:46","title":"Áder János aláírta a melegellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]