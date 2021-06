Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"228b5a5a-59bb-4bf4-a592-75d4662693c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végülis hazai pálya egy japán autót átalakítani. ","shortLead":"Végülis hazai pálya egy japán autót átalakítani. ","id":"20210623_Japanok_csinaltak_mini_Mercedes_Gosztalyt_a_Suzuki_Jimnybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=228b5a5a-59bb-4bf4-a592-75d4662693c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc64739-b976-4f0d-8979-daa7790ee527","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_Japanok_csinaltak_mini_Mercedes_Gosztalyt_a_Suzuki_Jimnybol","timestamp":"2021. június. 25. 08:20","title":"Japánok csináltak mini Mercedes G-osztályt a Suzuki Jimnyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e5cccc-e8f5-4625-ab9b-efc5a9f13e2b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A masszőrök közül csak azok adhatják be a kérelmet, akik fürdőben dolgoznak. A többieket elutasítják. A dietetikusokról pedig egész egyszerűen elfeledkeztek.","shortLead":"A masszőrök közül csak azok adhatják be a kérelmet, akik fürdőben dolgoznak. A többieket elutasítják. A dietetikusokról...","id":"20210625_allami_tamogatas_onfoglalkoztatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3e5cccc-e8f5-4625-ab9b-efc5a9f13e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8698d8-3011-4121-ba12-b9759449884b","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_allami_tamogatas_onfoglalkoztatok","timestamp":"2021. június. 25. 11:10","title":"Egész szakmák maradtak ki az önfoglalkoztatók egyszeri állami támogatásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088c04c-e994-4374-9f42-0b0e1b018abe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) kutatása szerint a mozgáskorlátozott egyetemi hallgatók továbbra is komoly akadályokkal szembesülnek tanulmányaik során. Bár az elmúlt évtizedben általánosan javult a fogyatékossággal élő hallgatók felsőoktatási helyzete, a javulás nem egyenletes. ","shortLead":"A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) kutatása szerint a mozgáskorlátozott egyetemi...","id":"20210624_Tovabbra_is_egy_szazalek_alatt_van_a_fogyatekossaggal_elo_hallgatok_aranya_az_egyetemeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5088c04c-e994-4374-9f42-0b0e1b018abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e2b89d-09c9-4e7f-a057-669c5d4c3bc9","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Tovabbra_is_egy_szazalek_alatt_van_a_fogyatekossaggal_elo_hallgatok_aranya_az_egyetemeken","timestamp":"2021. június. 24. 13:48","title":"Továbbra is egy százalék alatt van a fogyatékossággal élő hallgatók aránya az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Személyes, presztízs- és hatalmi okokból rázta össze a múzeumi szférát a hatalom, miközben a gigantikus épületek és a lenyúlás vonzóbbak számára, mint a tartalom.","shortLead":"Személyes, presztízs- és hatalmi okokból rázta össze a múzeumi szférát a hatalom, miközben a gigantikus épületek és...","id":"202125__kozgyujtemenyek__tartalom_helyett_forma__megalomania__muzeumi_ejszakak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3568758c-c8b4-4f4f-af51-96e47bff5616","keywords":null,"link":"/360/202125__kozgyujtemenyek__tartalom_helyett_forma__megalomania__muzeumi_ejszakak","timestamp":"2021. június. 25. 07:00","title":"Bezárt múzeumokat és félbemaradt projekteket hagy a kultúrharc csataterén a kormány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e74dda-3486-47b4-968a-0b865a82fe37","c_author":"Dobszay János - Gergely Márton","category":"360","description":"A Fidesz még csak keresi a 2022-es kampányhoz a győztes üzenetet, de már most látszik, hogy a politikai küzdelem egyik fő hadszíntere Brüsszel lesz. Persze a régi hívószavakat sem engedik feledésbe merülni. ","shortLead":"A Fidesz még csak keresi a 2022-es kampányhoz a győztes üzenetet, de már most látszik, hogy a politikai küzdelem egyik...","id":"202125__orban_kampanytemai__fejjel_azeunak__orokzoldek__brusszel_gyurcsany_esamelegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4e74dda-3486-47b4-968a-0b865a82fe37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e3a363-4cdf-4dde-b87a-762b80847edc","keywords":null,"link":"/360/202125__orban_kampanytemai__fejjel_azeunak__orokzoldek__brusszel_gyurcsany_esamelegek","timestamp":"2021. június. 24. 15:00","title":"Brüsszel, Gyurcsány és a melegek démonizálásával őrizné hatalmát Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67bf7a9a-c3ca-42a4-b5dc-b5b5792dab97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szabály már a következő idénytől életbe lép.","shortLead":"A szabály már a következő idénytől életbe lép.","id":"20210624_Eltorolte_az_idegenben_lott_golok_szabalyat_az_UEFA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67bf7a9a-c3ca-42a4-b5dc-b5b5792dab97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca84be1-c930-4357-96aa-2e4fd963a12d","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Eltorolte_az_idegenben_lott_golok_szabalyat_az_UEFA","timestamp":"2021. június. 24. 16:25","title":"Eltörölte az idegenben lőtt gólok szabályát az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffce9bc-0d80-4fc4-b97a-507e259671f2","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Ne várjuk azt, hogy élhetőbb társadalomban éljünk, amíg romanticizáljuk az eltorzult arccal buzizó szurkolók viselkedését. A mai magyar béközép nem reprezentálja a társadalmat, és ezt külföldön mindenki észreveszi, csak nekünk nem sikerül. Vélemény.","shortLead":"Ne várjuk azt, hogy élhetőbb társadalomban éljünk, amíg romanticizáljuk az eltorzult arccal buzizó szurkolók...","id":"20210626_Itt_az_ido_abbahagynunk_az_ultrak_mosdatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ffce9bc-0d80-4fc4-b97a-507e259671f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7852966-27b8-4525-8769-97dee9cdeb8b","keywords":null,"link":"/360/20210626_Itt_az_ido_abbahagynunk_az_ultrak_mosdatasat","timestamp":"2021. június. 26. 11:00","title":"Itt az ideje abbahagyni az ultrák mosdatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3a7ffe-038a-453f-a065-14a69aa8b8fe","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Aligha várható az orosz–amerikai kapcsolatok tartós és jelentős javulása Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök genfi találkozójától, amelyen mindketten a sérelmeiket sorolták. ","shortLead":"Aligha várható az orosz–amerikai kapcsolatok tartós és jelentős javulása Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz...","id":"202125__biden_es_putyin__tavolsagtartas__csodas_atvaltozas__sok_szonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc3a7ffe-038a-453f-a065-14a69aa8b8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aff3bb3-13da-4056-8d72-f9844dc87025","keywords":null,"link":"/360/202125__biden_es_putyin__tavolsagtartas__csodas_atvaltozas__sok_szonak","timestamp":"2021. június. 24. 17:00","title":"Putyin és Biden is mondta a magáét, de elbeszéltek egymás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]