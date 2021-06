Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"43836979-04bd-4946-ade3-b94fc619cb05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A muszlim álláspont szerint az alkoholmetes sör is tiltott, ezért nem volt vele hajlandó együtt szerepelni Paul Pogba.","shortLead":"A muszlim álláspont szerint az alkoholmetes sör is tiltott, ezért nem volt vele hajlandó együtt szerepelni Paul Pogba.","id":"20210625_heineken_eb_vallas_sor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43836979-04bd-4946-ade3-b94fc619cb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38105f05-04cc-432c-b77a-0002309137a8","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_heineken_eb_vallas_sor","timestamp":"2021. június. 25. 20:19","title":"A Heineken mostantól előre felméri, melyik focista elé nem tehetik le a sörüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az ideológiailag színes ellenzék Lengyelországban is egységfrontba forrva próbálja megdönteni a kormánykoalíciót, amely közben a saját megosztottságával is küzd.","shortLead":"Az ideológiailag színes ellenzék Lengyelországban is egységfrontba forrva próbálja megdönteni a kormánykoalíciót, amely...","id":"202125__lengyelorszag__koalicios_feszultseg__ellenzeki_probalkozas__eket_vernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c154cbc-e286-4526-a4d3-f35e71b699b5","keywords":null,"link":"/360/202125__lengyelorszag__koalicios_feszultseg__ellenzeki_probalkozas__eket_vernek","timestamp":"2021. június. 26. 16:00","title":"A lengyel kormánypárt az uniós pénzekkel állított csapdát ez egységet kovácsoló ellenzéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg a klímaváltozás hatására szélsőségesebb lett a nyári csapadék eloszlása Budapesten: az utóbbi 30 évben egyaránt nőtt a rendkívül csapadékos napok száma és az egybefüggő száraz időszakok maximális hossza is – írja elemzésében Kis Anna meteorológus","shortLead":"Valószínűleg a klímaváltozás hatására szélsőségesebb lett a nyári csapadék eloszlása Budapesten: az utóbbi 30 évben...","id":"20210626_klimavaltozas_budapest_nyari_eso_szarazsag_extrem_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837f27c8-4c73-4733-affe-f44094796579","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_klimavaltozas_budapest_nyari_eso_szarazsag_extrem_idojaras","timestamp":"2021. június. 26. 08:03","title":"Időjárás Budapesten: egyre több a nyári extrém eső, de a szárazság is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0ebd14-6804-49e9-90ad-90f52facf3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok haditengerészetének legújabb repülőgép-hordozója is átesett egy teszten, melyhez elsősorban bombákat használtak. Sokat.","shortLead":"Az Egyesült Államok haditengerészetének legújabb repülőgép-hordozója is átesett egy teszten, melyhez elsősorban...","id":"20210627_foldrenges_hadihajo_repulogephordozo_uss_gerald_r_ford_amerikai_haditengereszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee0ebd14-6804-49e9-90ad-90f52facf3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b74fbea-9453-4405-aa69-e02f7a3bc9a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_foldrenges_hadihajo_repulogephordozo_uss_gerald_r_ford_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2021. június. 27. 08:03","title":"Videó: 20 tonna bombával töréstesztelt az amerikai haditengerészet az Atlanti-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf59d97-48df-4bc6-a488-b478c91c35dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy volt, hogy a francia válogatott egy gárdonyi hotelben száll meg, mindenki erre készült, majd az utolsó pillanatban lemondták a foglalást.","shortLead":"Úgy volt, hogy a francia válogatott egy gárdonyi hotelben száll meg, mindenki erre készült, majd az utolsó pillanatban...","id":"20210626_Kiakadt_a_gardonyi_vezetes_a_francia_valogatottra_mert_az_utolso_pillanatban_mondtak_le_a_szallast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdf59d97-48df-4bc6-a488-b478c91c35dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab9a662-4fd1-4d92-b60b-3988f0ff622e","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Kiakadt_a_gardonyi_vezetes_a_francia_valogatottra_mert_az_utolso_pillanatban_mondtak_le_a_szallast","timestamp":"2021. június. 26. 13:59","title":"Kiakadt a gárdonyi vezetés a francia válogatottra, mert az utolsó pillanatban mondták le a szállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jimmy Fallonnál például egész sikeres volt a korrepetálás. ","shortLead":"Jimmy Fallonnál például egész sikeres volt a korrepetálás. ","id":"20210625_Scarlett_Johansson_Budapest_Fekete_Ozvegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53909dc-caa0-476e-a169-653a120d53cd","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Scarlett_Johansson_Budapest_Fekete_Ozvegy","timestamp":"2021. június. 25. 12:17","title":"Scarlett Johansson megtanítja az amerikaiaknak, hogy kell kiejteni, hogy Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b8c758-3804-4ecc-8538-82517c49c20f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég ezzel csábítaná magához a tehetséges munkaerőt.","shortLead":"A cég ezzel csábítaná magához a tehetséges munkaerőt.","id":"20210625_fizetett_szabadsag_kifli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69b8c758-3804-4ecc-8538-82517c49c20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e48531d-e5a7-478a-8af6-81d697001087","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_fizetett_szabadsag_kifli","timestamp":"2021. június. 25. 18:29","title":"Korlátlan fizetett szabadságot ad ezentúl munkavállalóinak a Kifli.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be013fdd-4dcc-4e96-9262-4e7227edf2da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Hiive vállalkozás egy olyan kaptárat álmodott meg, ami sokkal praktikusabb a mai mesterséges méhkasoknál.","shortLead":"A német Hiive vállalkozás egy olyan kaptárat álmodott meg, ami sokkal praktikusabb a mai mesterséges méhkasoknál.","id":"20210626_hiive_kaptas_mehkas_3d_nyomtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be013fdd-4dcc-4e96-9262-4e7227edf2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e61b3f-be6c-46b4-8bc4-35cb1ef891c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_hiive_kaptas_mehkas_3d_nyomtatas","timestamp":"2021. június. 26. 10:03","title":"Íme a kaptár, amely segíthet megmenteni a méheket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]