[{"available":true,"c_guid":"e2cab861-90ff-48ee-b000-df95019b7ea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség vásárlókat is beazonosított.","shortLead":"A rendőrség vásárlókat is beazonosított.","id":"20210704_kabitoszer_kereskedelem_drogdiler_drog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2cab861-90ff-48ee-b000-df95019b7ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73415d8d-a1bf-48ea-bfdf-fca2fa7a1617","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_kabitoszer_kereskedelem_drogdiler_drog","timestamp":"2021. július. 04. 10:54","title":"Kiterjedt dílerhálózatot számolt fel a rendőrség Budapesten és több megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9097df-975b-4083-a052-46666c108e5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A módszer létezik, csak át kéne venni. ","shortLead":"A módszer létezik, csak át kéne venni. ","id":"20210704_Pofon_egyszeru_trukkel_lehetne_okosabban_parkolni__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd9097df-975b-4083-a052-46666c108e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a33dc53-94e6-45d6-a8fb-227d1f02342e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_Pofon_egyszeru_trukkel_lehetne_okosabban_parkolni__video","timestamp":"2021. július. 04. 09:04","title":"Pofonegyszerű trükkel lehetne okosabban parkolni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű színészek két kör kávét is ittak a cukrászdában, ahová váratlanul beültek.","shortLead":"A világhírű színészek két kör kávét is ittak a cukrászdában, ahová váratlanul beültek.","id":"20210703_ethan_hawke_oscar_isaac_michael_benjamin_hernandez_balatonfuredi_kavezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d3ddd8-1310-403c-b6ee-6e0114ad9251","keywords":null,"link":"/kultura/20210703_ethan_hawke_oscar_isaac_michael_benjamin_hernandez_balatonfuredi_kavezo","timestamp":"2021. július. 03. 18:33","title":"Egy balatonfüredi cukrászdában bukkant fel Ethan Hawke és Oscar Isaac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűnösnek találták Tikász Ferencet garázdaság bűntettében, valamint könnyű testi sértés és becsületsértés vétségében.","shortLead":"Bűnösnek találták Tikász Ferencet garázdaság bűntettében, valamint könnyű testi sértés és becsületsértés vétségében.","id":"20210703_berettyoujfalu_volt_fidelitas_elnok_tikasz_ferenc_eliteltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24e1a2e-1ca7-424c-9ef6-51fbbf7f05ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_berettyoujfalu_volt_fidelitas_elnok_tikasz_ferenc_eliteltek","timestamp":"2021. július. 03. 18:16","title":"Jogerősen elítélték a berettyóújfalui Fidelitas volt elnökét, mert megtámadott egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fb8004-1257-4185-adff-8f824721f54d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely polgármester a 24.hu-nak azt mondta, hogy már egyeztetnek a bérezés rendezéséről.","shortLead":"Őrsi Gergely polgármester a 24.hu-nak azt mondta, hogy már egyeztetnek a bérezés rendezéséről.","id":"20210704_nyari_taborok_tabor_ii_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3fb8004-1257-4185-adff-8f824721f54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68121903-6581-456b-8393-65b6d24d8935","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_nyari_taborok_tabor_ii_kerulet","timestamp":"2021. július. 04. 08:33","title":"760 forintos órabérrel várják a tanárokat egy fővárosi kerület nyári táborába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11fabf9-edfa-4ad9-a206-772570359891","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja az elmúlt évtizedek emlékezetes színházi és tévés pillanatairól, legendás színészekről, előadásokról, haknikról. Rajongani a tehetségért lehet, sőt kell. De hogy lett egy Madách színház körül tébláboló kisfiú színházfüggő és hivatásos rajongó?","shortLead":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja...","id":"20210703_Hivatasos_rajongo__szinhazrol_szubjektiven_Galvolgyi_Janossal_1_resz_Jancsika_fuzete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e11fabf9-edfa-4ad9-a206-772570359891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1848c4f-59a4-4829-b4b2-15c3063c7d35","keywords":null,"link":"/360/20210703_Hivatasos_rajongo__szinhazrol_szubjektiven_Galvolgyi_Janossal_1_resz_Jancsika_fuzete","timestamp":"2021. július. 03. 19:00","title":"Hivatásos rajongó - színházról szubjektíven Gálvölgyi Jánossal, 1. rész: Jancsika füzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f23bbbd-1e79-46e0-8c1e-b452afb99a94","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Itt a piacgazdaság: három-négyszeres a lakbéremelés. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Itt a piacgazdaság: három-négyszeres a lakbéremelés. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20210703_ndk_lakber_emeles_1991_julius_11","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f23bbbd-1e79-46e0-8c1e-b452afb99a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7fd7df-7d7f-4a2a-a3b1-cb7243b2b47d","keywords":null,"link":"/360/20210703_ndk_lakber_emeles_1991_julius_11","timestamp":"2021. július. 03. 16:30","title":"A bérlők majdnem fele nem tudja kifizetni a lakbért – 1991. július 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d748d684-d4c0-4be3-b4f8-b698e83e0ec1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemsokára klingonul is olvashatják a Star Trek-rajongók az Alice Csodaországban című meseregényt, amelyet a német Lieven L. Litaer lefordított a földönkívüliek nyelvére.","shortLead":"Nemsokára klingonul is olvashatják a Star Trek-rajongók az Alice Csodaországban című meseregényt, amelyet a német...","id":"20210704_Star_Trekrajongok_figyelmebe_klingon_nyelven_is_olvashato_az_Alice_Csodaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d748d684-d4c0-4be3-b4f8-b698e83e0ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878f377c-0d8d-4e92-9bd7-fc98c6a749a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210704_Star_Trekrajongok_figyelmebe_klingon_nyelven_is_olvashato_az_Alice_Csodaorszagban","timestamp":"2021. július. 04. 15:29","title":"Star Trek-rajongók figyelmébe: klingon nyelven is olvasható az Alice Csodaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]