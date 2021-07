Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lewis Hamilton nem tervezi, hogy még a negyvenes éveiben is a Formula-1-ben fog versenyezni, de az idei szoros küzdelem meggyőzte, hogy még két évet aláírjon.","shortLead":"Lewis Hamilton nem tervezi, hogy még a negyvenes éveiben is a Formula-1-ben fog versenyezni, de az idei szoros küzdelem...","id":"20210704_Hamiltont_az_idei_izgalmak_gyoztek_meg_a_Formula1ben_maradasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c97f79-9919-4dbc-b54b-28f50d5713dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_Hamiltont_az_idei_izgalmak_gyoztek_meg_a_Formula1ben_maradasra","timestamp":"2021. július. 04. 17:46","title":"Hamiltont az idei izgalmak győzték meg a Formula-1-ben maradásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd8cfa2-2d36-440b-92c4-e6bb3a7b2837","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol válogatott eddig még gólt sem kapott az Eb-n, Dániával mérkőzik a fináléba jutásért.","shortLead":"Az angol válogatott eddig még gólt sem kapott az Eb-n, Dániával mérkőzik a fináléba jutásért.","id":"20210704_angol_valogatott_gareth_southgate_foci_eb_elodonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbd8cfa2-2d36-440b-92c4-e6bb3a7b2837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae29941b-683d-4cea-a43c-459bca33f280","keywords":null,"link":"/sport/20210704_angol_valogatott_gareth_southgate_foci_eb_elodonto","timestamp":"2021. július. 04. 13:28","title":"Fogadkoznak az angolok: Nem állunk meg az elődöntőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa050dc-a33a-42fe-b449-66a22a2bc477","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyon simán ment tovább a jóval esélyesebb angol válogatott, Ukrajna ennek ellenére is elégedett lehet a teljesítményével.","shortLead":"Nagyon simán ment tovább a jóval esélyesebb angol válogatott, Ukrajna ennek ellenére is elégedett lehet...","id":"20210703_anglia_ukrajna_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa050dc-a33a-42fe-b449-66a22a2bc477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5073423-d603-4294-a74f-f444dc365ece","keywords":null,"link":"/sport/20210703_anglia_ukrajna_eb","timestamp":"2021. július. 03. 22:57","title":"Öt percig volt izgalmas az Ukrajna-Anglia, sima 4-0 a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt éve nincsenek már képernyőn a „humor nagyágyúi”, de a Heti Hetes egykori készítői egymásról továbbra is rendre kitálalnak. Most épp a műsor producere, Ónodi György beszélt a Boros Lajos YouTube-on futó műsorában néhány szereplőről.","shortLead":"Öt éve nincsenek már képernyőn a „humor nagyágyúi”, de a Heti Hetes egykori készítői egymásról továbbra is rendre...","id":"20210705_Verebes_hazug_Havas_ujsagirocska_Csiszar_buta__egyre_rondabb_a_Heti_hetes_utoelete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08be0d27-c11c-4e94-8c41-7ef07f74fdf4","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Verebes_hazug_Havas_ujsagirocska_Csiszar_buta__egyre_rondabb_a_Heti_hetes_utoelete","timestamp":"2021. július. 05. 11:37","title":"Verebes „hazug”, Havas „újságírócska”, Csiszár „buta” – egyre rondább a Heti Hetes utóélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl lassan érnek el a vakcinák a fejlődő országokba, miközben a delta variánst már 98 országban azonosították.","shortLead":"Túl lassan érnek el a vakcinák a fejlődő országokba, miközben a delta variánst már 98 országban azonosították.","id":"20210705_A_WHO_szerint_a_koronavirusvariansok_lekorozhetik_az_oltasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cce68d-f7dd-4811-889c-25cf88b467d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_A_WHO_szerint_a_koronavirusvariansok_lekorozhetik_az_oltasokat","timestamp":"2021. július. 05. 10:12","title":"A WHO szerint a koronavírus-variánsok lekörözhetik az oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4dc223-9fea-4571-8e30-8be7fe111218","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az eddigi bő 330 millió forinton felül hirtelen szétszórna a kormány még néhány milliót olyan, meg sem sérült 2006 őszi tüntető között, akinek kárigényével már 9 éve sem számolt, ráadásul ők sem erőltették a jóvátételt. A szaktárca és az ügyvédjük jogos kompenzációt, a jogász PR-trükköt emleget. A 399 megsérült rendőr kártérítéséről nincs szó, pedig a rendőrszakszervezet szerint jogos lenne.","shortLead":"Az eddigi bő 330 millió forinton felül hirtelen szétszórna a kormány még néhány milliót olyan, meg sem sérült 2006 őszi...","id":"20210704_2006_osz_tunteto_karterites_serult_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe4dc223-9fea-4571-8e30-8be7fe111218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f8bd10-f177-44de-97e4-dc92531ecc22","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_2006_osz_tunteto_karterites_serult_rendor","timestamp":"2021. július. 04. 11:00","title":"Tüntetők kaptak kártérítést 2006 miatt, több száz sérült rendőr még mindig nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12fbb36-b1a9-440f-9425-4abe8b9d35ae","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az mRNS nem csak a Covid elleni oltáshoz jó, sokféle betegség ellen is gyógyszer lehet belőle a következő évtizedekben. ","shortLead":"Az mRNS nem csak a Covid elleni oltáshoz jó, sokféle betegség ellen is gyógyszer lehet belőle a következő évtizedekben. ","id":"202126__kiserleti_rakvakcina__mrns_majdnem_mindenre_jo__parkinson_alzheimer__a_kutatok_szivugye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b12fbb36-b1a9-440f-9425-4abe8b9d35ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7a2a7c-4b3b-4846-b9fa-462e6f8c3989","keywords":null,"link":"/360/202126__kiserleti_rakvakcina__mrns_majdnem_mindenre_jo__parkinson_alzheimer__a_kutatok_szivugye","timestamp":"2021. július. 04. 08:15","title":"A koronavírus után jön a rák: majdnem mindenre jó az mRNS?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 11 egyik fontos követelménye, hogy a gép, amin használják, rendelkezzen a TPM nevű biztonsági processzorral. A vásárlók megrohanták a webáruházakat.","shortLead":"A Windows 11 egyik fontos követelménye, hogy a gép, amin használják, rendelkezzen a TPM nevű biztonsági processzorral...","id":"20210705_tpm_biztonsagi_processzor_ara_windows_11_szamitastechnika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bff5be-3b1a-42fa-afae-040fca86758f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_tpm_biztonsagi_processzor_ara_windows_11_szamitastechnika","timestamp":"2021. július. 05. 12:03","title":"Három-négyszeresére drágult egy amúgy olcsó számítógépes alkatrész a Windows 11 miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]