[{"available":true,"c_guid":"69d97e03-a343-40e6-9412-fdecb18c9a20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Gyanús tejesdoboz a hűtőben? Ausztrál kutatók ügyes alkalmazása az egyik okostelefon-funkció segítségével mondja meg, megromlott-e az ital. Nem kell a felbontással vesződni, orrot bántó szagokkal bajlódni.","shortLead":"Gyanús tejesdoboz a hűtőben? Ausztrál kutatók ügyes alkalmazása az egyik okostelefon-funkció segítségével mondja meg...","id":"20241219_tej-romlasat-jelzo-okostelefonos-alkalmazas-vibmilk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d97e03-a343-40e6-9412-fdecb18c9a20.jpg","index":0,"item":"1ccdc739-ad29-4fe8-88a2-b16b1b86819e","keywords":null,"link":"/tudomany/20241219_tej-romlasat-jelzo-okostelefonos-alkalmazas-vibmilk","timestamp":"2024. december. 19. 12:03","title":"Régóta áll a tej a hűtőben? Okostelefonja megmondja, megromlott-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69536f06-a362-49f0-98ec-dbc1f55caa7f","c_author":"Arató László - Kuglics Sarolta","category":"eurologus","description":"Stratégiai viták várhatóak, nagy döntések nem az uniós állam- és kormányfők brüsszeli találkozóján. A legfontosabb téma – ahogy közel három éve minden alkalommal – Ukrajna, de a vezetők elemzik az EU helyzetét és lehetőségeit a globális közegben.","shortLead":"Stratégiai viták várhatóak, nagy döntések nem az uniós állam- és kormányfők brüsszeli találkozóján. A legfontosabb téma...","id":"20241219_EU-csucs_Zelenszkij_orosz-ukran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69536f06-a362-49f0-98ec-dbc1f55caa7f.jpg","index":0,"item":"f1a95164-6c49-4324-bac2-f4c95da263f0","keywords":null,"link":"/eurologus/20241219_EU-csucs_Zelenszkij_orosz-ukran","timestamp":"2024. december. 19. 12:39","title":"Karácsonyi ajándékkal és Zelenszkij ukrán elnökkel indult az EU-csúcs Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a08ccb-705c-4044-bb81-9f3ae3c9e909","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán adott, Trump visszatér, válságban a német és a kanadai kormány, több helyütt jönnek föl az autokraták. De a pohár félig teli, ahogy a dél-koreai példa is mutatja, és nem ők az egyetlenek a világban, akik kiálltak a demokrácia mellett.","shortLead":"Orbán adott, Trump visszatér, válságban a német és a kanadai kormány, több helyütt jönnek föl az autokraták. De a pohár...","id":"20241219_AP-kep-a-vilagrol-Valaszut-elott-a-demokraciak-a-tekintelyuralmak-igyekeznek-leszalamizni-a-szabadsagjogokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4a08ccb-705c-4044-bb81-9f3ae3c9e909.jpg","index":0,"item":"f63a4a44-007f-4c26-ae70-df25a8efe8c4","keywords":null,"link":"/360/20241219_AP-kep-a-vilagrol-Valaszut-elott-a-demokraciak-a-tekintelyuralmak-igyekeznek-leszalamizni-a-szabadsagjogokat","timestamp":"2024. december. 19. 07:30","title":"AP-kép a világról: Válaszút előtt a demokráciák, a tekintélyuralmak igyekeznek leszalámizni a szabadságjogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87655c2a-b10b-410a-8a85-991e836a356e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európában először műtöttek szívritmuszavarral élő beteget röntgensugárzás-mentesen egy háromdimenziós térképező rendszer és egy új katéterablációs eszköz kombinálásával a baranyai megyeszékhelyen – közölte a Pécsi Tudományegyetem (PTE).","shortLead":"Európában először műtöttek szívritmuszavarral élő beteget röntgensugárzás-mentesen egy háromdimenziós térképező...","id":"20241219_pecsi-tudomanyegyetem-szivritmuszavar-gyogyitasa-uj-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87655c2a-b10b-410a-8a85-991e836a356e.jpg","index":0,"item":"de946f1f-f382-47aa-993b-ed7ce19c4a03","keywords":null,"link":"/tudomany/20241219_pecsi-tudomanyegyetem-szivritmuszavar-gyogyitasa-uj-modszer","timestamp":"2024. december. 19. 19:03","title":"Jó hírt kaptak a szívritmuszavarral élők, új módszerrel gyógyítják a betegséget a pécsi szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapest mellett már vidéken is beindult a kereskedői hálózatépítés. ","shortLead":"Budapest mellett már vidéken is beindult a kereskedői hálózatépítés. ","id":"20241219_byd-uj-markakereskedes-szeged-gyor-pecs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163.jpg","index":0,"item":"d9f385e5-06e8-4396-8a1d-abbd5805c805","keywords":null,"link":"/cegauto/20241219_byd-uj-markakereskedes-szeged-gyor-pecs","timestamp":"2024. december. 19. 17:05","title":"Három új márkakereskedést nyit itthon a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78b2732-be51-4a17-8d34-97f25fb43763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter és Menczer Tamás primitív szócsatájára célozva Orbán azt mondta, hogy mindig a kihívó választ fegyvernemet, és a Fidesznek minden fegyvernemre van embere.","shortLead":"Magyar Péter és Menczer Tamás primitív szócsatájára célozva Orbán azt mondta, hogy mindig a kihívó választ...","id":"20241219_Orban-Mi-mar-Trumpok-voltunk-Trump-elott-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f78b2732-be51-4a17-8d34-97f25fb43763.jpg","index":0,"item":"658d2a4f-def8-4682-9c19-561a13596bf6","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_Orban-Mi-mar-Trumpok-voltunk-Trump-elott-is","timestamp":"2024. december. 19. 08:21","title":"Orbán: Mi már Trumpok voltunk Trump előtt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9c5484-a95b-4c06-ad1c-9b8026bbc16e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin még februárban beszélt arról, hogy Oroszország közel áll egy olyan védőoltás elkészítéséhez, amit a rákos betegek kaphatnak meg.","shortLead":"Vlagyimir Putyin még februárban beszélt arról, hogy Oroszország közel áll egy olyan védőoltás elkészítéséhez, amit...","id":"20241219_oroszorszag-mrns-vakcina-rak-elleni-vedooltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f9c5484-a95b-4c06-ad1c-9b8026bbc16e.jpg","index":0,"item":"eb2cda2a-c839-4c06-b071-d2d24b8f075b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241219_oroszorszag-mrns-vakcina-rak-elleni-vedooltas","timestamp":"2024. december. 19. 20:03","title":"Oroszország állítja: kifejlesztette a rák elleni mRNS-védőoltást, 2025-től minden beteget ingyen olthatnak be vele az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b724b61-f6b1-4847-9c9d-2ead445d1405","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A jogszabály megosztja az iráni társadalmat, az elnök azt mondta, fennáll a veszélye, hogy némely dolgokat tönkretehetünk a társadalomban e törvény miatt.","shortLead":"A jogszabály megosztja az iráni társadalmat, az elnök azt mondta, fennáll a veszélye, hogy némely dolgokat...","id":"20241218_iran-parlament-ellenallas-fejkendoviseles-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b724b61-f6b1-4847-9c9d-2ead445d1405.jpg","index":0,"item":"1d87355a-c835-47d7-8633-d2cefa2932f3","keywords":null,"link":"/vilag/20241218_iran-parlament-ellenallas-fejkendoviseles-torvenyjavaslat","timestamp":"2024. december. 18. 21:05","title":"Zavar támadt az iráni vezetésben, a parlament ellenáll a fejkendőviselési törvényjavaslatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]