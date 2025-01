Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Decemberben egy öt bíróból álló testület 20 év börtönbüntetésre ítélte Dominique Pelicot-t.","shortLead":"Decemberben egy öt bíróból álló testület 20 év börtönbüntetésre ítélte Dominique Pelicot-t.","id":"20241230_Pelicot-Franciaorszag-fellebbezes-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6.jpg","index":0,"item":"6367747b-21a0-4bf9-8f33-c8a386688569","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Pelicot-Franciaorszag-fellebbezes-itelet","timestamp":"2024. december. 30. 22:04","title":"Nem nyújt be fellebbezést a Franciaországot megrendítő nemierőszak-ügy elítéltje, Dominique Pélicot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57274134-0d30-42e3-95aa-adbbf71377c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Neves hazai művészekre, tudósokra, közéleti személyiségekre, sportolókra emlékezünk, fényképekkel és egy-egy rövid idézettel.","shortLead":"Neves hazai művészekre, tudósokra, közéleti személyiségekre, sportolókra emlékezünk, fényképekkel és egy-egy rövid...","id":"20241230_hvg-2024-kronikaja-neves-elhunytak-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57274134-0d30-42e3-95aa-adbbf71377c7.jpg","index":0,"item":"c759f51d-a6d2-42d5-9450-3156de29e411","keywords":null,"link":"/360/20241230_hvg-2024-kronikaja-neves-elhunytak-magyarorszag","timestamp":"2024. december. 30. 13:30","title":"Benedek Miklós, Ferge Zsuzsa, Tompos Kátya – egy-egy mondat a közélet, a kultúra és a tudomány 2024-ben elhunyt nagyságaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Trustify parkja 40 megawatt kapacitású lesz, a kivitelezés más januárban elindul.","shortLead":"A Trustify parkja 40 megawatt kapacitású lesz, a kivitelezés más januárban elindul.","id":"20241230_Napelemparkot-epit-Kiskunhalason-a-Nagy-Marton-testverehez-kotheto-alapkezelo-Trustify-Nagy-Szilard-Fenyvesi-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f.jpg","index":0,"item":"63be688e-6737-4d6c-a144-b7473ae4640a","keywords":null,"link":"/kkv/20241230_Napelemparkot-epit-Kiskunhalason-a-Nagy-Marton-testverehez-kotheto-alapkezelo-Trustify-Nagy-Szilard-Fenyvesi-Peter","timestamp":"2024. december. 30. 12:31","title":"Napelemparkot épít Kiskunhalason a Nagy Márton testvéréhez köthető alapkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e147a212-3887-4d0c-a547-989563bce82e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mikulástalanítást már december közepén megkezdték Bresztben és most bevezették az ország fővárosában, Minszkben is.","shortLead":"A mikulástalanítást már december közepén megkezdték Bresztben és most bevezették az ország fővárosában, Minszkben is.","id":"20241230_belarusz-mikulas-betiltas-telapo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e147a212-3887-4d0c-a547-989563bce82e.jpg","index":0,"item":"239a6154-8c03-4c38-9104-28d095fe33ac","keywords":null,"link":"/elet/20241230_belarusz-mikulas-betiltas-telapo","timestamp":"2024. december. 30. 11:22","title":"A belarusz városi önkormányzatok betiltják a Mikulást és a nyugati karácsonyi dalokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint két lehetséges opció van, melyik klubot fogja irányítani Pascal Jansen.","shortLead":"Sajtóhírek szerint két lehetséges opció van, melyik klubot fogja irányítani Pascal Jansen.","id":"20241231_New-Yorkban-folytathatja-a-Fradi-tavozo-edzoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516.jpg","index":0,"item":"5c3f2110-7fa3-463a-a5ce-ec22b47e3f92","keywords":null,"link":"/sport/20241231_New-Yorkban-folytathatja-a-Fradi-tavozo-edzoje","timestamp":"2024. december. 31. 15:32","title":"New Yorkban folytathatja a Fradi távozó edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Cambridge-i Egyetem kutatói szerint hamarosan dominánssá válhat a szándékgazdaság, ahol a cégek a mesterséges intelligencia segítségével manipulálják majd az emberek döntéseit. ","shortLead":"A Cambridge-i Egyetem kutatói szerint hamarosan dominánssá válhat a szándékgazdaság, ahol a cégek a mesterséges...","id":"20241230_mesterseges-intelligencia-szandekgazgdasag-manipulacio-donteshozatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d.jpg","index":0,"item":"2b9fcff1-8789-48d0-aeec-0b530cc66929","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_mesterseges-intelligencia-szandekgazgdasag-manipulacio-donteshozatal","timestamp":"2024. december. 30. 20:03","title":"Olyan világot hozhat el a mesterséges intelligencia, ahol egyre kevésbé tud szabadon dönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb13dde5-309b-4af4-ba19-d153a00fccad","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Nem Belgium az egyetlen olyan ország Nyugat-illetve Észak-Európában, amely a lakosság biztonságának fokozásán gondolkodik, sőt, egyenesen arra hívja fel polgárai figyelmét, hogy vásároljanak meg bizonyos cikkeket az úgymond bizonytalan békére tekintettel.","shortLead":"Nem Belgium az egyetlen olyan ország Nyugat-illetve Észak-Európában, amely a lakosság biztonságának fokozásán...","id":"20241231_szeretettel-brusszelbol-haboru-valsagcsomag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb13dde5-309b-4af4-ba19-d153a00fccad.jpg","index":0,"item":"2e598672-e8f8-4646-a35c-6c5efff80f51","keywords":null,"link":"/360/20241231_szeretettel-brusszelbol-haboru-valsagcsomag","timestamp":"2024. december. 31. 17:30","title":"Szeretettel és némi aggodalommal Brüsszelből: Készüljünk háborúra? Legyen otthon válságcsomagunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37272ca4-e444-48b5-8442-5b225e402875","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádiratban az összes vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását kérik, illetve azt javasolják, hogy azok is kerüljenek előzetes letartóztatásba, akik jelenleg szabad lábon vannak, mint például Goran Vesic volt építésügyi miniszter.","shortLead":"A vádiratban az összes vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását kérik, illetve azt javasolják, hogy azok is...","id":"20241230_ujvideki-tragedia-vademelesek-szerbia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37272ca4-e444-48b5-8442-5b225e402875.jpg","index":0,"item":"a2cfc363-6c9a-4b63-8330-bd814045336e","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_ujvideki-tragedia-vademelesek-szerbia","timestamp":"2024. december. 30. 13:20","title":"Tizenhárom ember ellen emeltek vádat az újvidéki tragédiával összefüggésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]