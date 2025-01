Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef98b3b3-170a-4a65-83f4-c2b1c2a85459","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint Trumptól sem feltétlenül várható, hogy leveszi a szankciós listáról Rogán Antalt.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint Trumptól sem feltétlenül várható, hogy leveszi a szankciós listáról Rogán Antalt.","id":"20250107_hadhazy-tompos-gyurcsany-rogan-szankcio-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef98b3b3-170a-4a65-83f4-c2b1c2a85459.jpg","index":0,"item":"e0dd573c-9c12-4494-8f27-c52e6be6d0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_hadhazy-tompos-gyurcsany-rogan-szankcio-reagalas","timestamp":"2025. január. 07. 18:52","title":"Hadházy: Rogán nem a Don, csak a Consigliere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalnak a támadás következtében betört az orra, a spanyol és a hazai hatóságok is intézkedtek.","shortLead":"A fiatalnak a támadás következtében betört az orra, a spanyol és a hazai hatóságok is intézkedtek.","id":"20250108_tenerife-magyar-no-munkaadoi-kiraboltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"8cb4157c-66d8-4541-b32a-7822895bb9be","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_tenerife-magyar-no-munkaadoi-kiraboltak","timestamp":"2025. január. 08. 11:31","title":"Magyar munkáltatói raboltak ki és bántalmaztak egy 20 éves nőt Tenerifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af557258-7508-4738-9341-61f000d5e7e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokan másképp gondolják, de egy friss vizsgálat szerint az erős szerelem nem feltétlenül jár fokozott szexuális vággyal. Ez szembemegy azzal, amit sokan gondolnak.","shortLead":"Sokan másképp gondolják, de egy friss vizsgálat szerint az erős szerelem nem feltétlenül jár fokozott szexuális...","id":"20250108_hvg-nagy-szerelem-szex-osszefugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af557258-7508-4738-9341-61f000d5e7e9.jpg","index":0,"item":"d9d7c9fc-061f-452f-b8e9-993adddd0bb9","keywords":null,"link":"/360/20250108_hvg-nagy-szerelem-szex-osszefugges","timestamp":"2025. január. 08. 16:00","title":"Váratlan eredmény jött ki: nem találtak erős összefüggést a mindent elsöprő szerelem és a szex között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aed591a-ddbe-40d8-ba94-32ff37fea6c1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"„Senki, de senki nem tudott felhalmozni és átadni annyi tudást, tapasztalatot a veszélyeztetett állatok tartásáról, tenyésztéséről, mint ő.” Ezt egy iskolázatlan, autodidakta alkoholistáról, Gerald Durrellről mondta Sir David Attenborough. Durrell talán egész életében csupán zoológus, természetbúvár, állatkertvezető, világjáró állatgyűjtő és állatmentő maradt volna, ha a felesége és az anyagi gondok nem késztetik írásra. Életéről, kalandos vállalkozásairól szóló könyveit, regényeit, filmjeit, előadásait imádták az egész világon. Lusta, mégis igen termékeny író volt. Január 7-én van születésének századik, január 30-án pedig halálának harmincadik évfordulója.","shortLead":"„Senki, de senki nem tudott felhalmozni és átadni annyi tudást, tapasztalatot a veszélyeztetett állatok tartásáról...","id":"20250107_Gerald-Durrell-szaz-eve-szuletett-evfordulo-1925-1995","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aed591a-ddbe-40d8-ba94-32ff37fea6c1.jpg","index":0,"item":"0386423e-a9f9-44fd-984d-7db368f72b0c","keywords":null,"link":"/360/20250107_Gerald-Durrell-szaz-eve-szuletett-evfordulo-1925-1995","timestamp":"2025. január. 07. 19:30","title":"Az iskolázatlan, alkoholista zseni, aki a fél világgal megszerettette az állatokat – száz éve született Gerald Durrell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038b0a89-8978-49f5-89e4-ff06383b8c29","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legfelső vezetés fizetése a dolgozókénál nagyobb arányban csökkent. Ez is része a tavaly kötött megállapodásnak, amelynek értelmében az üzemek bezárásának elkerüléséért a cég fizetéseket csökkent és leépít, ami egyúttal a német autóipar válságának újabb tünete.","shortLead":"A legfelső vezetés fizetése a dolgozókénál nagyobb arányban csökkent. Ez is része a tavaly kötött megállapodásnak...","id":"20250108_vw-menedzsment-fizetes-csokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038b0a89-8978-49f5-89e4-ff06383b8c29.jpg","index":0,"item":"7df5eebd-297c-4242-8da7-ea215161609d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_vw-menedzsment-fizetes-csokkentes","timestamp":"2025. január. 08. 11:03","title":"A szakszervezetekkel kötött megállapodás után 300 millió euróval csökkentik a Volkswagen vezetőségének bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1132e4f8-501b-4c35-851b-972de0ae04c4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem volt jó ötlet a skandináv példa népszerűsítése.","shortLead":"Nem volt jó ötlet a skandináv példa népszerűsítése.","id":"20250107_belgium-karacsonyfa-eves-felhivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1132e4f8-501b-4c35-851b-972de0ae04c4.jpg","index":0,"item":"c236f764-a1e7-467f-93c1-c3274c47d47c","keywords":null,"link":"/elet/20250107_belgium-karacsonyfa-eves-felhivas","timestamp":"2025. január. 07. 20:56","title":"Belgiumban arra kérik az embereket, hogy ne egyék meg a karácsonyfájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9924e58f-0536-423d-b9ec-77e4216ec0eb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2024 végén csak 221 ezer regisztrált álláskereső volt, miközben ennél közel 100 ezerrel többen vannak állás nélkül. Sok a nem regisztrált állástalan: úgysem lennének jogosultak támogatásra. Egyébként még a regisztráltak közt is csak 126 ezren kapnak támogatást.","shortLead":"2024 végén csak 221 ezer regisztrált álláskereső volt, miközben ennél közel 100 ezerrel többen vannak állás nélkül. Sok...","id":"20250108_nagy-munkanelkuliseg-keves-allaskereso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9924e58f-0536-423d-b9ec-77e4216ec0eb.jpg","index":0,"item":"e6549e87-75f3-4c05-a08c-b5c860b171d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_nagy-munkanelkuliseg-keves-allaskereso","timestamp":"2025. január. 08. 09:26","title":"A kormány büszke: nagy a munkanélküliség, mégis kevés az álláskereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7158129b-0986-447d-a947-662d90bb38e9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem akadtak össze végül. ","shortLead":"Szerencsére nem akadtak össze végül. ","id":"20250108_Rosszul-felmert-elozes-3-as-fouton-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7158129b-0986-447d-a947-662d90bb38e9.jpg","index":0,"item":"222ce812-9a10-4746-a49b-0fe82f716a08","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_Rosszul-felmert-elozes-3-as-fouton-video","timestamp":"2025. január. 08. 09:22","title":"A frászt hozta a szemből érkezőre egy autós, aki rosszul mért fel egy előzést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]