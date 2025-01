Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"538098f8-0b53-4901-b11f-660023307579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Immár amerikai elnökként találkozik majd Donald Trump a magyar miniszterelnökkel.","shortLead":"Immár amerikai elnökként találkozik majd Donald Trump a magyar miniszterelnökkel.","id":"20250120_Ujra-lesz-Trump-Orban-talalkozo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538098f8-0b53-4901-b11f-660023307579.jpg","index":0,"item":"b30d9ce5-dbf4-4dd9-bc5e-3dec9aa5cca6","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Ujra-lesz-Trump-Orban-talalkozo-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 09:26","title":"Újra lesz Trump–Orbán-találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5edb58-42e4-4014-ac5c-39256155c072","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baleset idején erős áramlatok és szokatlanul nagy hullámok voltak a vízen.","shortLead":"A baleset idején erős áramlatok és szokatlanul nagy hullámok voltak a vízen.","id":"20250119_dominika-lengyel-turista-vizbe-fulladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca5edb58-42e4-4014-ac5c-39256155c072.jpg","index":0,"item":"e0decd63-8e1e-45c2-8455-44f0c4c1f93a","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_dominika-lengyel-turista-vizbe-fulladas","timestamp":"2025. január. 19. 16:57","title":"Óceánba fulladt három lengyel turista Dominikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197d5675-f5e3-4d22-8eaa-912f443cddd8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egészséges versenypiac nélkül nincs egészséges megtakarítási struktúra – ad magyarázatot Karagich István, a Blochamps Capital tanácsadó cég tulajdonosa arra, miért a leggazdagabb egy százalék gyarapszik a leggyorsabban, miközben egyre kevesebbeknek van érdemi megtakarításuk. Interjú.","shortLead":"Egészséges versenypiac nélkül nincs egészséges megtakarítási struktúra – ad magyarázatot Karagich István, a Blochamps...","id":"20250121_hgv-karagich-istvan-blochamps-capital-vagyonkoncentracio-privatbank-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197d5675-f5e3-4d22-8eaa-912f443cddd8.jpg","index":0,"item":"42dae7d6-09ca-4f0b-9859-77a182fe11cc","keywords":null,"link":"/360/20250121_hgv-karagich-istvan-blochamps-capital-vagyonkoncentracio-privatbank-","timestamp":"2025. január. 21. 10:00","title":"„Simicska óta nem az ideológia, hanem a parancsuralom és a puszta anyagi érdek köti össze a kivételezetteket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a szomszédos országokban, de az Egyesült Királyságban és Németországban is a top 30-ban a Csurran, cseppen a YouTube-on.","shortLead":"Nemcsak a szomszédos országokban, de az Egyesült Királyságban és Németországban is a top 30-ban a Csurran, cseppen...","id":"20250121_Majka-uj-szama-kulfoldon-is-nagyot-megy-Ausztriaban-az-elso-helyen-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"c04d20b7-fa2a-4ce8-8e88-706f938e3132","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Majka-uj-szama-kulfoldon-is-nagyot-megy-Ausztriaban-az-elso-helyen-van","timestamp":"2025. január. 21. 09:52","title":"Majka új száma külföldön is nagyot megy, Ausztriában az első helyen van, de Németországban is a 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ea498b-cf5e-4481-8ac8-79472f8fba42","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Fizikailag is naggyá tenné az USA-t a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump, aki régi idők imperializmusát idézi fel a területi igényeivel, de valós amerikai hatalmi érdekeket fogalmaz meg a maga nyers módján.","shortLead":"Fizikailag is naggyá tenné az USA-t a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump, aki régi idők imperializmusát idézi fel...","id":"20250120_hvg-birodalmi-tepegeto-jon-trump-amerikai-imperializmus-hatalmi-erdekek-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01ea498b-cf5e-4481-8ac8-79472f8fba42.jpg","index":0,"item":"e1ec8f2c-6f03-4d2d-96e0-22a22f836fc9","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-birodalmi-tepegeto-jon-trump-amerikai-imperializmus-hatalmi-erdekek-gronland","timestamp":"2025. január. 20. 07:00","title":"Grönland már tudja, hogy nem ismer országhatárokat a birodalmi álmokat szövögető Trump képzelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban, de világszerte is veszélyes precedenst teremthet, ami a Biden-kormányzat utolsó hétvégéjén történt. A TikTok elsötétítése mellett az is kérdéseket vet fel, ami a tiltás hozadéka lett. A megmentő szerepében Donald Trump tetszeleg – aki első elnöksége idején elkezdte pedzegetni a betiltást.","shortLead":"Az Egyesült Államokban, de világszerte is veszélyes precedenst teremthet, ami a Biden-kormányzat utolsó hétvégéjén...","id":"20250121_hvg-tiktok-betiltas-haladek-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995.jpg","index":0,"item":"ff7f2e36-9eb6-4285-8c0b-2d560f3dd519","keywords":null,"link":"/360/20250121_hvg-tiktok-betiltas-haladek-trump","timestamp":"2025. január. 21. 07:00","title":"Mi baj lehet abból, hogy betiltják a TikTokot, még akkor is, ha órákkal később visszaengedik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2aeb12-eea8-465b-b481-3dfc60ae43ac","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Metal Shredder Hungary Zrt. elektronikai hulladékokat dolgoz fel, aranyat és ezüstöt is kinyer belőlük. Tulajdonosai között volt ügynökmúltú exállamtitkár, és van bankvezér is.","shortLead":"A Metal Shredder Hungary Zrt. elektronikai hulladékokat dolgoz fel, aranyat és ezüstöt is kinyer belőlük. Tulajdonosai...","id":"20250121_hulladekfeldolgozas-mol-nyrt-metal-shredder-hungary-zrt-tasnadi-laszlo-csanyi-sandor-vallalkozas-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd2aeb12-eea8-465b-b481-3dfc60ae43ac.jpg","index":0,"item":"98f8adc5-495d-4e95-8c2d-f7778e776e50","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_hulladekfeldolgozas-mol-nyrt-metal-shredder-hungary-zrt-tasnadi-laszlo-csanyi-sandor-vallalkozas-kkv","timestamp":"2025. január. 21. 08:06","title":"Hulladékból aranyat csináló céget vesz a Mol, de még érdekesebb, hogy kitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dac93c-1ca8-489b-849b-af7f5d916fee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különböző típusú vírusok hatástalanná, illetve működésképtelenné tételére fejlesztenek eszközt a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Virológiai Nemzeti Laboratóriuma (VNL) és a RoLink Biotechnology Kft. szakemberei – közölte az intézmény.","shortLead":"Különböző típusú vírusok hatástalanná, illetve működésképtelenné tételére fejlesztenek eszközt a Pécsi Tudományegyetem...","id":"20250121_pecsi-tudomanyegyetem-virusok-hatastalanitasa-uj-eszkoz-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03dac93c-1ca8-489b-849b-af7f5d916fee.jpg","index":0,"item":"f772abbd-6ab8-4436-a8f3-b518881b468f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_pecsi-tudomanyegyetem-virusok-hatastalanitasa-uj-eszkoz-fejlesztes","timestamp":"2025. január. 21. 13:33","title":"Olyan eszközt fejlesztenek pécsi kutatók, ami gyorsíthatja a vakcinafejlesztést is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]