[{"available":true,"c_guid":"fc66185d-d088-49d2-9bc6-44ffb675aea2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kicsiben mutat nagyot az MIT szakemberei által fejlesztett robotméh, mely bizonyos felhasználási területeken jöhet majd jól, és több figyelemre méltó képessége is van.","shortLead":"Kicsiben mutat nagyot az MIT szakemberei által fejlesztett robotméh, mely bizonyos felhasználási területeken jöhet majd...","id":"20250123_mit-robotmeh-fejlesztes-beporzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc66185d-d088-49d2-9bc6-44ffb675aea2.jpg","index":0,"item":"ad910345-c44f-4e3c-8f89-7210181fb1c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_mit-robotmeh-fejlesztes-beporzas","timestamp":"2025. január. 23. 18:33","title":"Megcsinálták, működik: jöhetnek a robotméhek, melyek a beporzást is simán elvégzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8765ee75-1be3-46c6-a582-9ebd7a9271fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitézy Dávid szerint szokatlan, hogy az állam jelentős anyagi költséget vállalt a szükséges közlekedési fejlesztésekkel kapcsolatban, és a szerződés néhány “elnagyolt” pontjára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"Vitézy Dávid szerint szokatlan, hogy az állam jelentős anyagi költséget vállalt a szükséges közlekedési fejlesztésekkel...","id":"20250122_Vitezy-David-a-Mini-Dubaj-felresikerult-latvanyterverol-posztolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8765ee75-1be3-46c6-a582-9ebd7a9271fc.jpg","index":0,"item":"855f86b2-9816-445f-be41-8f936d377f73","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Vitezy-David-a-Mini-Dubaj-felresikerult-latvanyterverol-posztolt","timestamp":"2025. január. 22. 14:47","title":"Vitézy Dávid a Mini-Dubaj félresikerült látványtervéről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69080bc2-a10d-4565-992e-8c10100ac2e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Váratlanul megnyíló piaci szegmenst láttak meg azonnal a TikTok amerikai leállításában a vetélytársak, és rá is erősítettek saját szolgáltatásuk hasonló funkcióira.","shortLead":"Váratlanul megnyíló piaci szegmenst láttak meg azonnal a TikTok amerikai leállításában a vetélytársak, és rá is...","id":"20250123_tiktok-tiltas-konkurensek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69080bc2-a10d-4565-992e-8c10100ac2e2.jpg","index":0,"item":"f8446a3b-1758-46ec-9737-434bc2e8d47c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_tiktok-tiltas-konkurensek","timestamp":"2025. január. 23. 21:03","title":"Többen vannak, akik nagyot próbáltak nyerni azon a pár órányi TikTok-kiesésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550388aa-9a18-4039-81dd-4e805806b9c6","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Tereltek és tagadtak az Európai Parlamentben a Fidesz képviselői azzal kapcsolatban, hogy a magyar titkosszolgálatok megfigyelték az uniós nyomozókat, akik a miniszterelnök veje után vizsgálódtak az Elios-ügyben.","shortLead":"Tereltek és tagadtak az Európai Parlamentben a Fidesz képviselői azzal kapcsolatban, hogy a magyar titkosszolgálatok...","id":"20250121_elios_tiborcz_europai-parlament_korrupcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550388aa-9a18-4039-81dd-4e805806b9c6.jpg","index":0,"item":"6f577610-ecb4-4f8d-9d0d-328e53a156d2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250121_elios_tiborcz_europai-parlament_korrupcio-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 21:53","title":"Még mindig hosszú árnyékot vet az EU-ban az Elios-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az egyetlen és rémisztő magyarázat arra, miért látja Orbán az aranykor eljövetelét Trumpban, hogy a világunkat összetartó értékek lerombolásától reméli saját felszabadulását minden béklyó alól. Vélemény.","shortLead":"Az egyetlen és rémisztő magyarázat arra, miért látja Orbán az aranykor eljövetelét Trumpban, hogy a világunkat...","id":"20250123_hvg-Gergely-Marton-A-mi-szuverenitasunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74.jpg","index":0,"item":"ec83dbaf-9e78-42c4-a477-2a3245f47a91","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-Gergely-Marton-A-mi-szuverenitasunk","timestamp":"2025. január. 23. 08:30","title":"Gergely Márton: A mi szuverenitásunk – Trumptól, Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba0e74-fab8-4d74-b969-767361686e9f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A magyar piac nem teljesített rosszul. ","shortLead":"A magyar piac nem teljesített rosszul. ","id":"20250122_nott-az-eladott-uj-autok-szama-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ba0e74-fab8-4d74-b969-767361686e9f.jpg","index":0,"item":"f9824c23-1724-4bfb-a8ad-5e5f1a4c6a45","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_nott-az-eladott-uj-autok-szama-2024","timestamp":"2025. január. 22. 07:22","title":"Az EU-ban nőtt az eladott új autók száma tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A szabad választások, a szabad közéleti, társadalmi tevékenység, a szólásszabadság kora számunkra rövidesen, még a 2026-ban esedékes választások előtt véget érhet, írja szerzőnk, hozzátéve, mindez nem bizonyosság, de hogy ebből az eshetőségből milyen eséllyel lesz valóság, nem független attól, hogy mit teszünk, amit és amíg még tehetünk. Vélemény.","shortLead":"A szabad választások, a szabad közéleti, társadalmi tevékenység, a szólásszabadság kora számunkra rövidesen, még...","id":"20250123_Revesz-Sandor-Nincs-tobbe-valasztas-Orban-Viktor-Magyar-Peter-Soros-Gyorgy-Tisza-Part-Fidesz-diktatura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"6e48b71b-c3bd-4202-a8be-3dd480513982","keywords":null,"link":"/360/20250123_Revesz-Sandor-Nincs-tobbe-valasztas-Orban-Viktor-Magyar-Peter-Soros-Gyorgy-Tisza-Part-Fidesz-diktatura","timestamp":"2025. január. 23. 13:38","title":"Révész Sándor: Nincs többé választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pénzügyi befektető jelentése a forintpiac kilátásait bizonytalannak látja.","shortLead":"A pénzügyi befektető jelentése a forintpiac kilátásait bizonytalannak látja.","id":"20250122_EQUILOR-PROGNOZIS-Lassu-novekedes-nagyobb-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"6621557f-bd0a-4b81-9a1b-6b2e6e3ea364","keywords":null,"link":"/360/20250122_EQUILOR-PROGNOZIS-Lassu-novekedes-nagyobb-inflacio","timestamp":"2025. január. 22. 12:17","title":"A kormánynál lassabb növekedést és nagyobb inflációt vár az Equilor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]