[{"available":true,"c_guid":"82923374-2270-4fb0-8e75-29ddec09d392","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Második Köztársaságban mindig lehettél egy kicsit fasiszta, és ez gyakran nem is jelentett rosszat, hazafi voltál. Amikor mostanában azt kiabáljuk, hogy soha többé, meg kell kérdeznünk, minek nem szabad újra megtörténnie – írja a Die Pressében megjelent vendégkommentárjában a neves író, Robert Menasse, akinek több könyve magyarul is olvasható.","shortLead":"A Második Köztársaságban mindig lehettél egy kicsit fasiszta, és ez gyakran nem is jelentett rosszat, hazafi voltál...","id":"20250129_Robert-Menasse-Die-Presse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82923374-2270-4fb0-8e75-29ddec09d392.jpg","index":0,"item":"973d0350-7e30-4fb9-b963-dff4fa3c96c3","keywords":null,"link":"/360/20250129_Robert-Menasse-Die-Presse","timestamp":"2025. január. 29. 14:30","title":"Robert Menasse osztrák író: Túlságosan megkönnyítettük a fasiszták dolgát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c01c2a1-c81d-4e5d-b457-484dcdbd28fa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A fegyverbeszerzések körül dúl komoly vita Ukrajnában.","shortLead":"A fegyverbeszerzések körül dúl komoly vita Ukrajnában.","id":"20250129_ukrajna-fegyverbeszerzes-korrupcioellenes-vizsgalat-rusztem-umerov-vedelmi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c01c2a1-c81d-4e5d-b457-484dcdbd28fa.jpg","index":0,"item":"4310302e-8195-4cd2-9879-ee147be2ad7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_ukrajna-fegyverbeszerzes-korrupcioellenes-vizsgalat-rusztem-umerov-vedelmi-miniszter","timestamp":"2025. január. 29. 15:07","title":"Korrupcióellenes vizsgálatot indítottak az ukrán védelmi miniszter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0051f404-5403-47b0-a488-2b281ef7d773","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elérhetővé váltak az adatok: csütörtök délben épp két paksi blokk teljesítményét meghaladó áramot termeltek a családi házak tetejére szerelt kiserőművek.","shortLead":"Elérhetővé váltak az adatok: csütörtök délben épp két paksi blokk teljesítményét meghaladó áramot termeltek a családi...","id":"20250130_haztartasi-napelemek-napenergia-megujulo-energia-hmke-termeles-adatai-mavir-energiatermeles-paks-ii-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0051f404-5403-47b0-a488-2b281ef7d773.jpg","index":0,"item":"42e22a18-fc0f-4c45-bb4c-c24e9ef62da7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_haztartasi-napelemek-napenergia-megujulo-energia-hmke-termeles-adatai-mavir-energiatermeles-paks-ii-gaz","timestamp":"2025. január. 30. 13:33","title":"Míg a paksi erőműre várunk, egy Paksnak beillő erőmű zümmög a házaink tetején, és épp csúcsra pörgeti a szikrázó idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha így haladunk tovább, eljuthatunk oda, hogy nyáron ugyanannyi pénzt visz majd el a légkondi, mint amennyibe telente a fűtés kerül.","shortLead":"Ha így haladunk tovább, eljuthatunk oda, hogy nyáron ugyanannyi pénzt visz majd el a légkondi, mint amennyibe telente...","id":"20250129_futes-tel-meleg-legkondi-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb.jpg","index":0,"item":"b9c81075-7ec8-44fe-811b-c633560a3b11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_futes-tel-meleg-legkondi-klimavaltozas","timestamp":"2025. január. 29. 15:26","title":"Örül, hogy meleg a tél? Várja csak ki, milyen lesz az augusztusi negyven fokban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c12e46-3ed6-4cdb-84a6-1cb68d901002","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Maha Kumbh Melát 12 évente tartják Észak-Indiában, és olyankor emberek milliói igyekeznek megmártózni a hinduk számára szent Gangesz-folyóban.","shortLead":"A Maha Kumbh Melát 12 évente tartják Észak-Indiában, és olyankor emberek milliói igyekeznek megmártózni a hinduk...","id":"20250129_halalos-tomegbaleset-india-kumbh-mela-vallasi-unnep-gangesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42c12e46-3ed6-4cdb-84a6-1cb68d901002.jpg","index":0,"item":"b5ce2f32-f07b-4604-89df-8fb12791b1cd","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_halalos-tomegbaleset-india-kumbh-mela-vallasi-unnep-gangesz","timestamp":"2025. január. 29. 06:42","title":"Többeket halálra taposott a tömeg Indiában a világ legnagyobb vallási ünnepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf247965-82ed-4147-8572-e9b43e17394c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gépről evakuálták az utasokat, de négyen így is megsérültek.","shortLead":"A gépről evakuálták az utasokat, de négyen így is megsérültek.","id":"20250128_kigyulladt-del-koreai-utasszallito-gep-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf247965-82ed-4147-8572-e9b43e17394c.jpg","index":0,"item":"b29ccb93-d932-4ceb-bc9b-b0ab31fe3c2e","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_kigyulladt-del-koreai-utasszallito-gep-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 19:53","title":"Kigyulladt egy dél-koreai utasszállító gép felszállás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758a1499-6bdd-4013-baf9-56111e7e3b37","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A többszörös visszaeső férfi beismerte a bűnösségét. ","shortLead":"A többszörös visszaeső férfi beismerte a bűnösségét. ","id":"20250130_gyerekek-pornograf-kepek-birosagi-itelet-makoi-ferfi-fegyhazbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758a1499-6bdd-4013-baf9-56111e7e3b37.jpg","index":0,"item":"1ad55b7d-ca85-4a81-ba2a-823a579ce094","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_gyerekek-pornograf-kepek-birosagi-itelet-makoi-ferfi-fegyhazbuntetes","timestamp":"2025. január. 30. 13:05","title":"Több tízezer gyermekpornográf képet találtak a makói férfinél, aki most 13 évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nem tudják eldönteni, hogy milyen filmet válasszanak este, segítünk néhány javaslattal. ","shortLead":"Ha nem tudják eldönteni, hogy milyen filmet válasszanak este, segítünk néhány javaslattal. ","id":"20250130_filmek-netflix-filmajanlo-streaming-lekerul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"5b590d6d-f847-4fd6-a845-fa0c2e92557f","keywords":null,"link":"/elet/20250130_filmek-netflix-filmajanlo-streaming-lekerul","timestamp":"2025. január. 30. 05:31","title":"Sürgősen nézzék meg ezeket a filmeket, mert hamarosan eltűnnek a Netflixről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]