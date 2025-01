Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d8f2425-a86c-45d8-aa86-37196788cfe6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A történelemben soha nem volt még olyan közel az emberiség a globális katasztrófához, mint jelenleg. Ezt mutatja a Végzet órája is. ","shortLead":"A történelemben soha nem volt még olyan közel az emberiség a globális katasztrófához, mint jelenleg. Ezt mutatja...","id":"20250128_vegitelet-oraja-globalis-katasztrofa-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8f2425-a86c-45d8-aa86-37196788cfe6.jpg","index":0,"item":"a72d879a-0fde-4be9-b91d-2c67412dd3a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_vegitelet-oraja-globalis-katasztrofa-2025","timestamp":"2025. január. 28. 16:20","title":"1 másodperccel közelebb került az emberiség a katasztrófához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd912ce9-60a1-4232-82dc-07609ff29d51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szíriában az összes fegyveres csoportot feloszlatják és kinevezték Ahmed al-Saraát az ország elnökévé az átmeneti időszakra.","shortLead":"Szíriában az összes fegyveres csoportot feloszlatják és kinevezték Ahmed al-Saraát az ország elnökévé az átmeneti...","id":"20250129_al-kaida-sziria-ahmed-es-saraa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd912ce9-60a1-4232-82dc-07609ff29d51.jpg","index":0,"item":"eddbad08-0b39-4173-8a77-3e3c5c1fcd1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_al-kaida-sziria-ahmed-es-saraa","timestamp":"2025. január. 29. 21:36","title":"Megszűnik az al-Kaida szíriai ága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39f4d96-b6a7-48ce-8229-4012d96c338d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja szerint minden dolgozó előtt nyitott a „továbbfoglalkoztatás” lehetősége.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja szerint minden dolgozó előtt nyitott a „továbbfoglalkoztatás” lehetősége.","id":"20250128_Nem-arulja-el-a-kormany-hogy-hany-embert-bocsatanak-el-a-Magyar-Postatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a39f4d96-b6a7-48ce-8229-4012d96c338d.jpg","index":0,"item":"2376f6a8-329b-474d-a082-35dcf65ef345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_Nem-arulja-el-a-kormany-hogy-hany-embert-bocsatanak-el-a-Magyar-Postatol","timestamp":"2025. január. 28. 18:52","title":"„Programozott leépítés” – nem árulja el a kormány, hány embert bocsátanak el a Postától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf247965-82ed-4147-8572-e9b43e17394c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gépről evakuálták az utasokat, de négyen így is megsérültek.","shortLead":"A gépről evakuálták az utasokat, de négyen így is megsérültek.","id":"20250128_kigyulladt-del-koreai-utasszallito-gep-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf247965-82ed-4147-8572-e9b43e17394c.jpg","index":0,"item":"b29ccb93-d932-4ceb-bc9b-b0ab31fe3c2e","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_kigyulladt-del-koreai-utasszallito-gep-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 19:53","title":"Kigyulladt egy dél-koreai utasszállító gép felszállás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszások kivonultak a Fővárosi Közgyűlés szerdai üléséről, majd amikor visszatértek, nem szavaztak. Emiatt viszont egy sor javaslat bukott meg. Magyar kommentben sunnyogással vádolta meg a kutyapártos képviselőket. ","shortLead":"A tiszások kivonultak a Fővárosi Közgyűlés szerdai üléséről, majd amikor visszatértek, nem szavaztak. Emiatt viszont...","id":"20250130_magyar-peter-mkkp-budapest-fovarosi-kozgyules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97.jpg","index":0,"item":"5a2ae413-ad8b-4b1e-b749-3313a2028c94","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_magyar-peter-mkkp-budapest-fovarosi-kozgyules-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 07:34","title":"Összekapott a Kutyapárt Magyar Péterrel: „Az nem felelős városvezetés, ha bárki megakasztja Budapest működését”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7958251-3cfd-4358-8807-7f0c9ad7ae2c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250129_Marabu-Feknyuz-Subi-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7958251-3cfd-4358-8807-7f0c9ad7ae2c.jpg","index":0,"item":"10830622-2556-4b32-a9ce-9e7bac81263b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Marabu-Feknyuz-Subi-dubaj","timestamp":"2025. január. 29. 10:07","title":"Marabu Féknyúz: Subi-dubáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17514d41-f7ce-42dc-9508-7deb818bc527","c_author":"Földes Márton","category":"vilag","description":"Etnikai ellentétekre hivatkozva és nyersanyagokra vadászva Ruanda és az általa támogatott milíciák offenzívát indítottak Kelet-Kongó nagyvárosának elfoglalására.","shortLead":"Etnikai ellentétekre hivatkozva és nyersanyagokra vadászva Ruanda és az általa támogatott milíciák offenzívát...","id":"20250129_Megtamadott-ENSZ-kontingens-aggodo-Szijjarto-felmillio-menekult-es-ego-kovetsegek---Mi-tortenik-Kongoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17514d41-f7ce-42dc-9508-7deb818bc527.jpg","index":0,"item":"98c534b6-daa1-4166-b9a5-7503105be606","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_Megtamadott-ENSZ-kontingens-aggodo-Szijjarto-felmillio-menekult-es-ego-kovetsegek---Mi-tortenik-Kongoban","timestamp":"2025. január. 29. 17:52","title":"Megtámadott ENSZ kontingens, aggódó Szijjártó, félmillió menekült és égő követségek - Mi történik Kongóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ceaf7-e3da-4c02-b862-d216ed02986e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszerelnök szerint a képlet egyszerű.","shortLead":"A miniszerelnök szerint a képlet egyszerű.","id":"20250128_egyesult-arab-emirsegek-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a8ceaf7-e3da-4c02-b862-d216ed02986e.jpg","index":0,"item":"fd2c1933-8056-4de0-85f7-483205f3249b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_egyesult-arab-emirsegek-orban-viktor","timestamp":"2025. január. 28. 16:23","title":"Orbán megérkezett az Emírségekbe, hogy „új lehetőségeket keressen a magyar cégeknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]