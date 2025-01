Súlyos megszorításokat rendelt el Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, bár ezt elegánsan „kötelezettségvállalási korlátozásoknak” hívják. Az egyes intézményeknél működési célú kötelezettségvállalásokat is csak az első számú vezető engedélyezhet, és ő is csak akkor, ha az az alapműködéshez elengedhetetlen. Felújítások, beruházások pedig már csak a Nemzetgazdasági Minisztérium engedélyével indíthatók ebben a negyedévben. Kivételt kizárólag az EU-nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott projektek jelentenek, vagy ha jogszabályban meghatározott kötelezettségvállalás áll fenn – derül ki a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnökének, Demeter Szilárdnak a belső leveléből.

Miért eleve kudarc Demeter Szilárd gigamúzeumi koncepciója? Összevonásokkal akarja megoldani a kormány a közgyűjtemények alulfinanszírozottságából eredő problémákat. Ám ez valószínűleg csak további kiadásokkal jár, miközben az egész ágazat szakmai működése lefagy.

A HVG információi szerint mindez Hankó Balázs utasításaival van összhangban. Igaz, Demeter valószínűleg nagyon szigorúan veszi az utasításokat. Egy másik levelében az is szerepel, hogy a munkahelyi vezetők nem rendelhetnek el többletdíjazással járó rendkívüli munkavégzést, nem adhatnak díjazással járó többletfeladatot, és helyettesítést sem rendelhetnek el.

A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központhoz tartozó Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) ráadásul ez a megszorítás csak a jéghegy csúcsa. A problémák mélyebb eredetűek, ám ezekkel kapcsolatos kérdéseinkre sem most, sem korábban nem kaptunk választ az intézménytől.

Demeter Szilárd ünnepeltetni akarta magát, ezért két évet csúszott egy átadó A szemetet kihordták, a szkennelés alig megy az Országos Széchényi Könyvtár már két éve elkészült digitalizációs központjában, amelyet nagy csinnadrattával azért csak most adtak át, mert a babérokat Demeter Szilárd miniszteri biztos akarta learatni.

Anyagi és szervezési okok miatt a nemzeti könyvtárnak nem sikerült megújítani a digitalizációhoz szükséges számítógépes szoftverek licenszeit – ezt az intézményben dolgozók mondják, akik szerint emiatt január 20-a óta nem használható a képszerkesztő Adobe Photoshop, és a videószerkesztésre használt Premiere program se. Ingyenes, régebbi verziókat kaptak átmenetileg, ami állításuk szerint a Photoshopnál lehet kisegítő megoldás, Premiere viszont nincs ilyen.

Mivel az OSZK-nak számos videoformátumú dokumentuma van, például oral history interjúk, videóvágó program nélkül nem tudnak dolgozni. Úgy tudjuk, a programbeszerzés elmaradása a Közgyűjteményi Központhoz tartozó mind a hat intézményre vonatkozik. A Nemzeti Múzeum azonban számított a káoszra, és még az egyesülés előtt megrendelt minden szükséges szoftvert, egy Photoshopot és egy kiadványszerkesztő programot, Indesignt fel is ajánlott a legnagyobb bajban lévő OSZK-nak, de ez semmit sem old meg. Néhány nappal ezelőtt elfogyott a nyomtatópapír is a nemzet könyvtárában, aztán sikerült valahonnan A3-as íveket szerezni, a könyvtár kötészete ezeket vágta fel A4-esre. Mindezt akkor, amikor az ország a miniszterelnök szerint épp repülőrajtot vesz.

Alig van olvasó, a kutatókat pedig szinte kiűzik a nemzet könyvtárából Az Országos Széchényi Könyvtár megközelítése nehézkes, az olvasási szokások megváltoztak, a kutatásokat és a kutatókat pedig mintha nem akarná kiszolgálni az intézmény. Működését jellemzi, hogy minden személyes látogatás akár több mint 100 ezer forintjába kerül az államnak.

Korábban írtuk, hogy Demeter Szilárd által kinevezett főigazgató arról fantáziál, hogy kölcsönkönyvtárrá alakítja át az ország első tudományos bibliotékáját, miközben a tudósok arról panaszkodtak korábban, hogy ellehetetlenítik a munkájukat. Azt nem sikerült megoldani, hogy egyetlen címről lehessen letölteni a digitalizált könyvtári tartalmakat, ahogy az Arcanum nevű adatbázis megvásárlása és ingyenessé tételének ötlete is elhalt.