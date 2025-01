Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f14fa81-69cd-4c9a-a90d-f6ac6a7c695b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az énekesnő, színésznő 78 éves volt. ","shortLead":"Az énekesnő, színésznő 78 éves volt. ","id":"20250130_Meghalt-Marianne-Faithfull","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f14fa81-69cd-4c9a-a90d-f6ac6a7c695b.jpg","index":0,"item":"3b3347de-9662-487b-ac1b-ec374a924a84","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Meghalt-Marianne-Faithfull","timestamp":"2025. január. 30. 21:58","title":"Meghalt Marianne Faithfull","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kormányzati használatra fejlesztett ChatGPT-t adott ki az OpenAI, és ennek a biztonság terén lehet jelentősége.","shortLead":"Kormányzati használatra fejlesztett ChatGPT-t adott ki az OpenAI, és ennek a biztonság terén lehet jelentősége.","id":"20250129_openai-chatgpt-gov-amerika-kormanyzati-chatbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"40e50ffd-6919-4be8-b6de-55df122f1b9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_openai-chatgpt-gov-amerika-kormanyzati-chatbot","timestamp":"2025. január. 29. 18:03","title":"Új ChatGPT-verzió érkezett, de ezt nem nyomkodhatja akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd912ce9-60a1-4232-82dc-07609ff29d51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szíriában az összes fegyveres csoportot feloszlatják és kinevezték Ahmed al-Saraát az ország elnökévé az átmeneti időszakra.","shortLead":"Szíriában az összes fegyveres csoportot feloszlatják és kinevezték Ahmed al-Saraát az ország elnökévé az átmeneti...","id":"20250129_al-kaida-sziria-ahmed-es-saraa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd912ce9-60a1-4232-82dc-07609ff29d51.jpg","index":0,"item":"eddbad08-0b39-4173-8a77-3e3c5c1fcd1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_al-kaida-sziria-ahmed-es-saraa","timestamp":"2025. január. 29. 21:36","title":"Megszűnik az al-Kaida szíriai ága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f846e3-7b60-4ee0-bdca-0e899f1f2d14","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar példát hozza analógiaként a New York Times vendégszerzője.","shortLead":"A magyar példát hozza analógiaként a New York Times vendégszerzője.","id":"20250131_lapszemle-trump-tulsi-gabbard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43f846e3-7b60-4ee0-bdca-0e899f1f2d14.jpg","index":0,"item":"8ae6169e-96b7-4933-b148-da580a7780d7","keywords":null,"link":"/360/20250131_lapszemle-trump-tulsi-gabbard","timestamp":"2025. január. 31. 08:23","title":"\"Trump nem csinál titkot abból, hogy a kormányzást a diktátorok módjára képzeli el\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19e953e-ff25-4566-aad2-52f350ccf0e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felnőttek és gyerekek számára, összesen 4,6 milliárd forint értékben vesz koronavírus-fertőzés elleni Moderna oltóanyagot a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Orbán Viktor nemrég videóban örvendezett, hogy sikerült legyőzni a járványt.","shortLead":"Felnőttek és gyerekek számára, összesen 4,6 milliárd forint értékben vesz koronavírus-fertőzés elleni Moderna...","id":"20250131_46-milliard-forintert-veszunk-Covid-vakcinakat-a-Modernatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e19e953e-ff25-4566-aad2-52f350ccf0e0.jpg","index":0,"item":"a699f5bf-d09e-4e64-8424-be8214c295ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_46-milliard-forintert-veszunk-Covid-vakcinakat-a-Modernatol","timestamp":"2025. január. 31. 12:11","title":"4,6 milliárd forintért veszünk Covid-vakcinákat a Modernától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalos személy elleni erőszak a vád azzal a férfiel szemben, aki dühöngeni kezdett, majd a kiérkező rendőröket fenyegette egy 60 centis karddal.","shortLead":"Hivatalos személy elleni erőszak a vád azzal a férfiel szemben, aki dühöngeni kezdett, majd a kiérkező rendőröket...","id":"20250131_vademeles-kard-rendorseg-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"64c33331-0aea-4934-9d76-f24a1e1a846e","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_vademeles-kard-rendorseg-fenyegetes","timestamp":"2025. január. 31. 13:34","title":"Karddal támadt a rendőrökre, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Alibaba kiadta a Qwen 2.5-Max nyelvi modelljét, mely az ígéret szerint jobb, mint a DeepSeek, az OpenAI és a Meta hasonló megoldása.","shortLead":"Az Alibaba kiadta a Qwen 2.5-Max nyelvi modelljét, mely az ígéret szerint jobb, mint a DeepSeek, az OpenAI és a Meta...","id":"20250129_alibaba-qwen-25-max-mesterseges-intelligencia-bejelentes-deepseek-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"88a698e0-0e0c-4c2d-a53d-ce42b2097600","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_alibaba-qwen-25-max-mesterseges-intelligencia-bejelentes-deepseek-teljesitmeny","timestamp":"2025. január. 29. 16:33","title":"Már meg is érkezett a válasz a DeepSeek mindent elsöprő MI-jére – ráadásul Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8df54d-9df9-4837-b7cc-258c31f2365c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk a hosszú távú partnerséget méltatja.","shortLead":"Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk a hosszú távú partnerséget méltatja.","id":"20250129_Abu-Dzabi-uralkodoja-az-X-en-meltatta-Orban-Viktor-latogatasat-de-posztja-leginkabb-attol-erdekes-hogy-valamirol-nem-beszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8df54d-9df9-4837-b7cc-258c31f2365c.jpg","index":0,"item":"02c66453-49f8-4c8b-9d0f-f61248cc7073","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Abu-Dzabi-uralkodoja-az-X-en-meltatta-Orban-Viktor-latogatasat-de-posztja-leginkabb-attol-erdekes-hogy-valamirol-nem-beszel","timestamp":"2025. január. 29. 19:35","title":"Abu-Dzabi uralkodója az X-en méltatta Orbán Viktor látogatását, de posztja leginkább attól érdekes, amiről nem beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]