Rád egy csendes Pest megyei nagyközség, ahonnan viszont a napokban kegyetlen és megrázó iskolai bántalmazások gyanújáról érkeztek hírek. Az atv.hu számolt be először a megrázó esetekről, mostanra pedig kiderült az is, hogy pontosan hol és mi történt.

Az ATV Híradónknak egy helyi nő mesélt most arról, mit kellett átélnie három általános iskolás fiúnak, akikre négy iskolatársuk támadt rá. Több szülő is arról számolt be, hogy négy, 11-12 éves fiú bántalmazta több esetben is iskolatársait: a sértetteket hárman lefogták, a negyedik pedig a végbelébe dugta az ujját.

A fiúk a Híradónknak nyilatkozó nő unokájával is ezt kísérelték meg, de a fiú ki tudott szabadulni, nem úgy, mint a másik három gyermek. A nő elmondta, a támadók decemberben kezdtek el vadászni egyes iskolatársaikra, és magyarázatot is adtak tettükre, hogy ez valami rajzfilmben látott “harci jel”.

A nő szerint az igazgató rosszul kezeli a történteket. „Elbagatellizálja, gyermeki csínytevés. Szerintem ő itt ne maradjon egy percig sem” – mondta. Az ATV Híradó kereste az érintett iskolát, de az intézményvezető nem kívánt nyilatkozni. A rendőrség annyit közölt, hogy kényszerítés miatt nyomozás folyik.

Az atv.hu úgy tudja, a négy elkövető elismerte az eseteket. Az iskola időközben összehívott egy szülői értekezletet, melyen az érintettek – elkövetők és áldozatok, és a szüleik – voltak jelen. A portál szerint az iskola próbálta az intézményen belül kezelni az ügyet, ám egy bejelentés után megjelentek a rendőrök.

(Nyitóképünkön az érintett intézmény. Forrás: atv.hu)