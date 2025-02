Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kivásárlás után még évekig folytatta függönybizniszét a cég, majd tavaly decemberben nyomtalanul eltűnt – épp azelőtt, hogy a telket felvásárló vállalkozás Habony Árpádhoz került volna.","shortLead":"A kivásárlás után még évekig folytatta függönybizniszét a cég, majd tavaly decemberben nyomtalanul eltűnt – épp...","id":"20250204_rakosrendezo-minidubaj-habony-arpad-fuggony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c.jpg","index":0,"item":"64b46c0b-7955-4764-a474-6c8b738e864c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_rakosrendezo-minidubaj-habony-arpad-fuggony","timestamp":"2025. február. 04. 12:34","title":"Egyszer csak megjelentek Habonyék, és kivásárolták egy családi cég alól a telket – most ez ér nekik elővásárlási jogot Rákosrendezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129f26b8-f0b2-4fcc-9267-549766b5ca2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bluetooth helyett UWB: több szempontból is előnyös lehet, ha a Samsung valóban száműzi a hangátvitelben a korosodó Bluetooth-technológiát.","shortLead":"Bluetooth helyett UWB: több szempontból is előnyös lehet, ha a Samsung valóban száműzi a hangátvitelben a korosodó...","id":"20250203_samsung-szabadalom-vezetek-nelkuli-fulhallgatok-bluetooth-helyett-uwb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/129f26b8-f0b2-4fcc-9267-549766b5ca2d.jpg","index":0,"item":"9b3e4b27-7966-48a7-ba80-8396d8110869","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_samsung-szabadalom-vezetek-nelkuli-fulhallgatok-bluetooth-helyett-uwb","timestamp":"2025. február. 03. 17:03","title":"Ez nagyot szólhat: a Samsungtól jöhet az első Bluetooth-mentes vezeték nélküli fülhallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08d1590-560b-49be-9d31-21131e472b9f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Donald Trump a vámháború első köréből kihagyta az EU-t. A forint árfolyama gyengült, de egyelőre az erősödési trendsávban maradt. Az unió elleni vámok bejelentése csak idő kérdése, akkor a 420-as euró is benne lesz a pakliban. A vámháború rontja a magyar gazdaság növekedési kilátásait, emeli az inflációs kockázatokat. És lehet, hogy az USA-ban vámkárosult kínai Temu még jobban rámegy Európára.","shortLead":"Donald Trump a vámháború első köréből kihagyta az EU-t. A forint árfolyama gyengült, de egyelőre az erősödési...","id":"20250204_Trump-vamhaboruja-420-forintos-eurot-es-meg-tobb-Temut-hozhat-Magyarorszagnak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08d1590-560b-49be-9d31-21131e472b9f.jpg","index":0,"item":"d015674f-d172-44d4-bb64-fd42739fc3be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_Trump-vamhaboruja-420-forintos-eurot-es-meg-tobb-Temut-hozhat-Magyarorszagnak-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 17:08","title":"Trump vámháborúja még több Temut és 420-as eurót hozhat Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e356b9a-0a8c-4d55-abd9-3387a8bd1e51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Manchester City csúfos vereséget szenvedett az angol bajnokság 24. fordulójában.","shortLead":"A címvédő Manchester City csúfos vereséget szenvedett az angol bajnokság 24. fordulójában.","id":"20250202_Premier-League-Manchester-City-Arsenal-foci-meccs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e356b9a-0a8c-4d55-abd9-3387a8bd1e51.jpg","index":0,"item":"2df88448-b264-42a1-b3de-05c3473d4d09","keywords":null,"link":"/sport/20250202_Premier-League-Manchester-City-Arsenal-foci-meccs","timestamp":"2025. február. 02. 21:38","title":"Az Arsenal csúnyán elverte a Manchester Cityt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f660ef-b65e-4978-8b5a-797b3c9130e4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump vámbejelentései itthon is éreztetik a hatásukat, igaz, a magyar valuta még az euróval szemben is gyengült hétfő reggel.","shortLead":"Donald Trump vámbejelentései itthon is éreztetik a hatásukat, igaz, a magyar valuta még az euróval szemben is gyengült...","id":"20250203_donald-trump-vam-usa-dollar-forint-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64f660ef-b65e-4978-8b5a-797b3c9130e4.jpg","index":0,"item":"a6a8e072-e8da-4a03-802a-ae516df0e7fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-vam-usa-dollar-forint-euro","timestamp":"2025. február. 03. 10:10","title":"Körülnézett 400 felett a forint a dollárral szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kormányzó Munkáspárt lejtmenetben van, és a torykra is kevesebben szavaznának, mint az előző felmérés idején.","shortLead":"A kormányzó Munkáspárt lejtmenetben van, és a torykra is kevesebben szavaznának, mint az előző felmérés idején.","id":"20250204_nigel-farage-part-anglia-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b.jpg","index":0,"item":"06ec161b-dda0-4dea-946e-9c0e5129d4ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_nigel-farage-part-anglia-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. február. 04. 13:43","title":"Előzött Nigel Farage pártja, most ők a legnépszerűbbek az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b3543c-5356-40d0-9a4c-4dcfc948a23a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jobb mihamarabb telepíteni az androidos mobilokra most megjelenő frissítést, mert elég komoly biztonsági réseket foltozott be a Google.","shortLead":"Jobb mihamarabb telepíteni az androidos mobilokra most megjelenő frissítést, mert elég komoly biztonsági réseket...","id":"20250204_google-android-februari-hibajavitas-sulyos-serulekenysegek-zero-day","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99b3543c-5356-40d0-9a4c-4dcfc948a23a.jpg","index":0,"item":"70cd7a23-7f63-49ca-bdea-821085bb2cfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_google-android-februari-hibajavitas-sulyos-serulekenysegek-zero-day","timestamp":"2025. február. 04. 11:03","title":"Vészfrissítés jött az Androidhoz, egy súlyos hibát már a támadók is kihasználtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalos ügyekkel mindenkinek kell foglalkoznia. A legtöbben már csak a legszükségesebb esetekben járnak kormányablakokba, inkább az interneten, az Ügyfélkapun keresztül intézik el azt, amit lehet. A DÁP megjelenesével azonban ez megváltozhat.","shortLead":"Hivatalos ügyekkel mindenkinek kell foglalkoznia. A legtöbben már csak a legszükségesebb esetekben járnak...","id":"20250203_Kasszakulcs-40-ugyfelkapu-plusz-dap-ugyintezes-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad.jpg","index":0,"item":"798a41d1-9006-46ae-975b-20886f34dcf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Kasszakulcs-40-ugyfelkapu-plusz-dap-ugyintezes-podcast","timestamp":"2025. február. 03. 05:50","title":"Várva várt fejlesztés, vagy csak egy újabb platform lesz a DÁP? - Kasszakulcs #40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]