[{"available":true,"c_guid":"dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minden eddiginél nagyobbat kell lépni a klímaváltozás ellen – írja a kutató, aki szerint a versenyképesség csökkenése sem drága ennek érdekében.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobbat kell lépni a klímaváltozás ellen – írja a kutató, aki szerint a versenyképesség csökkenése...","id":"20250110_urge-vorsatz-diana-15-fok-atlepese-klimavalsag-klimavaltozas-globalis-felmelegedes-megallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d.jpg","index":0,"item":"628355e5-a665-4a66-b1b6-60b1d1cbe343","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_urge-vorsatz-diana-15-fok-atlepese-klimavalsag-klimavaltozas-globalis-felmelegedes-megallitasa","timestamp":"2025. január. 10. 13:24","title":"Ürge-Vorsatz Diána a 1,5 fokos határ átlépéséről: Nem egymással fogunk versenyezni, hanem a fennmaradásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7185c2d4-5ece-482f-b2b6-6e646765556c","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Haiti bűnbandák tagjai, jemeni húszi terrorszervezet vezetői, a csecsen hadúr, Razman Kadirov és a Hasogdzsi-gyilkosság elkövetői is azon a szankciós listán vannak, ahova Rogán Antal is felkerült.","shortLead":"Haiti bűnbandák tagjai, jemeni húszi terrorszervezet vezetői, a csecsen hadúr, Razman Kadirov és a Hasogdzsi-gyilkosság...","id":"20250109_terroristak-bunozok-glomag-rogan-antal-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7185c2d4-5ece-482f-b2b6-6e646765556c.jpg","index":0,"item":"5ae31146-7dbb-45a1-9a4b-f38248b74e10","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_terroristak-bunozok-glomag-rogan-antal-lista","timestamp":"2025. január. 09. 17:07","title":"Terroristákkal és bűnözőkkel került Rogán Antal egy listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi a hozzá tanulóként beosztott diáklányokat zaklatta.","shortLead":"A férfi a hozzá tanulóként beosztott diáklányokat zaklatta.","id":"20250110_vademeles-cukrasztanulok-szexualis-zaklatas-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9.jpg","index":0,"item":"11fbec39-4bdf-449f-8d17-e224cba22444","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_vademeles-cukrasztanulok-szexualis-zaklatas-vademeles","timestamp":"2025. január. 10. 10:22","title":"Cukrásztanoncokat zaklatott a férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f367158-f072-41ac-b062-a81c5e1d482e","c_author":"Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj","category":"brandcontent","description":"Biztosan vannak, akik csodálkozva húzzák fel a szemöldöküket, amikor arról hallanak, hogy vannak olyan munkahelyek, ahova a dolgozók szeretnek bejárni. Vannak olyan munkahelyek is, amelyek odafigyelnek arra, hogy a munkatársaik, kollégáik igenis jól érezzék magukat abban a napi 8 órában, amit ott töltenek.Legújabb podcastunkban arról beszélgetünk, hogy milyen az, amikor egy munkahely gondoskodó.","shortLead":"Biztosan vannak, akik csodálkozva húzzák fel a szemöldöküket, amikor arról hallanak, hogy vannak olyan munkahelyek...","id":"20241210_Gondoskodo-munkahely-Pataki-Timea-podcast-penztari-ongondoskodasert-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f367158-f072-41ac-b062-a81c5e1d482e.jpg","index":0,"item":"7896541f-ca68-4f33-a912-d9e763fc8035","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241210_Gondoskodo-munkahely-Pataki-Timea-podcast-penztari-ongondoskodasert-alapitvany","timestamp":"2025. január. 08. 15:30","title":"Fontos, hogy mindenki jól érezze magát a munkában, de azután is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127566a8-610a-45cf-8bfd-aa05aa9a9d5d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Claudia Sheinbaum a Mexikói Amerika nevet javasolja.","shortLead":"Claudia Sheinbaum a Mexikói Amerika nevet javasolja.","id":"20250109_eszak-amerika-atnevezes-mexiko-usa-claudia-sheinbaum-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/127566a8-610a-45cf-8bfd-aa05aa9a9d5d.jpg","index":0,"item":"5345aeee-cf29-4f11-b98c-ac655207656a","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_eszak-amerika-atnevezes-mexiko-usa-claudia-sheinbaum-donald-trump","timestamp":"2025. január. 09. 14:36","title":"Észak-Amerika átnevezésének ötletével vágott vissza Trumpnak a mexikói elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Peszkov szerint amennyiben megkérdezik a grönlandiak véleményét az USA-hoz való csatlakozásról, azt tiszteletben kell tartani.","shortLead":"Peszkov szerint amennyiben megkérdezik a grönlandiak véleményét az USA-hoz való csatlakozásról, azt tiszteletben kell...","id":"20250109_gronland-donald-trump-oroszorszag-dmitrij-peszkov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a.jpg","index":0,"item":"72f98a3d-9cc6-4380-9903-986f896719fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_gronland-donald-trump-oroszorszag-dmitrij-peszkov","timestamp":"2025. január. 09. 15:59","title":"Putyin szóvivője az annektált ukrán megyékkel példálózott, amikor Trump területi vágyairól kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2e3091-f953-4cec-b3de-091150c6b727","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ami az eredeti modellnek nem, az most az új Renault 5-nek sikerült. ","shortLead":"Ami az eredeti modellnek nem, az most az új Renault 5-nek sikerült. ","id":"20250110_Renault-5-lett-az-Ev-Autoja_2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c2e3091-f953-4cec-b3de-091150c6b727.jpg","index":0,"item":"7a39b995-3202-459e-8756-5d5de18ec09e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_Renault-5-lett-az-Ev-Autoja_2025","timestamp":"2025. január. 10. 13:32","title":"A visszatért Renault 5 lett az Év Autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Képzelje el, hogy görgeti az Instagramot, és egyszer csak meglát egy képet saját magáról, amit a mesterséges intelligencia generált. Pontosan ez történt az egyik Reddit-felhasználóval.","shortLead":"Képzelje el, hogy görgeti az Instagramot, és egyszer csak meglát egy képet saját magáról, amit a mesterséges...","id":"20250110_instagram-meta-ai-mesterseges-intelligencia-szelfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65.jpg","index":0,"item":"7d3dfc37-962a-48f2-8e27-85be4d4b330f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_instagram-meta-ai-mesterseges-intelligencia-szelfi","timestamp":"2025. január. 10. 11:03","title":"Fotókon az Instagram új, ijesztő funkciója: ellopja a szelfiket, és ráengedi a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]