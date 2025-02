Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ebd5b7a8-31b7-40bd-aaa5-6e99b22af17d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az NGM a német recesszióval és politikai instabilitással magyarázza, hogy zsinórban második éve csökken a magyar ipari kibocsátás.","shortLead":"Az NGM a német recesszióval és politikai instabilitással magyarázza, hogy zsinórban második éve csökken a magyar ipari...","id":"20250206_Ngm-nemet-gazdasag-leteperte-a-magyar-gazdasagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebd5b7a8-31b7-40bd-aaa5-6e99b22af17d.jpg","index":0,"item":"63ef46d3-ba8e-418a-81c9-66940935cab6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Ngm-nemet-gazdasag-leteperte-a-magyar-gazdasagot","timestamp":"2025. február. 06. 10:18","title":"Nagy Mártonék szerint a német gazdaság maga alá teperte a magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9581168e-c9ee-43f6-99a2-7d67a2e83a0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán ejtőernyősök fogták el az orosz katonákat, azt írták, értelmetlen mészárlás lett volna, ha a harc mellett döntenek.","shortLead":"Az ukrán ejtőernyősök fogták el az orosz katonákat, azt írták, értelmetlen mészárlás lett volna, ha a harc mellett...","id":"20250205_orosz-katona-kapitulacio-kurszk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9581168e-c9ee-43f6-99a2-7d67a2e83a0e.jpg","index":0,"item":"971c870e-77b8-4f8c-94d8-c95d71530715","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_orosz-katona-kapitulacio-kurszk","timestamp":"2025. február. 05. 17:50","title":"21 orosz katona megadta magát az ukránoknak Kurszkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint ezért nem lesz szükség amerikai csapatokra az övezetben.","shortLead":"Az elnök szerint ezért nem lesz szükség amerikai csapatokra az övezetben.","id":"20250206_trump-izrael-gaza-palesztinok-kitelepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e.jpg","index":0,"item":"55210e74-18b4-4183-a0f6-84785f923d36","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_trump-izrael-gaza-palesztinok-kitelepites","timestamp":"2025. február. 06. 15:48","title":"Trump: Izrael azután adja át Gázát, hogy a harcok befejeződtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyanakodjon, ha SMS-ben kérik a bankkártyaadatait!","shortLead":"Gyanakodjon, ha SMS-ben kérik a bankkártyaadatait!","id":"20250206_netflix-elofizetes-sms-csalas-bankkartya-adatok-biztonsagi-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"f2323e04-d4fb-47e9-885a-d5287bc0a782","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_netflix-elofizetes-sms-csalas-bankkartya-adatok-biztonsagi-kod","timestamp":"2025. február. 06. 08:02","title":"A Netflix nevében SMS-ező csalókra figyelmeztet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A követeléseik első pontja Koós Pál távozása.","shortLead":"A követeléseik első pontja Koós Pál távozása.","id":"20250206_moholy-nagy-muveszeti-egyetem-mome-hallgatok-targyalas-rektor-koos-pal-boszormenyi-nagy-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83.jpg","index":0,"item":"1ab7442a-1242-4e3e-8a42-58be149d6d69","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_moholy-nagy-muveszeti-egyetem-mome-hallgatok-targyalas-rektor-koos-pal-boszormenyi-nagy-gergely","timestamp":"2025. február. 06. 06:04","title":"Nem tárgyalnak a MOME hallgatói, amíg a rektor le nem mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d0ed9e-4710-4542-94a2-5bc363f894a0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Gorcsev Ivánról elnevezett közterületek nem túl megszokottak, de a Rejtő Jenő-rajongóknak biztosan bejönne.","shortLead":"A Gorcsev Ivánról elnevezett közterületek nem túl megszokottak, de a Rejtő Jenő-rajongóknak biztosan bejönne.","id":"20250207_karacsony-csepel-mini-dubaj-latvanyterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1d0ed9e-4710-4542-94a2-5bc363f894a0.jpg","index":0,"item":"9698fcf4-b71f-4869-b026-e2237f13b5fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_karacsony-csepel-mini-dubaj-latvanyterv","timestamp":"2025. február. 07. 09:37","title":"Karácsony kiszúrta, hogy még a kerületet sem sikerült eltalálni a Mini-Dubaj látványtervén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fantáziálás a felsőbbrendű emberről címmel sötét jövőképet vázolt fel Hans Rauscher, a Der Standard elemzője. Szerinte csaknem sztálini szintet ér el az Elon Musk inspirációjára végzett tisztogatás az amerikai államigazgatásban és az FBI-nál. A techmilliárdosok Európát is viszik magukkal.","shortLead":"Fantáziálás a felsőbbrendű emberről címmel sötét jövőképet vázolt fel Hans Rauscher, a Der Standard elemzője. Szerinte...","id":"20250207_musk-ubermensch-sztalin-elon-musk-nemzetkozi-lapszemle-der-standard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31.jpg","index":0,"item":"572515b3-442b-42e9-911f-2de06be40be9","keywords":null,"link":"/360/20250207_musk-ubermensch-sztalin-elon-musk-nemzetkozi-lapszemle-der-standard","timestamp":"2025. február. 07. 07:36","title":"Hans Rauscher: Trump csak eszköz Elon Musknak, hogy megvalósítsa bizarr álmait, és a techzsenik uralma alá hajtsa az emberiséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31f3c8-e459-4081-9323-4566f3de446a","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Ma már szerencsére nem számít ritkaságnak, ha ismert kortárs magyar művészek rangos külföldi múzeumok egyéni vagy csoportos kiállításain szerepelnek. Most a legutóbbi tárlatokból mutatunk be néhányat.","shortLead":"Ma már szerencsére nem számít ritkaságnak, ha ismert kortárs magyar művészek rangos külföldi múzeumok egyéni vagy...","id":"20250205_A-mu-kortars-magyar-muveszek-kulfoldi-kiallitasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c31f3c8-e459-4081-9323-4566f3de446a.jpg","index":0,"item":"d976d256-a550-4015-8ccd-86510f92a42e","keywords":null,"link":"/360/20250205_A-mu-kortars-magyar-muveszek-kulfoldi-kiallitasai","timestamp":"2025. február. 05. 16:00","title":"A Balkán Yoko Onója, a toplistás Flow, humorral a cenzúra ellen – kortárs magyar művészekkel ismerkedik a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]