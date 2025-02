Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"37571a0b-93a0-4e04-af02-0e8e4d773b4a","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Talán ő is hirdethetné a vele sokszor fellépő, nála pár évvel idősebb Pataki Ágival együtt, hogy „a szépség sokáig tart, ha vigyázunk rá”. Persze az is lehet, hogy örökre megragadt volna Amerikában, és végleg Sarah de Lantos maradt volna. Hiszen ő volt az egyik első magyar modell a Kádár-korszakban, aki a nemzetközi divatvilágban is sikereket ért el. De meggyilkolták nem sokkal a harmincadik születésnapja előtt. Ma sem tudjuk biztosan, ki tette. Az övé volt a három vérben ázó holttest egyike, amelyre 1985. januárjában rábukkantak egy lepukkant New York-i lakásban.","shortLead":"Talán ő is hirdethetné a vele sokszor fellépő, nála pár évvel idősebb Pataki Ágival együtt, hogy „a szépség sokáig...","id":"20250207_Lantos-Piroska-1955-1985-manoken-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37571a0b-93a0-4e04-af02-0e8e4d773b4a.jpg","index":0,"item":"53c18971-fdbc-4d08-bf1d-2b66c9068eb9","keywords":null,"link":"/360/20250207_Lantos-Piroska-1955-1985-manoken-gyilkossag","timestamp":"2025. február. 07. 19:52","title":"Nyugaton is karriert tudott csinálni a Kádár-korszak New Yorkban meggyilkolt sztármodellje – 70 éve született Lantos Piroska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfb8e4b-782e-40ff-8db9-b02bd200f73a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Csütörtök hajnalban 57 kisebb rengést mértek, a legerősebb eddigi földmozgás 5,2 erősségű volt.","shortLead":"Csütörtök hajnalban 57 kisebb rengést mértek, a legerősebb eddigi földmozgás 5,2 erősségű volt.","id":"20250206_gorogorszag-szantorini-foldrenges-szuksegallapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dfb8e4b-782e-40ff-8db9-b02bd200f73a.jpg","index":0,"item":"a5cc9a3d-035e-46ae-8a07-f9b32df7c2c5","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_gorogorszag-szantorini-foldrenges-szuksegallapot","timestamp":"2025. február. 06. 17:49","title":"Szükségállapotot hirdettek Szantorinin a sorozatos földrengések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32801cbc-3b99-45aa-8e15-6848321e1c78","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mártha Imre egy angol nyelvű nyílt levélben Donald Trump legidősebb fiától kért tanácsot a terület fejlesztéséhez.","shortLead":"Mártha Imre egy angol nyelvű nyílt levélben Donald Trump legidősebb fiától kért tanácsot a terület fejlesztéséhez.","id":"20250206_Donald-Trump-Jr-tol-var-otleteket-Rakosrendezohoz-az-elovasarlasi-jogaval-elo-fovarosi-ceg-vezere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32801cbc-3b99-45aa-8e15-6848321e1c78.jpg","index":0,"item":"dfe95898-3175-49fc-ba9a-4f227c8af909","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Donald-Trump-Jr-tol-var-otleteket-Rakosrendezohoz-az-elovasarlasi-jogaval-elo-fovarosi-ceg-vezere","timestamp":"2025. február. 06. 19:07","title":"Donald Trump Jr-tól vár ötleteket Rákosrendezőhöz az elővásárlási jogával élő fővárosi cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4e3b4a-18fc-4db9-9fe0-cb1cf1b15cad","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A XV. kerületi önkormányzat kezdeményezi a fővárosnál annak a lápnak a helyi védettségét, amelyet gátat építő hódok állítottak helyre az M0-ásnál. A hódgát és a láp ugyanis veszélybe került, mert a felduzzasztott víz zavarja a közútkezelő egyik műtárgyának működését.","shortLead":"A XV. kerületi önkormányzat kezdeményezi a fővárosnál annak a lápnak a helyi védettségét, amelyet gátat építő hódok...","id":"20250206_rakospalotai-lap-hodgat-hodmocsar-termeszetvedelem-okologia-m0-as","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e4e3b4a-18fc-4db9-9fe0-cb1cf1b15cad.jpg","index":0,"item":"8eaa1f5e-dd91-4b4c-ad71-aa9305aae578","keywords":null,"link":"/zhvg/20250206_rakospalotai-lap-hodgat-hodmocsar-termeszetvedelem-okologia-m0-as","timestamp":"2025. február. 06. 17:34","title":"Védetté nyilvánítanák az M0-ás tövében hódmérnökök által fenntartott lápot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef89c6c7-4a84-40a2-9e73-ff84d3ec06ad","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Liverpool–Tottenham 4–0.","shortLead":"Liverpool–Tottenham 4–0.","id":"20250206_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-Tottenham-Ligakupa-elodonto-gol-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef89c6c7-4a84-40a2-9e73-ff84d3ec06ad.jpg","index":0,"item":"ba16dcba-85c0-42d9-b3d4-55ad08e65ad6","keywords":null,"link":"/sport/20250206_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-Tottenham-Ligakupa-elodonto-gol-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. február. 06. 22:57","title":"Szoboszlai is gólt lőtt, kiütéssel jutott döntőbe a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b6c2b5-deb1-410d-881e-84934ee06418","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Anthropic szeretné felmérni a céghez jelentkezők „nem MI-asszisztált kommunikációs készségeit is”, ezért kérik, ne használjanak MI-t. Ez azért visszás, mert a cég azzal hirdeti a termékeit, hogy mennyire emberi válaszokat adnak.","shortLead":"Az Anthropic szeretné felmérni a céghez jelentkezők „nem MI-asszisztált kommunikációs készségeit is”, ezért kérik, ne...","id":"20250206_anthropic-mesterseges-intelligencia-hasznalata-allasjelentkezeseknek-keres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b6c2b5-deb1-410d-881e-84934ee06418.jpg","index":0,"item":"fd47ab3c-8760-4dfc-a014-c4a8c796bfd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_anthropic-mesterseges-intelligencia-hasznalata-allasjelentkezeseknek-keres","timestamp":"2025. február. 06. 16:03","title":"Az egyik legnépszerűbb mesterséges intelligencia fejlesztője azt kéri a munkára jelentkezőktől, hogy ne használjanak MI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cb1309-065e-4969-ab40-007c2fd0fe89","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök, a házelnök, a katonai és a vasúti vezetők is speciális ellátásra jogosultak.","shortLead":"A köztársasági elnök, a házelnök, a katonai és a vasúti vezetők is speciális ellátásra jogosultak.","id":"20250207_belugyminiszterium-kulonleges-korhazi-ellatas-szabalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15cb1309-065e-4969-ab40-007c2fd0fe89.jpg","index":0,"item":"ca2c214e-d5e3-46b6-b27e-f4c1d212e390","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_belugyminiszterium-kulonleges-korhazi-ellatas-szabalyok","timestamp":"2025. február. 07. 10:30","title":"Most rendezte a különleges kórházi ellátás szabályait a Belügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4299350a-7022-4d00-a192-252581141d37","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyre több a fenntarthatósági vezetői titulus Észak-Amerikában és Európában, a tőzsdén szereplő cégek szinte mindegyike kinevezett már „zöld főnököt”. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindegyikük komoly befolyással bír a vállalat életére, miközben még a pontos feladatkörük sem alakult ki.","shortLead":"Egyre több a fenntarthatósági vezetői titulus Észak-Amerikában és Európában, a tőzsdén szereplő cégek szinte mindegyike...","id":"20250206_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-cso-fenntarthatosagi-vezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4299350a-7022-4d00-a192-252581141d37.jpg","index":0,"item":"1ecdd820-2dce-4b41-8c8c-db78a84480c6","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-cso-fenntarthatosagi-vezetok","timestamp":"2025. február. 06. 18:30","title":"A nagy cégeknél jönnek a „zöld főnökök” – de vajon mit csinálnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]