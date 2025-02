Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"67d37b72-3549-4b45-a888-51f72445b53f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hétvégi Patrióta-csúcsnak helyet adó Madrid piacán szólították meg rajongók Orbán Viktor miniszterelnököt.","shortLead":"A hétvégi Patrióta-csúcsnak helyet adó Madrid piacán szólították meg rajongók Orbán Viktor miniszterelnököt.","id":"20250208_Orban-Viktor-Madrid-patriotak-piac-utca-embere-video-szelsojobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67d37b72-3549-4b45-a888-51f72445b53f.jpg","index":0,"item":"afce5ab5-631e-42e7-936a-a4c1275d82f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Orban-Viktor-Madrid-patriotak-piac-utca-embere-video-szelsojobb","timestamp":"2025. február. 08. 09:54","title":"„Először még túl kell élnem” – mondta Orbán Viktor Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b54101-4e0b-4ca2-b62a-99bf88fde94b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Azt nem közölték, hogy milyen forrásból, honnan lesz pénz a kórházak tartozásaira.","shortLead":"Azt nem közölték, hogy milyen forrásból, honnan lesz pénz a kórházak tartozásaira.","id":"20250207_korhazak-adossag-torlesztes-kifizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5b54101-4e0b-4ca2-b62a-99bf88fde94b.jpg","index":0,"item":"527ca23d-9515-40d9-9ca6-ac23f2cc04fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_korhazak-adossag-torlesztes-kifizetes","timestamp":"2025. február. 07. 06:25","title":"Újabb 96 milliárd forinttal próbálják törleszteni a kórházak adósságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b734dfb8-4d4e-4b37-9e66-6a8d22a9a4e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráció a tragédia helyszínétől indul. 