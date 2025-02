Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kormányzó Munkáspárt lejtmenetben van, és a torykra is kevesebben szavaznának, mint az előző felmérés idején.","shortLead":"A kormányzó Munkáspárt lejtmenetben van, és a torykra is kevesebben szavaznának, mint az előző felmérés idején.","id":"20250204_nigel-farage-part-anglia-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b.jpg","index":0,"item":"06ec161b-dda0-4dea-946e-9c0e5129d4ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_nigel-farage-part-anglia-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. február. 04. 13:43","title":"Előzött Nigel Farage pártja, most ők a legnépszerűbbek az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03c33e-a669-44f3-8121-770b30835982","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Erődítéseket épített Igor Rugajev Kurszkban, de nem fizették ki. Amikor tüntetni akart emiatt, a rendőrök mentek érte.","shortLead":"Erődítéseket épített Igor Rugajev Kurszkban, de nem fizették ki. Amikor tüntetni akart emiatt, a rendőrök mentek érte.","id":"20250205_kurszki-vallalkozo-fiezetes-tuntetes-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df03c33e-a669-44f3-8121-770b30835982.jpg","index":0,"item":"e38c34f5-a730-45ab-965c-3aa648bce496","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_kurszki-vallalkozo-fiezetes-tuntetes-oroszorszag","timestamp":"2025. február. 05. 15:11","title":"Elvittek a rendőrök egy kurszki vállalkozót, akit nem fizettek ki Putyinék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","shortLead":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","id":"20250205_integritas-hatosag-biro-ferenc-gyanusitas-ugyeszseg-panasz-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f.jpg","index":0,"item":"a61119ba-156b-4dee-a0d7-86a9e34d57fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_integritas-hatosag-biro-ferenc-gyanusitas-ugyeszseg-panasz-elutasitas","timestamp":"2025. február. 05. 15:28","title":"Gyanúsított marad az Integritás Hatóság elnöke, az ügyészség elutasította panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b79b721-53b0-4638-80d1-f456724cce43","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Lindomar Reges Furtado 2022 óta volt szökésben.","shortLead":"Lindomar Reges Furtado 2022 óta volt szökésben.","id":"20250204_brazilia-lindomar-reges-furtado-drogbaro-kabitoszer-kereskedelem-rendorseg-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b79b721-53b0-4638-80d1-f456724cce43.jpg","index":0,"item":"53d8afed-b6d1-478f-b2a8-87027597a646","keywords":null,"link":"/elet/20250204_brazilia-lindomar-reges-furtado-drogbaro-kabitoszer-kereskedelem-rendorseg-elfogas","timestamp":"2025. február. 04. 06:52","title":"Átplasztikáztatta az arcát, de így is megtalálták az egyik legkeresettebb brazil drogbárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b05ef47-f691-4d15-9b2d-fabda3067640","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"A barcelonai várostervezést egy mesterséges intelligencián alapuló szuperszámítógép vette át, amely egyúttal a fenntarthatóságot is sokban képes segíteni.","shortLead":"A barcelonai várostervezést egy mesterséges intelligencián alapuló szuperszámítógép vette át, amely egyúttal...","id":"20250204_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-MI-Barcelona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b05ef47-f691-4d15-9b2d-fabda3067640.jpg","index":0,"item":"b3725e67-0af2-46ef-8deb-9274828bd271","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-MI-Barcelona","timestamp":"2025. február. 04. 12:15","title":"Szuperszámítógép végzi a várostervezést Barcelonában, de a mesterséges intelligenciának a városlakók is beszólhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f275a1f8-f5c6-4876-82dc-29f19c433711","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nettó 24 milliárd forintot osztottak ki Rogán Antalék az állami kommunikációra 2024 utolsó három hónapjában.","shortLead":"Nettó 24 milliárd forintot osztottak ki Rogán Antalék az állami kommunikációra 2024 utolsó három hónapjában.","id":"20250205_rogan-kommunikacio-balasy-kampany-plakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f275a1f8-f5c6-4876-82dc-29f19c433711.jpg","index":0,"item":"d7ccb8af-0d0e-4d7a-a3eb-c746927cdda5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_rogan-kommunikacio-balasy-kampany-plakat","timestamp":"2025. február. 05. 08:22","title":"Újabb milliárdokat szórtak ki a kormány plakátjaira, a Szuverenitásvédelmi Hivatal és a diákhitel kommunikációjára is jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce924263-c8f4-4905-adaa-4f851f1603b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az, aki rögzítette, már börtönben ül, Suha pedig tavaly április óta van a rácsok mögött.","shortLead":"Az, aki rögzítette, már börtönben ül, Suha pedig tavaly április óta van a rácsok mögött.","id":"20250204_telex-suha-gyorgy-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce924263-c8f4-4905-adaa-4f851f1603b7.jpg","index":0,"item":"16627153-b675-43aa-8aa4-ea8fe99407df","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_telex-suha-gyorgy-eljaras","timestamp":"2025. február. 04. 08:48","title":"Telex: Titokban rögzített hangfelvételek adják a Suha György elleni eljárás alapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22fdf5b3-0676-4df4-9bd8-eccedff22a83","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Bükkábrányi Energiaparkban történt a robbanás.","shortLead":"A Bükkábrányi Energiaparkban történt a robbanás.","id":"20250204_robbanas-meszaros-lorinc-bukkabrany-energiapark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22fdf5b3-0676-4df4-9bd8-eccedff22a83.jpg","index":0,"item":"2b0ff839-0035-4451-ad6c-9788910cc349","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_robbanas-meszaros-lorinc-bukkabrany-energiapark","timestamp":"2025. február. 04. 15:11","title":"Hidrogénpalack robbant fel Mészáros Lőrinc bükkábrányi üzemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]