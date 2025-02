Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"“Farkukat csóválják majd a lábainál” – mármint az ez európai politikai elit tagjai Donald Trump lábánál. Mindez Putyin orosz elnök jóslata, aki a saját és amerikai elnök vizsonyáról viszont nem ejtett szót, pedig Trump európai “rendteremtése” őt is érintené.","shortLead":"“Farkukat csóválják majd a lábainál” – mármint az ez európai politikai elit tagjai Donald Trump...","id":"20250202_putyin-trump-europai-elit-becsicskul-vilagpolitika-usa-oroszorszag-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717.jpg","index":0,"item":"a55deaa5-060c-47fe-8435-d185784c9677","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_putyin-trump-europai-elit-becsicskul-vilagpolitika-usa-oroszorszag-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 02. 14:30","title":"Farokcsóválva engedelmeskedik majd az európai elit Trumpnak – jósolja Putyin, de a saját jövőjéről hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be1d977-9576-4c2c-95ae-2475eb1c53cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az infláció meghaladja a hat százalékot, a rendelet hatályát veszti.","shortLead":"Ha az infláció meghaladja a hat százalékot, a rendelet hatályát veszti.","id":"20250201_naperomu-kormany-rendelet-energiaugyi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be1d977-9576-4c2c-95ae-2475eb1c53cd.jpg","index":0,"item":"4c866dce-3a28-4e58-aa4f-7e309bb68c7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_naperomu-kormany-rendelet-energiaugyi-miniszterium","timestamp":"2025. február. 01. 08:11","title":"2029-ig fagyasztotta be a kormány a naperőművektől átvett áram árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2cfe32-584c-4e26-8589-206fe78d5436","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emily Párizsból anya lett.","shortLead":"Emily Párizsból anya lett.","id":"20250201_lily-collins-gyereke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf2cfe32-584c-4e26-8589-206fe78d5436.jpg","index":0,"item":"c215b251-3307-4576-8a52-fc2441390dfa","keywords":null,"link":"/kultura/20250201_lily-collins-gyereke","timestamp":"2025. február. 01. 13:25","title":"Megszületett Lily Collins első gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a9bf57-da7a-499a-a2cc-01a64fc41b33","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia jövőjét a távoli adatközpontokban futó, egyre nagyobb modellek jelentik, hanem inkább a fürge, hatékony, nagyteljesítményű rendszerek, amelyek közvetlenül a felhasználó eszközén futnak. A Hugging Face újdonsága mindenesetre ezt az új szemléletet támasztja alá.","shortLead":"Nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia jövőjét a távoli adatközpontokban futó, egyre nagyobb modellek jelentik...","id":"20250201_hugging-face-vizualis-nyelvi-mesterseges-intelligencia-telefonon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a9bf57-da7a-499a-a2cc-01a64fc41b33.jpg","index":0,"item":"842b1273-ed00-4aef-860b-4c382ab2923f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250201_hugging-face-vizualis-nyelvi-mesterseges-intelligencia-telefonon","timestamp":"2025. február. 01. 12:03","title":"Sikerült annyira összezsugorítani a fejlett mesterséges intelligenciát, hogy már elfut egyetlen telefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f9519e-b6df-41a3-b5da-3f5aaaec98c2","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Csökkenhetnek a fuvarköltségek a Vörös-tengeren a gázai tűzszünettel, de a vízi útvonalat fenyegető és ellenőrző jemeni hutik már eddig is nagy kárt okoztak a világgazdaságnak, a folytatás egyelőre bizonytalan.","shortLead":"Csökkenhetnek a fuvarköltségek a Vörös-tengeren a gázai tűzszünettel, de a vízi útvonalat fenyegető és ellenőrző jemeni...","id":"20250201_hvg-huti-biznisz-voros-tenger-szuezi-csatorna-hajozas-szallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f9519e-b6df-41a3-b5da-3f5aaaec98c2.jpg","index":0,"item":"29f764e4-6427-4735-8c19-ead790332675","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-huti-biznisz-voros-tenger-szuezi-csatorna-hajozas-szallitas","timestamp":"2025. február. 01. 08:32","title":"Elég kárt okoztak már, most visszavonultak a huti lázadók, de meddig tart a nyugalom a Szuezi-csatornán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cc0698-66d8-4d1b-a849-def3f7875267","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A hétköznapi forgalmat jellemző akkumulátorhasználatkor lassabban csökken az elektromos autók áramtárolóinak teljesítménye, mint a laboratóriumi tesztek során. Az sem tűnik igaznak, hogy a villanyautókban is lassan kell gázt adni, a hagyományos társaihoz képest.","shortLead":"A hétköznapi forgalmat jellemző akkumulátorhasználatkor lassabban csökken az elektromos autók áramtárolóinak...","id":"20250202_hvg-elektromos-autok-akkuk-teszteredmeny-tovabb-messzebbre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33cc0698-66d8-4d1b-a849-def3f7875267.jpg","index":0,"item":"11c9ca82-981e-42ea-936a-466a99f12f21","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-elektromos-autok-akkuk-teszteredmeny-tovabb-messzebbre","timestamp":"2025. február. 02. 08:30","title":"Ne higgyünk a teszteknek: így lehet a legtöbbet kihozni egy villanyautó akkumulátorából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a147342-0efa-47df-ae93-5ec632d6be6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“A járványon szó szerint százmilliárdokat kereső korrupt állampárt propagandája próbálja ezeknek a honfitársainknak az emlékét is megsemmisíteni” – írja a képviselő.","shortLead":"“A járványon szó szerint százmilliárdokat kereső korrupt állampárt propagandája próbálja ezeknek...","id":"20250201_Hadhazy-Akos-emlekmuvet-allittatna-a-Covid-aldozatoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a147342-0efa-47df-ae93-5ec632d6be6b.jpg","index":0,"item":"f99079ec-f77a-4a19-9134-40811ec88f69","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Hadhazy-Akos-emlekmuvet-allittatna-a-Covid-aldozatoknak","timestamp":"2025. február. 01. 15:08","title":"Hadházy Ákos emlékművet állíttatna a Covid-áldozatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da954380-e8a9-4220-b32a-74738aa254b9","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Ugrásszerűen emelkedik világszerte a klímával kapcsolatos bírósági eljárások száma kormányok, vállalatok ellen. Egyre több határozat szerint alapjog az élhető környezet. Az ítéletek segíthetik az éghajlatváltozás elleni harcot.","shortLead":"Ugrásszerűen emelkedik világszerte a klímával kapcsolatos bírósági eljárások száma kormányok, vállalatok ellen. Egyre...","id":"20250201_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-klimaperek-a-vilagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da954380-e8a9-4220-b32a-74738aa254b9.jpg","index":0,"item":"0d1342ca-bf04-475f-96cd-0b629edbc9f8","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-klimaperek-a-vilagban","timestamp":"2025. február. 01. 18:30","title":"Egyre több a klímavédelmi per a világban, de az ítéletek betartatása sokszor kudarcot vall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]