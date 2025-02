Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9dc543b6-1f01-4728-a093-cf84c40cd98f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az államrendészeti osztály megtiltotta, hogy József Attila köszöntse az írót, mert híres versében politikai célzásokra bukkantak.","shortLead":"Az államrendészeti osztály megtiltotta, hogy József Attila köszöntse az írót, mert híres versében politikai célzásokra...","id":"20250213_Igy-ismerkedett-meg-Thomas-Mann-a-magyar-demokraciaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dc543b6-1f01-4728-a093-cf84c40cd98f.jpg","index":0,"item":"8d650f71-f62e-4c19-868c-67721ba232b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250213_Igy-ismerkedett-meg-Thomas-Mann-a-magyar-demokraciaval","timestamp":"2025. február. 13. 09:07","title":"Betilt az államrendészet – így ismerkedett meg Thomas Mann a magyar demokráciával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c97962c-b889-4262-8493-cd7c6bf7fce4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Párjukat keresve gyakrabban tévednek rá az autóutakra, ahol könnyen elüthetik őket.","shortLead":"Párjukat keresve gyakrabban tévednek rá az autóutakra, ahol könnyen elüthetik őket.","id":"20250211_vadmacska-parzas-autosok-allatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c97962c-b889-4262-8493-cd7c6bf7fce4.jpg","index":0,"item":"e365c223-bd68-4180-9ada-968509e8fd6c","keywords":null,"link":"/elet/20250211_vadmacska-parzas-autosok-allatvedelem","timestamp":"2025. február. 11. 14:55","title":"Szerelemtől fűtött vadmacskákra figyelmezteti az autósokat a Budakeszi Vadaspark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f706d5dc-dcd5-44c2-8d91-c6366d430420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ATV azonban felülbírálta Egri Viktort, szó nincs kitiltásról.","shortLead":"Az ATV azonban felülbírálta Egri Viktort, szó nincs kitiltásról.","id":"20250212_atv-Deak-Daniel-egri-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f706d5dc-dcd5-44c2-8d91-c6366d430420.jpg","index":0,"item":"14703060-fcdd-4e17-bfd5-52ee1db8e2a2","keywords":null,"link":"/elet/20250212_atv-Deak-Daniel-egri-viktor","timestamp":"2025. február. 12. 13:37","title":"Élő műsorban tiltotta ki Deák Dánielt az ATV-ből a műsorvezető ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1b1277-16b8-4042-983e-be2b1c433a27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus ellen befolyással, illetve hatalommal való visszaélés gyanújával indítottak eljárást.","shortLead":"A politikus ellen befolyással, illetve hatalommal való visszaélés gyanújával indítottak eljárást.","id":"20250212_Korrupciogyanu-miatt-letartoztattak-az-RMDSZ-es-Barti-Tihamert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a1b1277-16b8-4042-983e-be2b1c433a27.jpg","index":0,"item":"db993ed0-e4de-46bd-9fad-c3ea49ac7a22","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Korrupciogyanu-miatt-letartoztattak-az-RMDSZ-es-Barti-Tihamert","timestamp":"2025. február. 12. 21:40","title":"Korrupciógyanú miatt letartóztatták az RMDSZ-es Barti Tihamért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi szexuális cselekményekre kényszerítette a gyerekeket, és videókat mutatott nekik, ami erkölcsi, szellemi fejlődésüket is súlyosan veszélyeztette. ","shortLead":"A férfi szexuális cselekményekre kényszerítette a gyerekeket, és videókat mutatott nekik, ami erkölcsi, szellemi...","id":"20250211_lefejezes-eroszak-kommandosok-fogtak-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"d097481d-a48b-40fa-80d7-d470f1ea885b","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_lefejezes-eroszak-kommandosok-fogtak-el","timestamp":"2025. február. 11. 14:58","title":"Kommandósok csaptak le arra a férfire, aki 30 éve lefejezett egy kisfiút, most pedig kislányokat erőszakolt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3c669f-cc5c-47e0-ae1d-10946ae1202a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nemzetgazdaság Minisztérium szerint sokkal többen dolgoznak az egyszerűsített foglalkoztatás keretei között, mint a kormány akarja, de a mezőgazdaságban némi enyhítés jöhet.","shortLead":"A Nemzetgazdaság Minisztérium szerint sokkal többen dolgoznak az egyszerűsített foglalkoztatás keretei között, mint...","id":"20250212_efo-idenymunka-enyhites-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e3c669f-cc5c-47e0-ae1d-10946ae1202a.jpg","index":0,"item":"98f1ccff-0753-4ab8-9772-2b4a0932690c","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_efo-idenymunka-enyhites-ngm","timestamp":"2025. február. 12. 09:19","title":"Könnyítésről döntött a kormány, több mint 300 ezer magyar lélegezhet fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter azt is mondta, hogy Washington hamarosan újragondolja az orosz–magyar kereskedelmet nehezítő lépéseket.","shortLead":"A külügyminiszter azt is mondta, hogy Washington hamarosan újragondolja az orosz–magyar kereskedelmet nehezítő...","id":"20250212_Szijjarto-megnyugtatta-az-oroszokat-a-szankciok-ellenere-is-tudunk-fizetni-a-gazert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"84c0c90e-6287-4fe3-88d8-1cb997a5b8a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_Szijjarto-megnyugtatta-az-oroszokat-a-szankciok-ellenere-is-tudunk-fizetni-a-gazert","timestamp":"2025. február. 12. 11:27","title":"Szijjártó megnyugtatta az oroszokat: a szankciók ellenére is tudunk fizetni a gázért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b181c0a-9aa2-4427-a439-c2b350aa3f6e","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Magyarországon a zöld átállás, bár lassabb ütemben halad, egyre inkább valós gazdasági szükségletté válik a vállalatok körében. Ennek része lehet napelemek telepítése ugyanúgy, mint az elektromos flotta alkalmazása vagy a töltőtelepítés. Radó Edinával, az E.ON e-mobilitási üzletfejlesztési szakértőjével beszélgettünk.","shortLead":"Magyarországon a zöld átállás, bár lassabb ütemben halad, egyre inkább valós gazdasági szükségletté válik a vállalatok...","id":"20250115_egyetlen-dizelauto-lecserelese-is-jelentos-eon-toltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b181c0a-9aa2-4427-a439-c2b350aa3f6e.jpg","index":0,"item":"65d78c5e-fe4b-439f-b9a7-0011e630c96c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250115_egyetlen-dizelauto-lecserelese-is-jelentos-eon-toltes","timestamp":"2025. február. 11. 13:30","title":"Már egyetlen dízelautó lecserélése is jelentős lépés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]