[{"available":true,"c_guid":"e40fc675-300e-4ec1-96c2-ff41e9338738","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Zöld rendszámot ugyan már nem kaphat, de sokak számára így is vonzó ajánlat lehet a 204 lóerős legújabb Skoda Superb.","shortLead":"Zöld rendszámot ugyan már nem kaphat, de sokak számára így is vonzó ajánlat lehet a 204 lóerős legújabb Skoda Superb.","id":"20250214_136-kilometer-villannyal-magyarorszagon-az-uj-plugin-hibrid-skoda-superb-szedan-es-kombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e40fc675-300e-4ec1-96c2-ff41e9338738.jpg","index":0,"item":"6908e869-0339-45ea-841d-0505a51e1253","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_136-kilometer-villannyal-magyarorszagon-az-uj-plugin-hibrid-skoda-superb-szedan-es-kombi","timestamp":"2025. február. 14. 07:59","title":"136 kilométer villannyal: Magyarországon az új plugin hibrid Skoda Superb szedán és kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f5e162-1e6b-407f-9bf0-4829b1a48136","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Julija Navalnaja két nappal a férje halálnak első évfordulója előtt szólalt fel a müncheni biztonságpolitikai konferencián. ","shortLead":"Julija Navalnaja két nappal a férje halálnak első évfordulója előtt szólalt fel a müncheni biztonságpolitikai...","id":"20250215_julija-navalnaja-alekszej-navalnij-vlagyimir-putyin-haboru-munchen-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3f5e162-1e6b-407f-9bf0-4829b1a48136.jpg","index":0,"item":"ff3bb8e1-f464-4f59-9a26-34cc769af26f","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_julija-navalnaja-alekszej-navalnij-vlagyimir-putyin-haboru-munchen-konferencia","timestamp":"2025. február. 15. 12:42","title":"„Putyinnal nincs értelme tárgyalni, hazudni fog” – figyelmeztet Alekszej Navalnij özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ír kutatók a mesterséges intelligencia segítségével vizsgáltak be 180 e-cigarettához használható patront, és arra jutottak, hogy azok akutan mérgező, egészségügyi problémát okozó és irritáló anyagokat is tartalmaznak.","shortLead":"Ír kutatók a mesterséges intelligencia segítségével vizsgáltak be 180 e-cigarettához használható patront, és arra...","id":"20250214_e-cigaretta-izesites-patron-mergezo-anyagok-egeszsegugyi-kockazat-dohanyzas-e-cigaretta-hatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f.jpg","index":0,"item":"03c9d864-913e-49ae-a584-63d4914c4211","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_e-cigaretta-izesites-patron-mergezo-anyagok-egeszsegugyi-kockazat-dohanyzas-e-cigaretta-hatasa","timestamp":"2025. február. 15. 10:03","title":"E-cigarettát szív? Tudjon róla: meglesz a következménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5a942c-2cca-4318-926f-ce9f0a46c250","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A vezetőedző elégedett volt a játékosai hozzáállásával.","shortLead":"A vezetőedző elégedett volt a játékosai hozzáállásával.","id":"20250213_ferencvaros-europa-liga-robbie-keane-varga-barnabas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d5a942c-2cca-4318-926f-ce9f0a46c250.jpg","index":0,"item":"5007c843-eb8a-45df-a9c3-699071317f43","keywords":null,"link":"/sport/20250213_ferencvaros-europa-liga-robbie-keane-varga-barnabas","timestamp":"2025. február. 13. 22:35","title":"Robbie Keane az El-győzelem után: Még csak a félidőben vagyunk, nem szabad elszállnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d25fa9-98e5-4cc9-822e-83e12f3eb551","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff YouTube-csatorna videósa évek óta készít videókat a mobilok teljesítményéről, ezúttal pedig az Apple és a Samsung csúcskészülékeit versenyeztette meg.","shortLead":"A PhoneBuff YouTube-csatorna videósa évek óta készít videókat a mobilok teljesítményéről, ezúttal pedig az Apple és...","id":"20250214_samsung-galaxy-s25-ultra-iphone-16-pro-max-sebessegteszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66d25fa9-98e5-4cc9-822e-83e12f3eb551.jpg","index":0,"item":"abdcecc7-319c-4617-9f69-f6f53f22f37c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_samsung-galaxy-s25-ultra-iphone-16-pro-max-sebessegteszt-video","timestamp":"2025. február. 14. 11:03","title":"Samsung Galaxy S25 Ultra vagy iPhone 16 Pro Max? Összemérték a két mobil sebességét, az eredmény egyértelmű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Meglátjuk, hogy reagál a kezelésre” – mondta a szentszéki szóvivő.","shortLead":"„Meglátjuk, hogy reagál a kezelésre” – mondta a szentszéki szóvivő.","id":"20250215_Egyelore-korhazban-marad-Ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"269fcad7-c3de-467b-958e-3e3976635c6f","keywords":null,"link":"/elet/20250215_Egyelore-korhazban-marad-Ferenc-papa","timestamp":"2025. február. 15. 14:57","title":"Egyelőre kórházban marad Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4c1138-a7d6-4c24-ba06-301b1070502f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Meghatódott, amikor kiállt a színpadra a Hősök terét megtöltő, sokezres tömeg elé szinte pontosan egy évvel ezelőtt, az influenszertüntetésen, ami miatt őt nem érték olyan durva támadások, mint szervezőtársait, Pottyondy Edinát vagy Osváth Zsoltot – ezekről is beszélt Szabó Márton, a Jólvanezígy Youtube-csatorna Csoki néven ismertté vált tagja a Fülke Extra podcastjában. Az is kiderült, hogy bár a választott tisztségviselők, politikusok ügyeivel kapcsolatban sokszor keményen fogalmaz, az “állampolgárok” véleményalkotásával elfogadóbb, és az sem zavarja, hogy a bicskei áldozatok ügyével induló belpolitikai viharból mára elsősorban Magyar Péter és mozgalma tudott kiépülni. Az egykori erdőmérnök még azt sem zárta ki, hogy újra minisztériumi köztisztviselő legyen. Arról is kérdeztük, mennyiben szánta poénnak, hogy szívesen ringbe szállna Gulyás Gergellyel a Sztárboxban.","shortLead":"Meghatódott, amikor kiállt a színpadra a Hősök terét megtöltő, sokezres tömeg elé szinte pontosan egy évvel ezelőtt...","id":"20250214_Nem-lesz-orokre-Fidesz-ketharmad-ebben-az-orszagban-Szabo-Marton-Csoki-Jolvanezigy-Fulke-Extra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc4c1138-a7d6-4c24-ba06-301b1070502f.jpg","index":0,"item":"3743da67-93fa-450b-b1e4-7bab0c223bd2","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Nem-lesz-orokre-Fidesz-ketharmad-ebben-az-orszagban-Szabo-Marton-Csoki-Jolvanezigy-Fulke-Extra","timestamp":"2025. február. 14. 15:00","title":"„Nem lesz örökre Fidesz-kétharmad ebben az országban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel összekapcsolható néhány ismerősön keresztül. A közösségi médiának köszönhetően ez a szám nagy valószínűséggel tovább csökkent, csupán egy kattintás, és szinte bárkivel összebarátkozhatunk. De valódi kapcsolatok ezek, amelyek aztán valódi közösséggé épülnek, vagy csak ámítás, és tulajdonképpen egyre magányosabbak vagyunk?","shortLead":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel...","id":"20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618.jpg","index":0,"item":"64ae3927-eac4-4ede-a4b5-ebfb0d74f06a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","timestamp":"2025. február. 14. 07:30","title":"Sosem volt ennyi barátunk, és sosem voltunk ennyire magányosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""}]