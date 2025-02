„Én csak a postás szerepét játszottam” – mondta a HVG-nek Fodor Lajos nyugállományú vezérezredes, aki az első Orbán-kormány idején a Honvédelmi Minisztérium (HM) helyettes államtitkára, majd 1999–2003 között a honvédség vezérkari főnöke volt. Megerősítette lapunk információit, miszerint ő volt, aki megfogalmazta és a HM-nek eljuttatta azt, a hétfőn az MTI-n keresztül ki is adott közleményt, amelyben

a Magyar Honvédség volt parancsnokai és vezérkarfőnökei erősen helytelenítették, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök felszólalt a Tisza Párt kongresszusán.

A 2023-ban, a honvédségnél lezajlott fiatalítási hullám levezénylése után maga is ennek áldozatává vált Ruszin-Szendi Romulusz a beszédében – megoldási javaslatokat is vázolva – hosszan sorolta a hadsereg problémáit, és kritizálta a jelenlegi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf szakmai döntéseit – őt követően Magyar Péter rúgta be a kampánymotort a kongresszuson, amelyről a HVG videót is forgatott.

Ruszin-Szendi már a Tisza-rendezvényen, a beszédében is utalt rá, hogy emiatt támadni fogják, az általa mondottakat kikezdik, bírálják, és tudja, hogy ezután ő lesz „a legrosszabb, a legkövérebb altábornagy”, de szerinte az állomány tudja, hogy igaza van. Az első negatív reakciót a fideszes Németh Szilárd volt honvédelmi államtitkártól kapta: „Egy nyavalyás hazaáruló mellé álltál, Tábornok úr. Ne keress többé.”

Bírálta Ruszin-Szendit a független képviselő Hadházy Ákos is, az ő reakcióját Magyar Péter határozottan utasította vissza. Ezután jött a volt vezérkari főnökök közleménye, ami után Magyar megjegyezte: a kaszinóminiszter vezetésével a teljes politikai elit támadja Ruszin-Szendi Romuluszt, pedig a „bűne” csak annyi, hogy kiállt a hazája és a magyar emberek szabadsága és minden volt katonája mellett.

„A Magyar Honvédség volt parancsnokai és vezérkarfőnökei” aláírású közlemény azt rótta fel Ruszin-Szendinek, hogy „egy volt vezérkari főnök pártpolitikai rendezvényen történő felszólalása alkalmas arra, hogy megossza és elbizonytalanítsa a Magyar Honvédség személyi állományát, rombolja a haderő belső morálját és a haza védelmére tett katonai eskübe vetett hitét”.

A volt katonai vezetők elhatárolódtak a honvédség „ügyeibe történő pártpolitikai beavatkozástól”. Emlékeztettek arra is, hogy a volt vezérkari főnökök „hitvallása, hogy a katona hazájához és a magyar nemzethez hű, annak megvédésére tesznek esküt (…) a nép által választott mindenkori legitim politikai hatalomhoz lojálisak, ennek szellemében szolgálják a hazát, vezetik a honvédséget”.

A HVG-nek Fodor Lajos vezérőrnagy tehát elismerte, hogy ő szövegezte és juttatta el a szaktárcának az állítása szerint az aláírások hiánya ellenére a volt vezérkari főnökök mindegyikének véleményét tükröző, Ruszin-Szendi fellépését elítélő közleményt. Kérdésünkre, hogy ez a gyakorlatban úgy zajlott-e, hogy ő nézte a Tisza-kongresszus közvetítését, és felhívta a többieket, hogy mit szólnak, azt mondta:

„Mi, volt vezérkari főnökök szorosan tartjuk egymással a kapcsolatot, vasárnap ez már beszédtéma volt köztünk, így megfogalmaztam a közös szöveget és elküldtem a tárcának, de voltaképpen a postás szerepét játszottam.”

Fodor Lajos arra a kérdésre, hogy milyen konkrét baja volt neki vagy a többieknek a Ruszin-Szendi által mondottakkal, volt-e esetleg a szövegében durva ferdítés vagy hazugság, és emiatt háborodtak fel, azt válaszolta: nem, inkább „az gondolkodtatta el a volt kollégákat, hogy pártrendezvényen szerepelt, ez volt a baj”. Fodor indokként megjegyezte még:

„A rendszerváltáskor eldöntöttük, hogy nem leszünk párttagok, kinyilvánítottuk, hogy elég volt a pártirányításból a hadseregben.”

A HVG felvetésére, miszerint nem tudjuk, hogy Ruszin-Szendi egyáltalán a Tisza Párt tagja-e, de ha így lenne, a törvény csak az aktív szolgálatot ellátó katonák párttagságát és pártrendezvényeken való részvételét tiltja, ő pedig már nyugállományú, és éppen ezért már esélye sem lenne pártirányítani a seregben, Fodor azzal válaszolt:

„Mi, többiek, nyugállományú katonaként sem pártpolitizálunk, még akkor sem, ha mindenki más-más korban volt vezérkari főnök, és mindenkinek megvolt a maga nehézsége az adott időszakban, de az más, hogy a szavazófülke magányában ki hogy ikszel, meg az is más, hogy pártrendezvényen vesz részt.”

Fodor Lajos azt is elmondta a HVG-nek, hogy vasárnap felhívta Ruszin-Szendit, és a többiek közös álláspontját közölte vele, „lényegében beolvastam a közleményünk szövegét neki”. Arra a kérdésre, hogy mit szólt hozzá, Fodor azt mondta, „sajnálta, hogy ez így van, és nem értett egyet vele”.

A HVG arra a furcsaságra is rákérdezett a közleményt szövegező Fodornál, hogy miként került bele az a kitétel, miszerint a katonák „a nép által választott mindenkori legitim politikai hatalomhoz lojálisak”, hiszen a katonák esküszövegében ilyen még utalás szintjén sincs, csak a törvények betartása, az ország érdekeinek és az állampolgárok jogait és szabadságának védelme szerepel benne. Erre Fodor azt mondta, hogy az előbbi az utóbbiból levont „ok-okozati következtetés”, mert a törvények betartásával választanak az országban legitim vezetést.

