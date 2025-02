Azok, akik felbukkanásának helyszínén és évfordulóján, a Partizán műsorában Magyar Pétertől talán többet és újat vártak volna kakaskodásnál, fontos kérdésekben – miniszterelnök-jelöltség és elszámoltatás – bizonytalankodásnál és már jól ismert frázisoknál, a Tisza Párt hétvégi rendezvényén elégedetten dőlhettek hátra a pártelnök országértékelő beszédét hallgatva, amit a HVG percről percre közvetített.

Főleg úgy, hogy előtte, az egész napos rendezvényen megmutatta magát néhány, a Tiszához csatlakozó meghatározó, ismert ember is, mint például Kulcsár Krisztián olimpikon, a MOB volt elnöke, Ruszin-Szendi Romulusz, a Honvédség “fiatalítási” hullámának áldozatává vált volt vezérkari főnök, és Bódis Kriszta író, dokumentumfilmes.

Első évértékelő, erős antréval

Magyar Péter ugyan az elmúlt egy évben sokszor beszélt kisebb és nagyobb tömeg előtt, többször ennél jóval nagyobb előtt is, ám évértékelő-szűz volt, hiszen ezek hagyományos, februári időpontjában, tavaly ilyenkor még nemhogy rutinos szónok, de politikus sem volt. A Tisza Párt kongresszusán tartotta most első évértékelő-jellegű, de országértékelőnek nevezett beszédét – beelőzve az ebben leggyakorlottabb két politikust, hiszen Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc a jövő hétvégén mondja a magáét.

Magyar Péter a Tisza Párt kongresszusán Fazekas István

Ami az évértékelőt illeti, azt lényegében a nyitómondattal letudta Magyar, és azzal is magára, valamint a Tiszára utalt, amikor azt mondta, ha végignézünk a mögöttünk álló esztendőn, úgy érezhetjük magunk, mint egy túrázó, aki felért egy pontra, de most jön a java, most jönnek a legrázósabb szakaszok, viszont innen jó a kilátás, ami nem más, mint a szabadság, a független Magyarország visszaszerzése.

A beszéd a továbbiakban valóban országértékelő volt: bár ezúttal is már ismert, általa is sokat hangoztatott tényekkel, jellemzésekkel, de Magyar lefestette az ország jelenlegi állapotát, felelősnek pedig a NER-t és Orbán Viktort nevezve meg. Megállapítása szerint a sötétség nő, a propaganda és a hazugság sem fogy ugyan, de megjelent a fény is, ez pedig a Tisza. Míg a Partizánban nem volt hajlandó magát egyértelműen Orbán kihívójaként, miniszterelnök-jelöltként megnevezni, most meg is indokolta:

Orbán Viktor fő kihívója nem ő lesz, Orbán egy sokkal erősebb kihívóval találta szemben magát, ez pedig a magyar nép, a népet pedig “senki nem fogja megállítani”.

Fazekas István

Ezen a ponton a néhány, előzőleg felvillantott prominens személy ellenére Magyar kijelentette: a Tisza nem alakít árnyékkormányt, a pártban nem osztogatnak posztokat. Viszont azt is megígérte, hogy bárhol lesz rá szükség, akár képviselőként, akár miniszterelnök-jelöltként, lehet rá számítani, ott lesz az első sorban. Ezután a hazaszeretet fontosságáról beszélt, mondván: ez a Tisza politikájának alapja, de felelősségvállalás is kell emellett ahhoz, hogy “rendbe lehessen tenni a hazát”.

Dörgölőzők, árulók reszkessetek!

Magyar Péter a beszéde 9. percében jutott el a néhány nappal korábbi, az elszámoltatást elóvatoskodó kijelentéséhez képest 180 fokos fordulatot jelentő nyílt színi fenyegetéshez. Nem is akármilyenhez, hiszen azzal kezdte: “Sajnos néhányan letértek az 1100 éves útról, kiárusítják és lerabolják a magyar földet, a nemzeti vagyont, nyerészkednek, dörgölőznek, árulóvá válnak”. Azt is mondta, hogy a NER potentátjai

luxusban, ízléstelenül urizálnak, és elárulják a szerénységet, az erélyes, istenfélő életet”.

De ez még semmi, mert azzal folytatta: az Orbán-kormány adószedői mikrobusszal járják az országot, és “most is azt lesik, mit lehetne még elvenni amagyar emberektől: földet, céget, kastélyt, pályaudvart”. Magyar szerint Orbán Viktor most Pekingtől és Moszkvától, esetleg a gazdag amerikai Dagobert bácsitól várja a megoldást, de “új műsorhoz új férfi kell”, mert “a kiöregedett Orbán már nem érti a világot”.

Fazekas István

Neki és a többieknek amúgy is más sorsot szán Magyar, de előtte figyelmeztette őket: “Orbán és háromezer tettestársa vígan él a Nemzeti Együttbűnözés Rendszeréből: Tiborczok, Garancsik, Mészárosok, Szíjj Lászlók, kaszinóhuszárok, Orbán Balázsok és sokan, akiket nem ismertek, de nem ártana – tudjuk, hogy mit tettetek, és nem felejtünk.” Őket Magyar úgy jellemezte, mint akik “a saját zsebükbe tömték a jövőnket”, és nekik tette első választási ígéretét:

Megígérhetem, lesz pénz a börtönférőhelyek bővítésére, emiatt se embercsempészt, se politikust, se oligarchát nem engedünk szabadon, vagy ha úgy jobban értik Hatvanpusztán, akkor elindítjuk az út a börtönbe programot.”

A háromezres szám, mint elszámoltatni kívánt kör amúgy korábban is előjött Magyarnál, aki így egy stadionnyi NER-milliárdost vonna kérdőre: mibű’?

Gyurcsányozás után újabb ígéretek

A fenti börtönözős ígéret aztán elindította az ígéretcunamit, és Magyar csak sorolta, mi mindent tervez a választási győzelem után a Tisza-kormány. De ha már választás és kormányváltás, Magyar Gyurcsánynak is üzent: “Orbán nélkül nincs Gyurcsány és Gyurcsány nélkül nincs Orbán, a Tisza ezért a teljes hatalmi elitet fogja leváltani“. Ez persze nem esett jól a DK elnökének, aki később azzal vágott vissza, hogy Magyar Péter vagy intellektuálisan vagy erkölcsileg csapnivaló ember, esetleg is-is.”

De térjünk vissza a Tisza ígéreteihez. Magyar ezek sorát azzal folytatta, hogy például “megnyitjuk az ügynökaktákat”, majd azt is megígérte, hogy a Tisza kormányon nemcsak a nemzeti vagyon kiárusítását állítaná meg, hanem államadósság stopot is hirdetne. Azért, mert szerinte Orbánék titkos külföldi kölcsönöket vesznek fel, hogy megtartsák a hatalmat, ezzel pedig ugyanazt akarják tenni, “mint Kádár: életveszélyesen eladósítani az országot”.

Fazekas István

Nem újdonság, de Magyar ismét megígérte, hogy vezetésükkel Magyarország azonnal csatlakozna az Európai Ügyészséghez és szigorúbb korrupcióellenes intézkedéseket fogadnának el, továbbá megindulnának a befagyasztott uniós források is. Tett még számos, az emberek zsebét, pénztárcáját érintő kampányígéretet is, még ha nem is túl konkrétat. Ilyen volt például az országos, általános “bérrendezés”, mivel a magas infláció elértéktelenítette a fizetéseket.

Konkrétabb volt a nyugdíjasoknak kínált ígéretcsomag. Ez a már korábban is mondott, “megtartjuk a 13. havi nyugdíjat” ígérettel kezdődött, de volt még benne kiegészítő nyugdíj ígérete, nyugdíjasotthonok és rehabilitációs házak építése, a nyugdíjasok szolgálatási központjának létrehozása, továbbá a nyugdíjasok életkörülményeinek 50 százalékos javítása – utóbbi a konkrét szám ellenére nehezen megfogható.

Még több (mező)gazdasági ígéret

Magyar Péter számos további, gazdasági, gazdaságpolitikai természetű vállalást, ígéretet is tett. Ez sem új, de megismételte, hogy megszüntetik a propaganda több százmilliárdos kiadását, és leállítják a felesleges, túlárazott állami beruházásokat. Uniós források segítségével ígérte a kkv-k és a családi vállalkozások felvirágoztatását, állami bérlakásépítési programot, a kutatás-fejlesztés és a hazai startupok segítését.

Adókedvezménnyel és bürokráciacsökkentéssel segítik az új, vagy külföldről hazatelepült magyarok vállalkozásait, eltörlik a KATA-s vállalkozókat büntető korábbi szigorításokat – ígérte Magyar. A Tisza-kormány létrehozná továbbá a Stabilitási Alapot a NER-től visszaszerzett, ellopott vagyonból. Államosítanák a végrehajtási szektort és kivetnének egy “vagyonnövekedési” különadót” a 10 milliárd forint feletti vagyonokra, a politikusoknál pedig bevezetnék az automatikus vagyonosodási vizsgálatot.

Fazekas István

Magyar az agráriumot érintő ígéreteket is tett, kiemelve, milyen fontos a mezőgazdaság, az abból élő emberek és vállalkozások, és hogy a Tisza a kisgazdák új pártja. A konkrét vállalások: a zöldségek, gyümölcsök, az “egészséges ételek” és a tűzifa áfájának 5 százalékra csökkentése, „Faluközpont” pályázati program a kistelepüléseknek, valódi agrár-érdekképviselet, az EU-s pénzek hatékony, klímaváltozás-tudatos felhasználása, s végül célként a hazai állatállomány 50 százalékos növelése, valamint a közös cél:

Tegyük újra naggyá az agráriumot!”

A favoritok: egészségügy, oktatás

Magát komolyan vevő politikus már nem állhat színpadra a két klasszikussá vált magyar válságterület, az egészségügy és az oktatás azonnali és érezhető javításának ígérete nélkül. Ezekről sokszor, sokat beszélt már Magyar is, de ezúttal több új, eddig nem hallott ígéretet, vállalást is megfogalmazott. Mint mondta, a lezüllesztett egészségügyet meg kell menteni, így megmenekülhet az évi mintegy 60 ezer ember is, akinek egyébként nem kellene meghalnia. Magyar ágazati ígéretei felsorolás-szerűen:

évi 500 milliárd forinttal többet költenek az egészségügyre

újra lesz önálló egészségügyi minisztérium

a kórházi várólisták rövidítéséért “minden megteszünk”

az ápoló- valamint szakorvoshiány csökkentése, hiányszakmák népszerűsítése

az “esztelen” központosítás leállítása

a népegészségügyi és betegségmegelőző programok fejlesztése

a gyógyszerkassza költségvetésének növelése

az Országos Mentőszolgálat anyagi segítése, az ügyeleti rendszer újjászervezése

Az oktatásre áttérve Magyar nemcsak önálló szaktárca létrehozását és a a Klebelsberg Központ azonnali megszüntetését ígérte, hanem azt is, hogy visszaadják az intézmények és az oktatók önállóságát, önrendelkezését. Emellett új nemzeti alaptantervet és minden gyereknek azonos színvonalú oktatást, a szak- és felnőttképzés fejlesztését és egyetemi, valamint akadémiai autonómiát ígért – külön gratulált a MOME-s diákoknak a rektor legyőzéséért.

Fazekas István

Béke, EU és baráti jobb zárásként

Külpolitikai és szövetségi témák is szóba kerültek Magyar országértékelőjén. “Legyen béke vagy legalább tűzszünet a szomszédban” – ezt szeretné a Tisza Párt, és Magyar azt is ígérte, hogy mások szenvedését ők nem használják propagandacélokra. Ami az EU-t illeti, ott “következetes magyar érdekképviseletre” készül, amúgy pedig megtartanák a határkerítést, de nem engednének ki a börtönből embercsempészeket.

Türk Tanácsok jönnek, keleti diktátorok mennek, de a Tisza Párt az EU-ban képzeli el a jövőt annak minden előnyével, hibájával és kompromisszumával együtt

– folytatta Magyar. A pártelnök kitért még arra, hogy kormányra kerülve újra erős szövetséget hozna létre a V4-es és a balkáni országokkal. Ami pedig a hazai viszonyokat illeti, Magyar visszakanyarodva megismételte azt a korábbi vállalását, hogy legfeljebb két ciklusra, vagyis 8 évig lehet valaki miniszterelnök.

Fazekas István

“Még fideszes” honfitársaihoz is szólt Magyar, mondván: “kezet nyújtunk felétek is, mert nincs jobb, nincs bal, csak magyar”. Azt is mondta, a hazának ma nem fotelforradalmárokra, kommenthuszárokra és pamlagpartizánokra van szüksége, hanem tettekre, ami például őt és a Tiszát illeti

Tavasszal hatalmas politikai akcióra készülünk.”

“Kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát kockáztatni nem szabad” – idézte Deák Ferencet a Tisza elnöke a beszéd utolsó perceiben, hozzátéve: a Fidesz már tudja, hogy “vége van, az utcai harcosból remegő Kádár lett”. Nem vagytok egyedül – üzente a hallgatóságnak Magyar, aki azzal búcsúzott: “A Tiszára minden magyar számíthat, a haza minden előtt!”

(Nyitóképünkön Magyar Péter a Tisza kongresszusán. Fotó: Fazekas István)