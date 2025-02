Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66d25fa9-98e5-4cc9-822e-83e12f3eb551","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff YouTube-csatorna videósa évek óta készít videókat a mobilok teljesítményéről, ezúttal pedig az Apple és a Samsung csúcskészülékeit versenyeztette meg.","shortLead":"A PhoneBuff YouTube-csatorna videósa évek óta készít videókat a mobilok teljesítményéről, ezúttal pedig az Apple és...","id":"20250214_samsung-galaxy-s25-ultra-iphone-16-pro-max-sebessegteszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66d25fa9-98e5-4cc9-822e-83e12f3eb551.jpg","index":0,"item":"abdcecc7-319c-4617-9f69-f6f53f22f37c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_samsung-galaxy-s25-ultra-iphone-16-pro-max-sebessegteszt-video","timestamp":"2025. február. 14. 11:03","title":"Samsung Galaxy S25 Ultra vagy iPhone 16 Pro Max? Összemérték a két mobil sebességét, az eredmény egyértelmű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0728ed-54ad-41a8-bf2f-96459b339546","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Miközben Donald Trump arról beszél, hogy Európa védelmét inkább az európaiakra hagyná, beleértve ebbe Ukrajna támogatását is, az EU vezető kijelentették, hogy hajlandóak az így rájuk háruló, megnövekedett terheket vállalni.","shortLead":"Miközben Donald Trump arról beszél, hogy Európa védelmét inkább az európaiakra hagyná, beleértve ebbe Ukrajna...","id":"20250214_orosz-ukran-haboru_ursula-von-der-leyen_donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0728ed-54ad-41a8-bf2f-96459b339546.jpg","index":0,"item":"8507a89c-bc8e-4ceb-9152-9732ca4c94e0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250214_orosz-ukran-haboru_ursula-von-der-leyen_donald-trump","timestamp":"2025. február. 14. 15:10","title":"Az EU felveszi a kesztyűt: nem hagyja magára Ukrajnát, „amíg az igazságos, átfogó és tartós béke létre nem jön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dbe82b-7c84-44db-b9ce-f1153c4a243e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Árkedvezményt és ingyenes kiszállítást ígértek, épp csak annak feltétele maradt ki a promószövegből. Az ügyben indított vizsgálatot még késleltették is, amiért külön további 20 milliós bírságot kaptak.","shortLead":"Árkedvezményt és ingyenes kiszállítást ígértek, épp csak annak feltétele maradt ki a promószövegből. Az ügyben indított...","id":"20250214_Foodora-kupon-trukkozes-rendszerhasznalati-dij-birsag-GVH","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1dbe82b-7c84-44db-b9ce-f1153c4a243e.jpg","index":0,"item":"aecfd079-2f08-40d5-bdc8-31fc91ee8e3a","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_Foodora-kupon-trukkozes-rendszerhasznalati-dij-birsag-GVH","timestamp":"2025. február. 14. 10:05","title":"Trükközött a kuponjaival a Foodora, több mint 35 millióra bírságolták érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","shortLead":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","id":"20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e.jpg","index":0,"item":"f2110c83-73ad-4735-8f13-bec6154f56a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 16:06","title":"Olyan trópusi paradicsomban szállt le a Mészáros Lőrinchez köthető repülőgép, ahol épp 30 Celsius-fok van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb91268-1214-4060-8f3e-e5811019abc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Három nap alatt 17 százalékos volt az árzuhanás.","shortLead":"Három nap alatt 17 százalékos volt az árzuhanás.","id":"20250214_gazar-tozsde-dragulas-utan-hirtelen-eses-tozsdei-spekulacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdb91268-1214-4060-8f3e-e5811019abc7.jpg","index":0,"item":"48d68997-e5bb-41c5-ae44-e179b3a2a67f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_gazar-tozsde-dragulas-utan-hirtelen-eses-tozsdei-spekulacio","timestamp":"2025. február. 14. 13:35","title":"Több mint egyhavi drágulás után hirtelen zuhanórepülésbe kezdtek a gázárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334a311f-090f-48a4-9a07-db9a5ebc0193","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A KSH decemberi adatai komoly termelésbeli visszaesésről jelentettek, de közben az építőanyag-megrendelések év elején valósággal berobbantak.","shortLead":"A KSH decemberi adatai komoly termelésbeli visszaesésről jelentettek, de közben az építőanyag-megrendelések év elején...","id":"20250214_epitoipar-epitoanyagok-ertekesites-fellendules-lakasepites-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334a311f-090f-48a4-9a07-db9a5ebc0193.jpg","index":0,"item":"8470f925-2a17-467c-8340-69b52309ead9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250214_epitoipar-epitoanyagok-ertekesites-fellendules-lakasepites-felujitas","timestamp":"2025. február. 14. 11:11","title":"Egyelőre döglődik az építőipar, de a szakértők már látnak pozitív jeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha az amerikai elnök szembe akar menni a realitással, akkor szembe is megy. ","shortLead":"Ha az amerikai elnök szembe akar menni a realitással, akkor szembe is megy. ","id":"20250215_donald-trump-mexikoi-obol-sajtoszabadsag-feher-haz-kitiltas-ap-hirugynokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"f450ede2-1114-4daf-848f-1d2236d159c1","keywords":null,"link":"/kultura/20250215_donald-trump-mexikoi-obol-sajtoszabadsag-feher-haz-kitiltas-ap-hirugynokseg","timestamp":"2025. február. 15. 08:33","title":"Szürreális ok miatt tiltja ki Trump az AP hírügynökséget a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9af489-9608-4666-9b8f-4d0044aee6b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sejtelmes posztban jelentette be egy bemutató dátumát Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. Gyakorlatilag borítékolható, hogy a legolcsóbb iPhone új generációja fog érkezni.","shortLead":"Sejtelmes posztban jelentette be egy bemutató dátumát Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. Gyakorlatilag borítékolható...","id":"20250214_apple-bejelentes-esemeny-datum-tim-cook-iphone-se-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a9af489-9608-4666-9b8f-4d0044aee6b0.jpg","index":0,"item":"88a14103-a507-404f-b4ce-d87f9a77c8af","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_apple-bejelentes-esemeny-datum-tim-cook-iphone-se-megjelenes","timestamp":"2025. február. 14. 13:03","title":"Sejtelmes bejegyzést tett közzé az Apple: a dátum a legolcsóbb új iPhone érkezését jelezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]