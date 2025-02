Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f92b5c61-ec63-4d27-85d0-06b106e929ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új, szokatlan stílusú videó jelent meg miniszterelnök Facebook-oldalán, amiben azt mutatják be, hogyan is képzelik az áttörés évét.","shortLead":"Új, szokatlan stílusú videó jelent meg miniszterelnök Facebook-oldalán, amiben azt mutatják be, hogyan is képzelik...","id":"20250223_Orban-Viktor-mar-1984-es-keretbe-helyezte-Von-der-Leyent-akinek-kepet-egy-poroly-robbantja-szet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f92b5c61-ec63-4d27-85d0-06b106e929ea.jpg","index":0,"item":"bc7a16fa-aa29-4bd8-a3e7-bedf6ab8c266","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Orban-Viktor-mar-1984-es-keretbe-helyezte-Von-der-Leyent-akinek-kepet-egy-poroly-robbantja-szet","timestamp":"2025. február. 23. 19:58","title":"Orbán Viktor már 1984-es keretbe helyezte Von der Leyent, akinek képét egy pöröly robbantja szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"A cápa szájába sietnek a magyar felhasználók, kifejezetten gyatrának tűnik egy új felmérés szerint a felhasználók pénzügyi tájékozottsága. Hamis biztonságérzet jellemzi a magyar társadalmat a kiberbűnözéssel kapcsolatban: miközben az áldozatok száma éves szinten tízezres, az okozott károké immár tízmilliárdos nagyságrendű.","shortLead":"A cápa szájába sietnek a magyar felhasználók, kifejezetten gyatrának tűnik egy új felmérés szerint a felhasználók...","id":"20250222_kiberpajzs-felmeres-mastercard-online-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c.jpg","index":0,"item":"acd76347-637f-407a-993c-6053fa7b10ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_kiberpajzs-felmeres-mastercard-online-csalas","timestamp":"2025. február. 22. 07:30","title":"Táncra hívja a lakosság a kiberbűnözőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6391850b-fa16-4965-ac60-64f5abeb46b0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat ugrott egy átlagos februári hétvégéhez képest a Valentin-nap környéki időszak forgalma a magyar turizmusban.","shortLead":"Hatalmasat ugrott egy átlagos februári hétvégéhez képest a Valentin-nap környéki időszak forgalma a magyar turizmusban.","id":"20250222_valentin-nap-szalloda-turizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6391850b-fa16-4965-ac60-64f5abeb46b0.jpg","index":0,"item":"b9bb9934-9737-4047-96b2-cb65566ecce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_valentin-nap-szalloda-turizmus","timestamp":"2025. február. 22. 15:34","title":"Nem csak a virágárusoknak volt nagy üzlet a Valentin-nap, hanem a szállodáknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e69c27-4f53-4dd6-b677-6314cdfa1a94","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ma újra hatalmon van annak a rendszernek a „főépítésze”, ami elvette a gyerekeik életét – mondta Ficóról Jozef Kuciak.","shortLead":"Ma újra hatalmon van annak a rendszernek a „főépítésze”, ami elvette a gyerekeik életét – mondta Ficóról Jozef Kuciak.","id":"20250222_kuciak-gyilkossag-evfordulo-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e69c27-4f53-4dd6-b677-6314cdfa1a94.jpg","index":0,"item":"7077b037-c62f-44e8-b90d-937e328bd8b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_kuciak-gyilkossag-evfordulo-tuntetes","timestamp":"2025. február. 22. 08:54","title":"A megölt Ján Kuciak és menyasszonya szülei is felszólaltak a szlovákiai újságírógyilkosság hetedik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db9c32e-faf2-4341-8ceb-a00b31b2b9f3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 77 éves írót három éve súlyosan megsebesítette egy libanoni származású fiatal egy irodalmi fesztiválon, a bíróság akár 25 év börtönre ítélheti.","shortLead":"A 77 éves írót három éve súlyosan megsebesítette egy libanoni származású fiatal egy irodalmi fesztiválon, a bíróság...","id":"20250221_Gyilkossagi-kiserletben-bunosnek-talaltak-Salman-Rushdie-merenylojet-irodalom-eskudtszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1db9c32e-faf2-4341-8ceb-a00b31b2b9f3.jpg","index":0,"item":"bce360a0-1cd3-4209-9dd2-2dae827304e6","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Gyilkossagi-kiserletben-bunosnek-talaltak-Salman-Rushdie-merenylojet-irodalom-eskudtszek","timestamp":"2025. február. 21. 22:00","title":"Gyilkossági kísérletben bűnösnek találták Salman Rushdie merénylőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Európát és Ukrajnát kihagyva vállalnának az USA vezetői majdnem mindent, amit az oroszok kérnek; elfogadta a magyar kormány, amit az EU kért a gazdaságpolitikában; gyengülni kezdett a forint, miután Orbán Viktor megmondta, hogy erősödni fog. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Európát és Ukrajnát kihagyva vállalnának az USA vezetői majdnem mindent, amit az oroszok kérnek; elfogadta a magyar...","id":"20250223_Es-akkor-usa-trump-putyin-forint-eu-akku-aszaly-vegrehajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"cb17bdd4-b137-493d-87ef-331a94052afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Es-akkor-usa-trump-putyin-forint-eu-akku-aszaly-vegrehajto","timestamp":"2025. február. 23. 07:00","title":"És akkor az USA új elnöke mégsem Elon Musk, hanem Vlagyimir Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7f1c95-b129-4e8f-914d-4242911100a1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Így azért a várakozás is tűrhetőbb: sokat fejlődik a Grand Theft Auto V, igaz, az új PC-s változat hardverből is többet kér majd. De legalább ingyenes lesz a váltás.","shortLead":"Így azért a várakozás is tűrhetőbb: sokat fejlődik a Grand Theft Auto V, igaz, az új PC-s változat hardverből is többet...","id":"20250221_gta-5-uj-pc-verziojobb-grafika-sebesseg-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa7f1c95-b129-4e8f-914d-4242911100a1.jpg","index":0,"item":"933b5bc9-6980-49d9-bea3-b56e387c0b40","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_gta-5-uj-pc-verziojobb-grafika-sebesseg-uj-autok","timestamp":"2025. február. 21. 22:03","title":"Szebb grafika, gyorsabb működés, új járművek – óriási frissítést kap a lassan 12 éves GTA 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok feltárták a legrégebbi, mintegy 150 millió éves rövidfarkú madár fosszíliáját, melynek felfedezése arra utal, hogy a madarak korábban jelenhettek meg a Földön, mint azt a tudósok eddig gondolták.","shortLead":"Kínai tudósok feltárták a legrégebbi, mintegy 150 millió éves rövidfarkú madár fosszíliáját, melynek felfedezése arra...","id":"20250223_madarak-kialakulasa-fosszilia-kinai-kutatok-20-millio-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599.jpg","index":0,"item":"1277f95a-7541-4f3b-88b1-4a45deec96d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_madarak-kialakulasa-fosszilia-kinai-kutatok-20-millio-ev","timestamp":"2025. február. 23. 08:03","title":"20 000 000 éves tévedésre derült fény a madarakkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]