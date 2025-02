Némi piaci és hivatali gazdasági munka után már 12 éve az államigazgatásban, a miniszterelnök közelében dolgozik Máté János, mégis sok embernek kérdőn szaladt fel a szemöldöke, mikor kiderült, hogy ő veszi át az Orbán Viktor sajtófőnöki posztjáról nemrég távozott Havasi Bertalan feladatainak java részét.

Havasi Bertalan csaknem 15 évet töltött Orbán Viktor közvetlen közelében – szervezési feladatokkal megbízva, miniszterelnöki megbízottként sem kerül tőle messzire –, de nem sokkal kevesebb ideje van a miniszterelnök tágabb környezetében Máté János sem, csak éppen ő inkább háttérember volt eddig. Máté 2013 óta előbb a Miniszterelnökségen külügyi főosztályvezető-helyettesként, majd főosztályvezetőként, 2018 után pedig a Rogán Antal vezette tárca külpolitikai főosztályvezetőjeként főleg Orbán külföldi útjainak szervezéséhez volt köze. Igazán nagyot 2022-ben lépett előre, amikor államtitkári rangot kapott és a kormányfő legközelebbi munkatársai egyikének számító Nagy János helyére lépett a Miniszterelnöki Programiroda vezetőjeként.

Orbán Viktor Sepsiszentgyörgyön a Sepsi OSK- FCU 1948 meccsen 2023-ban Havasi Bertalan és Máté János között Túry Gergely

Máté János nyilatkozni nem szokott, fotókon is csak ritkán volt eddig látható Orbán Viktor nyilvános programjain – rendszerint a miniszterelnök közelében ugyan, de nem a közvetlen közelében, ahogy Havasit láthattuk. Máté nemcsak szervezte Orbán Viktor fontosabb külföldi útjait, hanem ezekre gyakran el is kísérte őt. Amikor például 2022 nyarán Orbán barátkozni ment Donald Trumphoz, a közpénzből, a Magyar Honvédség gépén az Egyesült Államokba utazó – majd még egy kis kitérővel Dallasba, a CPAC konzervatív dzsemborira is ellátogató – 21 fős delegáció tagja volt Máté is.

De az életrajza szerint az angol mellett németül és franciául is jól beszélő Máté elkísérte Orbánt Kínába is, sőt 2023-ban a HVG-nek a miniszterelnököt Tusványosra kísérő fotóriportere a sepsiszentgyörgyi stadionban is lefotózta Mátét, amint Orbánnal és Havasi Bertalannak meccset néz. De Máté Jánost megtaláljuk a hivatalos fotókon az üzbég elnök budapesti látogatásán éppúgy, mint Orbánnak a bolgár államfővel vagy az azeri elnökkel folytatott tárgyalásain.

Orbán Viktor idén februárban egy uniós videókonferencián Szijjártó Péter és Máté János társaságában MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher

Máté János majdnem olyan titokzatos, mint Columbo felesége, de legalább lehet látni, hiszen szerepel a fotókon. Ezen kívül azonban csak a kormány oldalán elérhető rövid életrajzából tudunk arra következtetni, kicsoda ő. Annyi biztos, hogy 37 éves, vagyis iskolái elvégzése után élete nagy részét az államigazgatásban töltötte. Életrajza szerint Szarvason született, Békéscsabán járt gimnáziumba, majd 2009-ben a Corvinuson nemzetközi kapcsolatok szakértő, 2011-ben pedig nemzetközi gazdaságelemző közgazdász diplomát szerzett. Máté 2011-ben a KPMG adótanácsadó-asszisztense, 2011-2013 között az ÁSZ számvevő-asszisztense volt, ezután került minisztériumi pozícióba.

Mióta pedig 2022-ben Mátét államtitkárrá léptették elő, vagyonnyilatkozatot is le kell adnia, így a vagyoni helyzete is többé-kevésbé átlátható azóta. Azért csak többé-kevésbé, mert egyrészt minden évben leírjuk, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer egy vicc, másrészt ahogy végignéztük az elmúlt 4 évnyi dokumentumot, Máté nyilatkozatai amúgy is eléggé zavarosak. Amikor 2022-ben belépett a csaknem 60 fős államtitkári karba, nyitó vagyonnyilatkozata szerint már vagyonos embernek számított. Ebből a 2022-es bevallásból derült ki például, hogy korábban a Mathias Corvinus Collegium (MCC) vendégoktatója volt havi 200 ezer forint alatti összegért. Ennél valamivel több pénzt, havi 200-500 ezer forintot írt be, mint az Épcenter Kft.-től kapott jövedelem. Ebben, a részben családi tulajdonú, kondorosi építőipari cégben 25 százalékos tulajdonrésze van Máténak, aki máshogy is kötődik a szülőföldjéhez, hiszen a Békés megyei Kondoroson több mezőgazdasági ingatlana is van: két nagyobb – egy 21, illetve 15 hektárosnak feltüntetett – szántóban is van résztulajdona, és egy üres, 1559 négyzetméteres építési telek fele része is az övé – ez utóbbit azonban elsőre kifelejtette a felsorolásból, mert csak később egy javított tartalmú nyilatkozatban szerepel.

Orbán Ilham Alijev azeri államfővel tárgyalt 2023. novemberében, ide is elkísérte Máté János MTI / Benko Vivien Cher

A 2022-es bevallása szerint Máténak a Kele Clothing Kft.-ben is volt 10 százalékos tulajdonrésze – onnan nem volt jövedelme, viszont ingatlan-bérbeadásból beírt egy havi 315 ezres rendszeres bevételt. Ingatlana pedig már ekkor is több volt: egy II. kerületi, 60 négyzetméteres lakás harmadrészben, egy szintén II. kerületi, 70 négyzetméteres lakás teljesen és egy IX. kerületi, 49 négyzetméteres lakás harmadrészben. Ingatlanvagyona mellett Máté ingó vagyona is jelentős volt 2022-ben:

34 évesen már 58 millió forintot gyűjtött össze a bankszámláján, a devizaszámláján pedig további 16,4 millió forintnak megfelelő összeget tartott, miközben tartozása sem volt.

Az egy évvel későbbi, 2023-as nyilatkozatban kezdődnek a bonyodalmak, mert ugyan abban a ferencvárosi lakás változatlanul szerepel, de itt egy már 2020-as dátummal szerzett és csak harmadrészt tulajdonolt, 70 négyzetméteres II. kerülti lakást tüntetett fel Máté, és már nem írta be a másik, 60 négyzetméteres II. kerületi lakást. Ami pedig a kenderesi szántókat illeti, abból ugyanúgy kettőt tüntetett fel, viszont az egyiknek más a szerzési dátuma, mint korábban, és mindkettőnél más a tulajdoni hányad, valamint a területnagyság is. Ugyan még 2011-ben szerezte, de ezúttal is kifelejtette a kondorosi építési telket, amit utólag, javítással tüntetett fel. Tartozásról továbbra sem adott számot Máté, akinek egy év alatt 2 millió forinttal csökkent a mozdítható pénze: 46,74 milliót írt be államkötvénybe, forintszámláján 3,058 millióról, devizaszámláján pedig 20,43 millió forintnyi euróról, illetve 2,34 millió forintnyi dollárról adott számot. Az Épcenter Kft.-ben változatlanul megvolt a részesedése és az onnan származó havi párszázezres jövedelme is.

Orbán Viktor a Gyáriparosok Európai Kerekasztala vezetőivel 2024. júniusában – az asztal végén Máté János MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Újabb egy évvel később, a 2024-es vagyonnyilatkozatban is szerepel a ferencvárosi 49 négyzetméteres és a II. kerületi 70 négyzetméteres társasházi lakás és a három kondorosi ingatlan is, a két szántó, valamint az építési telek is. Addigra viszont devizaszámláit Máté megszüntette és forintszámlára tett 8,37 milliót, államkötvényben pedig 74,19 millió forintot tartott, vagyis egy év alatt mintegy 10 millió forinttal tudta gyarapítani a vagyonát, miközben tartozásról továbbra sem írt, céges érdekeltségek közt viszont továbbra is feltüntette az építőipari cégben meglévő tulajdonrészét. A legfrissebb, idén februárban leadott vagyonnyilatkozatából már eltűnt a ferencvárosi ingatlan és a kondorosi építési telek is – bár lehet, hogy ez utóbbit csak megint kifelejtette és majd pótolja. A két kondorosi szántóterületet, illetve a II. kerületi 70 négyzetméteres lakást továbbra is beírta, ahogy az Épcenter Kft.-s céges tulajdonrészt is. Idénre viszont