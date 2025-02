Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"140857fa-8921-4c3e-a12a-a6108c21cc76","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Status KPRIA vezette konzorcium építi az új gázturbinás blokkokat az erőmű területén.","shortLead":"A Status KPRIA vezette konzorcium építi az új gázturbinás blokkokat az erőmű területén.","id":"20250225_Meszaros-Lorinc-cege-mvm-matrai-gazeromu-visonta-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/140857fa-8921-4c3e-a12a-a6108c21cc76.jpg","index":0,"item":"621db751-c0c9-4e22-99f4-5b34afd1c572","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_Meszaros-Lorinc-cege-mvm-matrai-gazeromu-visonta-szerzodes","timestamp":"2025. február. 25. 12:55","title":"Mészáros Lőrinc cége és az MVM aláírta a mátrai gázerőműről szóló szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef25c2f-286b-469f-9334-0cce125cecc2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A minisztériumok a 444 adatigénylésére árulták el, tárcavezetőik mennyit költöttek utazásra és szállásra – igaz, nem mindenhonnan érkezett használható válasz.","shortLead":"A minisztériumok a 444 adatigénylésére árulták el, tárcavezetőik mennyit költöttek utazásra és szállásra – igaz, nem...","id":"20250225_kormany-pinter-sandor-kozerdeku-adatigenyles-magangep-boka-janos-gulyas-gergely-tuzson-bence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef25c2f-286b-469f-9334-0cce125cecc2.jpg","index":0,"item":"82b801e5-3326-4813-831e-479f1e0428e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_kormany-pinter-sandor-kozerdeku-adatigenyles-magangep-boka-janos-gulyas-gergely-tuzson-bence","timestamp":"2025. február. 25. 06:52","title":"Pintér repült a legdrágábban, Lantos 640 ezerért éjszakázott Bakuban – kiderültek a kormánytagok utazási költségei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83369622-c39f-4ba0-915e-62c328cac852","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók szerint a búza és a kukorica génszerkesztésével ugyanolyan, Q10 koenzimben gazdag növényt lehet előállítani, ahogy azt a rizzsel sikerült megcsinálni.","shortLead":"Kínai kutatók szerint a búza és a kukorica génszerkesztésével ugyanolyan, Q10 koenzimben gazdag növényt lehet...","id":"20250224_q10-koenzim-fogyasztasa-rizs-sziv-es-errendszeri-megbetegedes-genmodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83369622-c39f-4ba0-915e-62c328cac852.jpg","index":0,"item":"50c2a47f-3425-43b3-9447-b82e3bb40cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_q10-koenzim-fogyasztasa-rizs-sziv-es-errendszeri-megbetegedes-genmodositas","timestamp":"2025. február. 24. 13:03","title":"Megcsinálták a kínai szuperrizst, segíthet kivédeni a szívbetegségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánypárti táboron belül is csak korlátozott érdeklődést váltott ki Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelő beszéde. Akik megnézték, azok többsége sem tudott belőle semmit sem kiemelni – állítja az Europion közvélemény-kutató.","shortLead":"A kormánypárti táboron belül is csak korlátozott érdeklődést váltott ki Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelő...","id":"20250224_Sok-fideszes-meg-csak-nem-is-hallott-Orban-evertekelojerol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859.jpg","index":0,"item":"51be63b6-e3f4-48f7-bfc3-fa34c45855b3","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Sok-fideszes-meg-csak-nem-is-hallott-Orban-evertekelojerol","timestamp":"2025. február. 24. 20:17","title":"Sok fideszes még csak nem is hallott Orbán évértékelőjéről - állítja egy friss felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee42184-bf1f-4beb-96f4-111533b3bcb9","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A román Rapid Bukarest örülhet, amely a norvég csapat helyett jutott tovább.","shortLead":"A román Rapid Bukarest örülhet, amely a norvég csapat helyett jutott tovább.","id":"20250224_Ketszer-is-csodbe-ment-es-az-utolso-ot-meccset-elbukta-megis-tovabbjuto-helyen-zart-a-BL-ben-a-haromszoros-gyoztes-Vipers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ee42184-bf1f-4beb-96f4-111533b3bcb9.jpg","index":0,"item":"a27686c1-df6d-446d-9f48-574daaf22a73","keywords":null,"link":"/sport/20250224_Ketszer-is-csodbe-ment-es-az-utolso-ot-meccset-elbukta-megis-tovabbjuto-helyen-zart-a-BL-ben-a-haromszoros-gyoztes-Vipers","timestamp":"2025. február. 24. 15:10","title":"Kétszer is csődbe ment, és az utolsó öt meccsét elbukta, mégis továbbjutó helyen zárt a BL-ben a háromszoros győztes Vipers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc6c08e-dfcf-4138-ab04-9f329cde0cc5","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A játékvezetők a szerb csapat 17 játékosa közül 14-et végleg kiállítottak. ","shortLead":"A játékvezetők a szerb csapat 17 játékosa közül 14-et végleg kiállítottak. ","id":"20250225_vasas-crna-zvezda-jegkorong-hoki-verekedes-u14-utanpotlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc6c08e-dfcf-4138-ab04-9f329cde0cc5.jpg","index":0,"item":"5edb6713-66b7-4cd2-8ff2-480f25d0d58b","keywords":null,"link":"/sport/20250225_vasas-crna-zvezda-jegkorong-hoki-verekedes-u14-utanpotlas","timestamp":"2025. február. 25. 18:38","title":"Tömegverekedéssel ért véget a Vasas és a Crvena zvezda U14-es hokicsapatának meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ab8ee6-17b6-498b-a299-ec49646cd7d9","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A hétvégén századik világkupaversenyét nyerte meg az amerikaiak alpesi síző sztárja, akit a múlt év végén még azért kellett megműteni, mert egy bukása során a hasfalába szúródott a síbotja. A sportolónak a visszatérése után a PTSD-vel is meg kellett küzdenie, hogy sikerüljön neki az, amire korábban még egyetlen sporttársa sem volt képes.","shortLead":"A hétvégén századik világkupaversenyét nyerte meg az amerikaiak alpesi síző sztárja, akit a múlt év végén még azért...","id":"20250225_mikaela-shiffrin-100-vilagkupa-gyozelem-alpesi-si-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9ab8ee6-17b6-498b-a299-ec49646cd7d9.jpg","index":0,"item":"fb025598-acad-4dfe-8a24-36d57942dd49","keywords":null,"link":"/sport/20250225_mikaela-shiffrin-100-vilagkupa-gyozelem-alpesi-si-portre","timestamp":"2025. február. 25. 13:25","title":"Horrorsérülés után érte el az álomhatárt Mikaela Shiffrin, és eszében sincs lassítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","id":"20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef.jpg","index":0,"item":"967dd87d-940a-48c4-a011-16a7ad40ea6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","timestamp":"2025. február. 24. 08:19","title":"Meg kell műteni Gyurcsány Ferencet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]