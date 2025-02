Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"acb29122-953a-4bac-8667-5d12d789eaf8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi leghamarabb 10 év múlva szabadulhat.","shortLead":"A férfi leghamarabb 10 év múlva szabadulhat.","id":"20250225_15-ev-borton-szexoktatas-szinesz-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acb29122-953a-4bac-8667-5d12d789eaf8.jpg","index":0,"item":"23e99d77-3756-4441-abbb-983281d330ae","keywords":null,"link":"/elet/20250225_15-ev-borton-szexoktatas-szinesz-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. február. 25. 21:21","title":"15 év börtönre ítélték a Szexoktatás színészét szexuális zaklatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat ügyvédje a gyámügy rendszerszintű problémáira világított rá.","shortLead":"Az áldozat ügyvédje a gyámügy rendszerszintű problémáira világított rá.","id":"20250224_v-kerulet-gyilkossag-japan-no-gyanusitott-tagadas-volt-ferj-gyamugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d.jpg","index":0,"item":"c6dee98a-988c-4fb7-924b-9f9b69b590ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_v-kerulet-gyilkossag-japan-no-gyanusitott-tagadas-volt-ferj-gyamugy","timestamp":"2025. február. 24. 15:17","title":"Tagadja volt férje a japán nő meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc916211-b319-4f79-8496-c22b102e3b9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő az empátia fontosságát hangsúlyozta a beszédében, amit életműdíja átvételekor mondott, és Donald Trump elnökségére is utalt. ","shortLead":"A színésznő az empátia fontosságát hangsúlyozta a beszédében, amit életműdíja átvételekor mondott, és Donald Trump...","id":"20250224_Jane-Fonda-woke-mozgalom-Donald-Trump-SAG-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc916211-b319-4f79-8496-c22b102e3b9e.jpg","index":0,"item":"b98feba4-8828-4d69-bab4-40683efcb7c3","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Jane-Fonda-woke-mozgalom-Donald-Trump-SAG-beszed","timestamp":"2025. február. 24. 11:50","title":"Jane Fonda szerint „a woke annyit jelent, hogy törődsz mások érzéseivel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7255ab55-59f8-446d-8c83-badb53e5fbd5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Megkeresésünkre a Lidl Magyarország megerősítette, hogy a decemberben megnyitott áruház egyik munkavállalója lett rosszul, majd hunyt el hétfő reggel. Az üzlet a holttest elszállítását követően nyitott ki.","shortLead":"Megkeresésünkre a Lidl Magyarország megerősítette, hogy a decemberben megnyitott áruház egyik munkavállalója lett...","id":"20250224_erd-lidl-halaleset-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7255ab55-59f8-446d-8c83-badb53e5fbd5.jpg","index":0,"item":"740c09e6-79ad-47f2-ad3b-20dd4f9eaf75","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_erd-lidl-halaleset-bezaras","timestamp":"2025. február. 24. 11:59","title":"Haláleset miatt be kellett zárni a Lidl érdligeti áruházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fb77de-ab6a-4edd-b6e2-7282a18a1934","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alábbi átlagárakon lehet most tankolni. ","shortLead":"Az alábbi átlagárakon lehet most tankolni. ","id":"20250224_Elmarad-a-het-elejen-szokasos-arvaltozas-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99fb77de-ab6a-4edd-b6e2-7282a18a1934.jpg","index":0,"item":"6f687995-54ed-455f-868d-a1bdafddfefe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Elmarad-a-het-elejen-szokasos-arvaltozas-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 24. 10:13","title":"Elmarad a hét elején szokásos árváltozás a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5714a693-c007-45ec-b33c-44d28dd41f06","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"2025 tavaszán, április 9–11. között rendezik meg a legnagyobb hazai hibrid (személyes és online) karrierfórumot, a HVG Állásbörzét. Új helyszín Buda szívében, több ezer képzett, nyelveket beszélő álláskereső élőben, több tízezer online. Néhány címszó a közelgő eseményről. Március közepéig még lehet standot foglalni. Ez várja a munkaadókat az állásbörzén.","shortLead":"2025 tavaszán, április 9–11. között rendezik meg a legnagyobb hazai hibrid (személyes és online) karrierfórumot, a HVG...","id":"20250225_HVG-Allasborze-2025-aprilis-9-11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5714a693-c007-45ec-b33c-44d28dd41f06.jpg","index":0,"item":"d120b0eb-52a4-4263-a5ff-109e54526ce1","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_HVG-Allasborze-2025-aprilis-9-11","timestamp":"2025. február. 25. 16:18","title":"Ezért éri meg kiállítóként részt venni a HVG Állásbörzén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetgazdasági miniszter viszont azt is elismerte, hogy a kormánynak az ítélet alapján vissza kellene fizetnie a mintegy hatmilliárd forintnyi kamatot. Bár azt is jelezte, hogy a döntéssel nem értenek egyet, és fellebbeznek. ","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter viszont azt is elismerte, hogy a kormánynak az ítélet alapján vissza kellene fizetnie...","id":"20250224_Nagy-Marton-uzent-Karacsony-Gergelynek-A-befizetett-szolidaritasi-ado-nem-jar-vissza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"4b35d143-c0b0-49bc-a98b-dba634745280","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Nagy-Marton-uzent-Karacsony-Gergelynek-A-befizetett-szolidaritasi-ado-nem-jar-vissza","timestamp":"2025. február. 24. 12:39","title":"Nagy Márton üzent Karácsony Gergelynek: A befizetett szolidaritási adó nem jár vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyümölcsök tele vannak vitaminokkal és más, az emberi szervezetnek hasznos tápanyaggal, de vajon ez elég lehet ahhoz, hogy beteljesüljön a népi bölcsesség, és mindössze napi egy alma elfogyasztásával egészségesek maradjunk? ","shortLead":"A gyümölcsök tele vannak vitaminokkal és más, az emberi szervezetnek hasznos tápanyaggal, de vajon ez elég lehet ahhoz...","id":"20250226_minden-nap-egy-alma-az-orvost-tavol-tartja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03.jpg","index":0,"item":"52175276-dcf7-4cef-b334-e7ed339917a2","keywords":null,"link":"/elet/20250226_minden-nap-egy-alma-az-orvost-tavol-tartja","timestamp":"2025. február. 26. 05:01","title":"Mindennap egy alma az orvost tényleg távol tartja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]