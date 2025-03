Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A probléma elsősorban a kisebb falvakat érinti, de nemrég Pest megyében is voltak gondok.","shortLead":"A probléma elsősorban a kisebb falvakat érinti, de nemrég Pest megyében is voltak gondok.","id":"20250305_ihatatlan-csapviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a.jpg","index":0,"item":"ef4de060-1a6b-4903-8c76-fadf7d66c0e3","keywords":null,"link":"/elet/20250305_ihatatlan-csapviz","timestamp":"2025. március. 05. 06:53","title":"Több mint ezer településen ihatatlan a csapvíz, van, ahol még tisztálkodáshoz sem javasolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e48244-bc6b-44fc-9d2b-d96bb0ea5912","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A maradék pénzügyi önállóságuk felszámolásának tartja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tervét a szabad pénzeszközeik központosítására. Közben Karácsony Gergely főpolgármester Luxemburgba készül, hogy pénzt szerezzen a rákosrendezői fejlesztésre.","shortLead":"A maradék pénzügyi önállóságuk felszámolásának tartja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Nagy Márton nemzetgazdasági...","id":"20250304_onkormanyzatok-penze-allamkincstar-szolidaritasi-ado-magyar-onkormanyzatok-szovetsege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e48244-bc6b-44fc-9d2b-d96bb0ea5912.jpg","index":0,"item":"1e52a133-9a54-4d76-8e7f-5c9133bace86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_onkormanyzatok-penze-allamkincstar-szolidaritasi-ado-magyar-onkormanyzatok-szovetsege","timestamp":"2025. március. 04. 15:17","title":"„Nonszensz, hogy az önkormányzatok a nap végén elutalnák a kassza tartalmát az államnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4be074-b717-4357-8418-4bcec0b154f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy döntött az átlátszó telefonjairól ismert Nothing cég, hogy a legújabb modelleket a barcelonai MWC 2025 szakkiállításra időzíti. Bár a két új modell specifikációi nem eget rengetők, azonban a küllemük vitathatatlanul egyedi, és még a mesterséges intelligencia is megjelent bennük.","shortLead":"Úgy döntött az átlátszó telefonjairól ismert Nothing cég, hogy a legújabb modelleket a barcelonai MWC 2025...","id":"20250305_nothing-phone-3a-pro-bemutato-specifikacio-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4be074-b717-4357-8418-4bcec0b154f4.jpg","index":0,"item":"b2bcafd8-63d2-4b95-a370-401cb211cf26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_nothing-phone-3a-pro-bemutato-specifikacio-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 05. 07:48","title":"Különleges, átlátszó androidos telefonok érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bede25-0266-48c0-9a20-cca00777ab8a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Robert Palladino ideiglenes ügyvivőként vezeti a képviseletet az új nagykövet megérkezéséig.","shortLead":"Robert Palladino ideiglenes ügyvivőként vezeti a képviseletet az új nagykövet megérkezéséig.","id":"20250304_robert-palladino-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45bede25-0266-48c0-9a20-cca00777ab8a.jpg","index":0,"item":"96a7242f-f32e-4868-9915-13d132b14ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_robert-palladino-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 16:33","title":"Karrierdiplomata érkezett ideiglenesen az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint 65 millió nyilvánosan elérhető fotóból képezte ki a Google a SpeciesNet nevű, állatok felismerésére kihegyezett mesterséges intelligenciát, amit mostantól bárki használhat.","shortLead":"Több mint 65 millió nyilvánosan elérhető fotóból képezte ki a Google a SpeciesNet nevű, állatok felismerésére...","id":"20250304_google-speciesnet-mesterseges-intelligencia-allatok-felismerese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0.jpg","index":0,"item":"2bda0dda-2483-405d-ad13-abdc942ea84e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_google-speciesnet-mesterseges-intelligencia-allatok-felismerese","timestamp":"2025. március. 04. 19:03","title":"Bárki ingyen használhatja a Google újdonságát, ami több ezer állatfajt képes felismerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052c66ea-1596-4200-9ad5-e9d49aeb4f40","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azzal vádolták a fiatalt, hogy zsoldosként harcolt Oroszország ellen, és terrorcselekményeket követett el.","shortLead":"Azzal vádolták a fiatalt, hogy zsoldosként harcolt Oroszország ellen, és terrorcselekményeket követett el.","id":"20250305_borton-kurszk-james-anderson-oroszorszag-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/052c66ea-1596-4200-9ad5-e9d49aeb4f40.jpg","index":0,"item":"997cefd2-7cdc-49ee-b723-de6c3557f0d3","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_borton-kurszk-james-anderson-oroszorszag-itelet","timestamp":"2025. március. 05. 14:48","title":"19 év börtönt kapott egy brit fiatal, aki az oroszok ellen harcolt Kurszkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ea81ab-60ad-4590-ab29-b2f7b2d65c03","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik feljövőben a “debadging”. Mellesleg nem is áll rosszul az Audi-logó. ","shortLead":"Úgy tűnik feljövőben a “debadging”. Mellesleg nem is áll rosszul az Audi-logó. ","id":"20250305_Elon-Musk-utalat-Teslasok-Audi-Mazda-Honda-emblemaval-alcazzak-a-kocsikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75ea81ab-60ad-4590-ab29-b2f7b2d65c03.jpg","index":0,"item":"ba8077e9-f197-4459-b060-22c7ff148faa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_Elon-Musk-utalat-Teslasok-Audi-Mazda-Honda-emblemaval-alcazzak-a-kocsikat","timestamp":"2025. március. 05. 08:34","title":"Így lázadnak Musk ellen a Teslások: Audi, Mazda, Honda emblémát ragasztanak a kocsijukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87bff80-37a0-4b0d-9fa4-8369f5107c2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb frissítést kapott a GTA 5, aminek ezúttal a számítógépes változatot használók örülhetnek.","shortLead":"Újabb frissítést kapott a GTA 5, aminek ezúttal a számítógépes változatot használók örülhetnek.","id":"20250305_gta-v-jatek-frissites-pc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f87bff80-37a0-4b0d-9fa4-8369f5107c2d.jpg","index":0,"item":"be571777-08df-417a-a913-6eebbf9fbde8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_gta-v-jatek-frissites-pc","timestamp":"2025. március. 05. 09:09","title":"Évek óta várt frissítés érkezett a GTA 5-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]