[{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dollár gyengült, a forint erősödött. Aztán a dollár gyengülése megállt, a forint gyengült.","shortLead":"A dollár gyengült, a forint erősödött. Aztán a dollár gyengülése megállt, a forint gyengült.","id":"20250305_Trump-vamhaboruja-es-Ukrajna-politikaja-hullamvasutra-tette-a-forintot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"75fe3afe-1236-49b6-8796-3f41b3940f5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_Trump-vamhaboruja-es-Ukrajna-politikaja-hullamvasutra-tette-a-forintot","timestamp":"2025. március. 05. 11:23","title":"Trump vámháborúja és Ukrajna-politikája hullámvasútra tette a forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6213e54f-bbeb-4766-a96c-bbbfe111279c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Cadillac leleplezte a tisztán elektromos hajtású Escalade IQ nyújtott verzióját.","shortLead":"A Cadillac leleplezte a tisztán elektromos hajtású Escalade IQ nyújtott verzióját.","id":"20250305_tul-kicsi-volt-a-4-tonnas-cadillac-escalade-iql-villany-suv-most-nagyobb-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6213e54f-bbeb-4766-a96c-bbbfe111279c.jpg","index":0,"item":"c4ca115e-4f61-4287-8b78-10a673e22669","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_tul-kicsi-volt-a-4-tonnas-cadillac-escalade-iql-villany-suv-most-nagyobb-lett","timestamp":"2025. március. 05. 07:21","title":"Túl kicsi volt a 4 tonnás Cadillac villany SUV, most nagyobb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969d0ad0-b98c-4f35-927d-eb10e70fb730","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarország együttműködik az amerikai Westinghouse-szal a moduláris nukleáris erőművek fejlesztésében.","shortLead":"Magyarország együttműködik az amerikai Westinghouse-szal a moduláris nukleáris erőművek fejlesztésében.","id":"20250305_Meghasadas-Szijjarto-Peter-orosz-helyett-amerikai-nuklearis-eromuvekrol-egyeztetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/969d0ad0-b98c-4f35-927d-eb10e70fb730.jpg","index":0,"item":"b501936a-c9a2-4182-bfd5-bbb4703a863b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_Meghasadas-Szijjarto-Peter-orosz-helyett-amerikai-nuklearis-eromuvekrol-egyeztetett","timestamp":"2025. március. 05. 13:10","title":"Meghasadás: Szijjártó Péter orosz helyett amerikai nukleáris erőművekről egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Gondor, Lesotho, Camelot – melyik a kakukktojás? Az amerikai elnök a feleslegesnek ítélt segélyek kapcsán példálózott a szerinte ismeretlen dél-afrikai ország LMBTQ-közösségeinek támogatásával.","shortLead":"Gondor, Lesotho, Camelot – melyik a kakukktojás? Az amerikai elnök a feleslegesnek ítélt segélyek kapcsán példálózott...","id":"20250305_Lesotho-zokon-vette-hogy-Trump-szerint-senki-meg-csak-nem-is-hallott-Lesotho-nevu-orszagrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"9f346590-0862-4da4-b104-a15a82647fa7","keywords":null,"link":"/elet/20250305_Lesotho-zokon-vette-hogy-Trump-szerint-senki-meg-csak-nem-is-hallott-Lesotho-nevu-orszagrol","timestamp":"2025. március. 05. 16:04","title":"Lesotho zokon vette, hogy Trump szerint senki még csak nem is hallott az országról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a53af9-8017-4d80-918b-968f80c32ac2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A 2024-es számok azt mutatták, hogy jár az eredményrészesedési kifizetés.","shortLead":"A 2024-es számok azt mutatták, hogy jár az eredményrészesedési kifizetés.","id":"20250305_Bonuszosztas-a-kecskemeti-Mercedes-gyarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a53af9-8017-4d80-918b-968f80c32ac2.jpg","index":0,"item":"dcd00d73-21c3-4525-b597-6c6fc71ec4f8","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_Bonuszosztas-a-kecskemeti-Mercedes-gyarban","timestamp":"2025. március. 05. 11:16","title":"800 ezer forintos bónuszt fizet dolgozóinak a kecskeméti Mercedes-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ukrajnai fegyverszállítások leállításának következményei, az európai újrafegyverkezés hatásai foglalkoztatják a világlapokat. Válogatásunk.","shortLead":"Az ukrajnai fegyverszállítások leállításának következményei, az európai újrafegyverkezés hatásai foglalkoztatják...","id":"20250305_Orban-vadul-fenyegetozik-de-aligha-fog-vetozni-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"876990da-fd0d-4bc3-af21-8c8a2241d962","keywords":null,"link":"/360/20250305_Orban-vadul-fenyegetozik-de-aligha-fog-vetozni-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 05. 10:38","title":"Orbán vadul fenyegetőzik, de vétózni aligha fog – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1456a02-5962-4d4d-b793-a2c8ddc473cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Amazon a napokban bejelentette: elkezdte tesztelni azt a fejlesztést, aminek köszönhetően a mesterséges intelligencia által készített szinkronnal is meg lehet nézni egy-egy filmet és sorozatot a Prime Video kínálatában.","shortLead":"Az Amazon a napokban bejelentette: elkezdte tesztelni azt a fejlesztést, aminek köszönhetően a mesterséges...","id":"20250306_amazon-prime-video-mesterseges-intelligencia-szinkron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1456a02-5962-4d4d-b793-a2c8ddc473cb.jpg","index":0,"item":"9af3829e-0660-4964-bd51-641c4e1112a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_amazon-prime-video-mesterseges-intelligencia-szinkron","timestamp":"2025. március. 06. 10:03","title":"Ember helyett gépi hang: mesterséges intelligenciával szinkronizáltatja a filmeket és a sorozatokat az Amazon Prime Video","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25437ceb-e581-436f-953d-106cb06ee27f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Thomas Markle Jr. szerint a hercegné soha nem főzött senkinek semmit, és nem kellett a fogához vernie a garast.","shortLead":"Thomas Markle Jr. szerint a hercegné soha nem főzött senkinek semmit, és nem kellett a fogához vernie a garast.","id":"20250305_meghan-markle-sorozat-feltestver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25437ceb-e581-436f-953d-106cb06ee27f.jpg","index":0,"item":"14e8fa2f-03d4-457f-8e9b-afea871bf2ef","keywords":null,"link":"/elet/20250305_meghan-markle-sorozat-feltestver","timestamp":"2025. március. 05. 18:41","title":"Meghan Markle a féltestvére szerint hazudott a gyerekkoráról az új sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]