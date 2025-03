Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1dcd80a3-2fe9-4e4d-a0d9-a26b74cf9e5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Friedrich Merz kancellárjelölt megerősítette, hogy április 20-áig szeretné megalakítani a kormánykoalíciót.","shortLead":"Friedrich Merz kancellárjelölt megerősítette, hogy április 20-áig szeretné megalakítani a kormánykoalíciót.","id":"20250308_Megallapodtak-a-partok-a-koalicios-targyalasokat-elokeszito-egyezteteseken-Nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dcd80a3-2fe9-4e4d-a0d9-a26b74cf9e5c.jpg","index":0,"item":"607da7ef-7f47-49e5-bcff-c7574c4ece70","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_Megallapodtak-a-partok-a-koalicios-targyalasokat-elokeszito-egyezteteseken-Nemetorszagban","timestamp":"2025. március. 08. 19:31","title":"Megállapodtak a pártok a koalíciós tárgyalásokat előkészítő egyeztetéseken Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a86841-ea03-4b0c-b98b-8108c6dd801b","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"Magyarország nem lesz jobb hely addig, amíg nem lesznek egyenlő arányban nők és férfiak a politikában – hangzott el egy kerekasztal-beszélgetésen, ahol három politikus járta körül azt, hogy egy nőnek mennyi esélye van labdába rúgni a mai magyar közéletben. ","shortLead":"Magyarország nem lesz jobb hely addig, amíg nem lesznek egyenlő arányban nők és férfiak a politikában – hangzott el...","id":"20250308_nok-a-politikaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a86841-ea03-4b0c-b98b-8108c6dd801b.jpg","index":0,"item":"cba2edc3-27a7-465b-9a53-4b24c8c1b304","keywords":null,"link":"/elet/20250308_nok-a-politikaban","timestamp":"2025. március. 08. 09:00","title":"Fennhangon ment az üvöltés, hogy nincsen nőnap virág nélkül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ec8f22-40ce-4a9f-a06f-da04a8858cf4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Új-Zélandon nemrég jogi személyként ismerték el a Taranaki-hegyet, és ez nem az első ilyen döntés a távoli országban. Ilyen intézkedésekre szükség van, hiszen nem tiszteljük eléggé a természetet. Litkai Gergely össze is gyűjtotte, hogy miből ért(ene) az ember, így került teljes más megvilágításba a Piroska és a farkas meséje, a három kismalac építkezési projektjei, de Tiborcz István befektetései és Deutsch Tamás bizottsági szereplése is az Európai Parlamentben. ","shortLead":"Új-Zélandon nemrég jogi személyként ismerték el a Taranaki-hegyet, és ez nem az első ilyen döntés a távoli országban...","id":"20250308_duma-aktual-termeszetvedelem-ertek-jog-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8ec8f22-40ce-4a9f-a06f-da04a8858cf4.jpg","index":0,"item":"24fc556f-3a12-4ec2-aea5-afc3070bc812","keywords":null,"link":"/360/20250308_duma-aktual-termeszetvedelem-ertek-jog-video","timestamp":"2025. március. 08. 19:30","title":"Duma Aktuál: Deutsch Tamás esete a tüdőlövést kapott szárcsával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee546c7-bba6-44fd-955e-4538c1285fc8","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Kovácsné Magyari Hajnalka kozmetikus és társadalomtörténész most lett ötvenéves, amit a legszebb női korként él meg, már nem akar megfelelni senkinek. Nagyváradról áttelepülve előbb társközvetítéssel kezdte, majd kozmetikusként dolgozott, és közben kutatóként a szocialista divat és nőideál szakértőjévé képezte magát. Milyen káros szépségtrendek terjednek manapság? Mennyire hígult föl a kozmetikus szakma? Mi mindent tettek a szépségért a Kádár-korszakban élő nők?","shortLead":"Kovácsné Magyari Hajnalka kozmetikus és társadalomtörténész most lett ötvenéves, amit a legszebb női korként él meg...","id":"20250308_Portre-Kovacsne-Magyari-Hajnalka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee546c7-bba6-44fd-955e-4538c1285fc8.jpg","index":0,"item":"545d489d-297f-4771-a283-c054c76dfa00","keywords":null,"link":"/360/20250308_Portre-Kovacsne-Magyari-Hajnalka","timestamp":"2025. március. 08. 15:30","title":"„Be akartam bizonyítani, hogy anya is okos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trump hajlik rá, hogy az oroszokkal szoros kapcsolatot ápoló Magyarországra küldje az amerikai katonákat – írja a brit lap.","shortLead":"Trump hajlik rá, hogy az oroszokkal szoros kapcsolatot ápoló Magyarországra küldje az amerikai katonákat – írja...","id":"20250308_Trump-amerikai-csapatokat-vonhat-ki-Nemetorszagbol-Magyarorszagra-kuldheti-oket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592.jpg","index":0,"item":"4a31df68-8113-4757-8ad2-dcc895b893d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Trump-amerikai-csapatokat-vonhat-ki-Nemetorszagbol-Magyarorszagra-kuldheti-oket","timestamp":"2025. március. 08. 10:10","title":"Telegraph: Donald Trump amerikai csapatokat vonhat ki Németországból, Magyarországra küldheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5309ac15-2d93-4f16-8b49-3f1ff2fae73a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Turistákra támadtak a dél-indiai Koppal városában, két nőt, egy indiai és egy izraeli turistát megerőszakoltak, a velük lévő férfiakat megverték – közölték helyi hatóságok szombaton.","shortLead":"Turistákra támadtak a dél-indiai Koppal városában, két nőt, egy indiai és egy izraeli turistát megerőszakoltak, a velük...","id":"20250308_Ujabb-turistakat-eroszakoltak-meg-Indiaban-a-veluk-levo-ferfiakat-megvertek-es-a-csatornaba-dobtak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5309ac15-2d93-4f16-8b49-3f1ff2fae73a.jpg","index":0,"item":"20356027-0f84-4cf5-a004-560165233f76","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Ujabb-turistakat-eroszakoltak-meg-Indiaban-a-veluk-levo-ferfiakat-megvertek-es-a-csatornaba-dobtak","timestamp":"2025. március. 08. 10:39","title":"Újabb turistákat erőszakoltak meg Indiában, a velük lévő férfiakat megverték és a csatornába dobták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Viking felfedezők, egykori betelepülők, norvég meteorológusok és egy hazaáruló után most Donald Trump gondolja úgy, hogy kell neki Grönland. De hogyan kerültek oda a dánok, akiké a sziget több mint 600 éve?","shortLead":"Viking felfedezők, egykori betelepülők, norvég meteorológusok és egy hazaáruló után most Donald Trump gondolja úgy...","id":"20250309_voros-erik-gronland-norvegia-dania-usa-quisling-hitler-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92.jpg","index":0,"item":"30842e8e-9e37-45f7-bc32-0046987d30eb","keywords":null,"link":"/360/20250309_voros-erik-gronland-norvegia-dania-usa-quisling-hitler-trump","timestamp":"2025. március. 09. 13:30","title":"Vörös Eriktől a norvég meteorológusokig, avagy mit keresnek Grönlandon a dánok, akiket Trump kipenderítene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57821e3-8404-4cd9-9af9-213f2a5b5971","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A két ország tisztviselői hamarosan Szaúd-Arábiában ülnek le egymással tárgyalni.","shortLead":"A két ország tisztviselői hamarosan Szaúd-Arábiában ülnek le egymással tárgyalni.","id":"20250307_Telefonon-egyeztetett-az-ukran-es-az-amerikai-kulugyminiszter-a-tervezett-ketoldalu-szaudi-talalkozorol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f57821e3-8404-4cd9-9af9-213f2a5b5971.jpg","index":0,"item":"0335f57d-a182-44e1-bbe3-0b28017d3d8b","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Telefonon-egyeztetett-az-ukran-es-az-amerikai-kulugyminiszter-a-tervezett-ketoldalu-szaudi-talalkozorol","timestamp":"2025. március. 07. 20:45","title":"Telefonon egyeztetett az ukrán és az amerikai külügyminiszter, konstruktív beszélgetés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]