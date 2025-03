Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00715dd2-35e3-46aa-8522-3a29d6a88bfb","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A vajdasági magyar pártok már korábban állást foglaltak, de nem okoztak meglepetést. Immár civilek is kiállnak a nyilvánosság elé. Szeretettel külföldről sorozatunk szerzője átfogó mérleget vont.","shortLead":"A vajdasági magyar pártok már korábban állást foglaltak, de nem okoztak meglepetést. Immár civilek is kiállnak...","id":"20250311_vajdasagi-magyarok-vmsz-vmdk-sajto-szerbiai-egyetemistak-tuntetesek-ujvideki-vasutallomas-tragedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00715dd2-35e3-46aa-8522-3a29d6a88bfb.jpg","index":0,"item":"28dd9b4a-56bc-4484-97a8-bb6c6315ec2d","keywords":null,"link":"/360/20250311_vajdasagi-magyarok-vmsz-vmdk-sajto-szerbiai-egyetemistak-tuntetesek-ujvideki-vasutallomas-tragedia","timestamp":"2025. március. 11. 18:30","title":"Most már látható, támogatják-e a vajdasági magyarok a szerbiai egyetemisták hónapok óta tartó tiltakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","shortLead":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","id":"20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"d6a199a5-4f1d-4976-a736-4dfcf12bd56f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","timestamp":"2025. március. 12. 06:53","title":"Trump mégsem emeli 50 százalékosra a kanadai alumíniumra és acélra kivetett vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64610069-d353-46a5-a4cd-38d60b8e017f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A magyar kommunista író és a harmadik birodalom későbbi dokumentumfilmese olyan sikerfilmet hozott össze együtt, amihez még Charlie Chaplin is elragadtatottan gratulált. ","shortLead":"A magyar kommunista író és a harmadik birodalom későbbi dokumentumfilmese olyan sikerfilmet hozott össze együtt, amihez...","id":"20250312_hvg-furcsa-egymasra-talalas-Leni-Riefenstahl-es-Balazs-Bela","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64610069-d353-46a5-a4cd-38d60b8e017f.jpg","index":0,"item":"b4154250-4b00-4936-9725-9193ca2487d7","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-furcsa-egymasra-talalas-Leni-Riefenstahl-es-Balazs-Bela","timestamp":"2025. március. 12. 19:40","title":"Ezért radírozták ki a stáblistáról Balázs Bélát, Leni Riefenstahl szerelmét és szerzőtársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közvagyon megvédése érdekében indítanak pert.","shortLead":"Közvagyon megvédése érdekében indítanak pert.","id":"20250311_jozsefvaros-konnektor-ajtofelfa-kecskemeti-laszlo-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6.jpg","index":0,"item":"a38f8c8c-225d-4a18-b9dc-eb40329f7d6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_jozsefvaros-konnektor-ajtofelfa-kecskemeti-laszlo-per","timestamp":"2025. március. 11. 14:25","title":"Józsefváros beperli a fideszes képviselőt, aki konnektorokat és ajtófélfát vitt el abból az önkormányzati lakásból, ahol jogtalanul élt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pályára állt, és rövidesen a tudományos munkát is megkezdi a NASA legújabb űrteleszkópja, mely fontos adatokkal segítheti az űrkutatást.","shortLead":"Pályára állt, és rövidesen a tudományos munkát is megkezdi a NASA legújabb űrteleszkópja, mely fontos adatokkal...","id":"20250312_nasa-spherex-urtavcso-univerzum-kutatas-3d-terkep-punch-nap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4.jpg","index":0,"item":"4b83c638-22cf-4a31-8164-7257b90bf94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_nasa-spherex-urtavcso-univerzum-kutatas-3d-terkep-punch-nap","timestamp":"2025. március. 12. 20:03","title":"Akcióban a SPHEREx: elindult a NASA űrtávcsöve, ami az univerzum keletkezését kutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a9fad2-edd6-43ef-ac50-5c956fe5fc6d","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"NAV-végrehajtás alatt áll a csádi Adam Medella alig több mint egy éve alapított magyar cége. A vállalkozás tevékenysége, pénzügyei még nem látszanak, a tulajdonost viszont az Orbán-kormánynak fontossá vált közép-afrikai Csád fintech gurujaként emlegetik. A cég frissen felvett fő tevékenysége a csoportfinanszírozás, viszont nincs is cégcsoport.","shortLead":"NAV-végrehajtás alatt áll a csádi Adam Medella alig több mint egy éve alapított magyar cége. A vállalkozás...","id":"20250312_titokzatos-csadi-fintech-guru-magyarorszagi-cege-adam-medella-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85a9fad2-edd6-43ef-ac50-5c956fe5fc6d.jpg","index":0,"item":"00fe3816-c1bb-4fa7-9218-7f22fe297a9f","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_titokzatos-csadi-fintech-guru-magyarorszagi-cege-adam-medella-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 13:45","title":"Titokzatos csádi fintechguru alapított céget Magyarországon, de olyan tevékenységre, amelyre nem is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8982bab-9a2a-4f16-9165-bf9458b670f1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az AUF 1 csatornával semelyik osztrák bank nem akart együttműködni, így jött képbe az MBH. ","shortLead":"Az AUF 1 csatornával semelyik osztrák bank nem akart együttműködni, így jött képbe az MBH. ","id":"20250313_Nem-bankolhatnak-tovabb-Meszarosnal-megszunik-az-osztrak-szelsojobboldali-tv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8982bab-9a2a-4f16-9165-bf9458b670f1.jpg","index":0,"item":"9c2f3243-efb3-4a24-a424-a76fe8667ca2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Nem-bankolhatnak-tovabb-Meszarosnal-megszunik-az-osztrak-szelsojobboldali-tv","timestamp":"2025. március. 13. 12:05","title":"Nem bankolhatnak tovább Mészárosnál, megszűnik az osztrák szélsőjobboldali tévécsatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18d442e-79d0-47c1-84a5-0078cf3c8147","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Reformok kritikus tömegével lehetne pénzügyileg fenntartható és beruházásvezérelt növekedési pályára vinni a gazdaságot. Szükséges, de nem elégséges feltétel a jogállam visszaépítése. Anélkül nem lesz felzárkózás – véli Bokros Lajos, az 1995-ös stabilizációs program egyik kidolgozója.","shortLead":"Reformok kritikus tömegével lehetne pénzügyileg fenntartható és beruházásvezérelt növekedési pályára vinni...","id":"20250312_hvg-bokros-lajos-bokros-csomag-1995-evfordulo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18d442e-79d0-47c1-84a5-0078cf3c8147.jpg","index":0,"item":"13b529fe-8410-4f31-8e5b-229add835654","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-bokros-lajos-bokros-csomag-1995-evfordulo-interju","timestamp":"2025. március. 12. 06:30","title":"Bokros Lajos: Ha folytatták volna, amit elkezdtem, a magyarok már osztrák színvonalon élhetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]