A kettős állampolgárokat vagy Rogán Antalt könnyebb kitiltani?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök reméli, hogy Donald Trump odacsap Vlagyimir Putyinnak is, ha az orosz elnök vonakodna a tűzszünettől. Zelenszkij „erős lépéseket” vár az Egyesült Államoktól. Közben arra is utalt, hogy milyen béke formálódott Rijádban.","shortLead":"Az ukrán elnök reméli, hogy Donald Trump odacsap Vlagyimir Putyinnak is, ha az orosz elnök vonakodna a tűzszünettől...","id":"20250312_Zelenszkij-Trump-Putyin-tuzszunet-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a.jpg","index":0,"item":"68c49cd8-1d91-4689-9ccd-3673479ec42a","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_Zelenszkij-Trump-Putyin-tuzszunet-reakcio","timestamp":"2025. március. 12. 19:04","title":"Biztonsági garanciák, új ukrán választás, megszállt területek – Zelenszkij ezekről beszélt az újabb béketárgyalás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17dfb789-54f1-4c4a-824b-f7a984d3adb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ókovács Szilveszter szerint Magyarország nem hadviselő fél, a művészek pedig nem katonák. ","shortLead":"Ókovács Szilveszter szerint Magyarország nem hadviselő fél, a művészek pedig nem katonák. ","id":"20250312_sandor-fegyir-okovacs-szilveszter-anna-netrebko-operahaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17dfb789-54f1-4c4a-824b-f7a984d3adb7.jpg","index":0,"item":"6e2464d7-d53d-4f81-bc4b-df9cd7549cca","keywords":null,"link":"/kultura/20250312_sandor-fegyir-okovacs-szilveszter-anna-netrebko-operahaz","timestamp":"2025. március. 12. 11:20","title":"Sándor Fegyir egy orosz szoprán fellépésének a lemondását kérte az Operaház igazgatójától, kioktatást kapott válaszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d57dd9-42a0-4596-be4f-c585de562e5c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb bizonyítékot találtak a kutatók arra, hogy az élet még extrém körülmények között, például óriási nyomás alatt is képes virágozni.","shortLead":"Újabb bizonyítékot találtak a kutatók arra, hogy az élet még extrém körülmények között, például óriási nyomás alatt is...","id":"20250312_mariana-arok-vizsgalat-uj-fajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9d57dd9-42a0-4596-be4f-c585de562e5c.jpg","index":0,"item":"497d9927-d381-4e1d-b5e1-00ea48bc8d00","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_mariana-arok-vizsgalat-uj-fajok","timestamp":"2025. március. 12. 08:03","title":"7000+ új fajt találtak a tudósok a világ legmélyebb pontján, a Mariana-árokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb5e468-093d-448c-acdd-7f9a361d8065","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, humorral sem lehet mindent megoldani. ","shortLead":"Úgy tűnik, humorral sem lehet mindent megoldani. ","id":"20250312_rosie-o-donnell-donald-trump-emigracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cb5e468-093d-448c-acdd-7f9a361d8065.jpg","index":0,"item":"c2b02ee7-84e5-4d40-979d-e42e400b6b33","keywords":null,"link":"/kultura/20250312_rosie-o-donnell-donald-trump-emigracio","timestamp":"2025. március. 12. 08:36","title":"Elege van Trumpból, Írországba költözik az egyik népszerű amerikai humorista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A vendégbefektetői vízum után sem volt nagy kapkodás, mindössze 192-t igényeltek február végéig.","shortLead":"A vendégbefektetői vízum után sem volt nagy kapkodás, mindössze 192-t igényeltek február végéig.","id":"20250312_vendegbefektetoi-tartozkodasi-engedely-vizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda.jpg","index":0,"item":"4b5c89e8-7fa0-4fec-906c-c56a7d225c89","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_vendegbefektetoi-tartozkodasi-engedely-vizum","timestamp":"2025. március. 12. 17:09","title":"Csak 25-en kértek vendégbefektetői tartózkodási engedélyt, nem nagyon pörög a letelepedési kötvény utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89309ad-113c-4922-a469-69760189da0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermek alvás közbeni légzéskimaradás és figyelemhiányos hiperaktivitás zavar miatt kapott hiperbár oxigénterápiát, a rendőrség négy embert letartóztatott a baleset után.","shortLead":"A gyermek alvás közbeni légzéskimaradás és figyelemhiányos hiperaktivitás zavar miatt kapott hiperbár oxigénterápiát...","id":"20250311_Egy-oteves-kisfiu-eletet-vesztette-amikor-felrobbant-egy-tulnyomasos-kamra-Amerikaban-oxigenterapia-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89309ad-113c-4922-a469-69760189da0d.jpg","index":0,"item":"06c815b8-3354-4353-8fa8-214a927b75b0","keywords":null,"link":"/elet/20250311_Egy-oteves-kisfiu-eletet-vesztette-amikor-felrobbant-egy-tulnyomasos-kamra-Amerikaban-oxigenterapia-baleset","timestamp":"2025. március. 11. 19:38","title":"Hiperbár-terápia közben történt robbanás ölt meg egy ötéves kisfiút Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2718588a-45ca-4820-b705-10dcbcf8dc32","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Termékenként ötmillió forintot kockáztat, aki megszegi az árrés új szabályait. Azt is rendeletbe írták, hogy tilos lesz elfogynia az árunak.","shortLead":"Termékenként ötmillió forintot kockáztat, aki megszegi az árrés új szabályait. Azt is rendeletbe írták, hogy tilos lesz...","id":"20250312_arres-magyar-kozlony-rendelet-szabaly-boltok-kereskedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2718588a-45ca-4820-b705-10dcbcf8dc32.jpg","index":0,"item":"db4db3d4-4654-494a-ac4c-1bd874311b5f","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_arres-magyar-kozlony-rendelet-szabaly-boltok-kereskedelem-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 08:36","title":"Megjelentek a Magyar Közlönyben az árrés szabályai, azt is megbüntetik, akinél elfogy az áru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d238f5-896b-41fb-8eb2-e2d51343c987","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egy, a világ minden táján felvett dokumentumfilmet fordított át a Magyar Zene Háza izgalmas kiállítássá. A LISTEN című időszakos tárlaton látható és hallható művészek közül többen koncertet is fognak adni a Városligetben.","shortLead":"Egy, a világ minden táján felvett dokumentumfilmet fordított át a Magyar Zene Háza izgalmas kiállítássá. A LISTEN című...","id":"20250311_Magyar-Zene-Haza-LISTEN-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d238f5-896b-41fb-8eb2-e2d51343c987.jpg","index":0,"item":"40c98a30-ceb1-4ccf-b56b-afbe0b0005c8","keywords":null,"link":"/kultura/20250311_Magyar-Zene-Haza-LISTEN-kiallitas","timestamp":"2025. március. 11. 17:22","title":"Az is kiderült, mi a közös a zenében és a szexben – Megnyílt a Zene Háza új tárlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]