Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b74f6a96-9afb-4285-9de9-9501f358b58b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pintér Sándor belügyminiszter átírta a tárca különböző utasításokban szereplő címét.","shortLead":"Pintér Sándor belügyminiszter átírta a tárca különböző utasításokban szereplő címét.","id":"20250314_belugyminiszterium-koltozes-budai-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b74f6a96-9afb-4285-9de9-9501f358b58b.jpg","index":0,"item":"77057721-61fd-4fbe-a451-15fe8840d808","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250314_belugyminiszterium-koltozes-budai-var","timestamp":"2025. március. 14. 21:35","title":"Hivatalossá vált, hogy a Belügyminisztérium a Várba költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Tisza Párt február közepén tartott konferenciáján felszólaló Kulcsár szerint azért Schmidt Ádám a sportért felelős államtitkár, mert a Fideszben nem találtak nála jobbat, az állami sportvezetést pedig stratégia nélkülinek tartja.","shortLead":"A Tisza Párt február közepén tartott konferenciáján felszólaló Kulcsár szerint azért Schmidt Ádám a sportért felelős...","id":"20250314_Kulcsar-Krisztian-tisza-part-sportminiszterium-orban-viktor-schmidt-adam-politika-olimpia-menczer-tamas-szijjarto-peter-tomegsport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2.jpg","index":0,"item":"d2be3ff0-3233-4ace-ba77-60749a55817b","keywords":null,"link":"/sport/20250314_Kulcsar-Krisztian-tisza-part-sportminiszterium-orban-viktor-schmidt-adam-politika-olimpia-menczer-tamas-szijjarto-peter-tomegsport","timestamp":"2025. március. 14. 12:03","title":"Kulcsár Krisztián: Bár sportminisztérium nincs, de sportminiszter igen – Orbán Viktornak hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75968ff-a443-4d45-81be-5adcd766344a","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Optikai kábellel kötnék össze Magyarországot és Azerbajdzsánt. A tízmilliárd eurós beruházásról a Puskás Arénában egyezkedett Szijjártó Péter azeri, román, grúz és bolgár miniszterekkel. Magyarország néhány éven belül a tenger alatti kábelek nagyhatalma lehet, de nagyon nem mindegy, hogy demokratikus vagy diktatórikus országok kezébe kerül-e az infrastruktúra.","shortLead":"Optikai kábellel kötnék össze Magyarországot és Azerbajdzsánt. A tízmilliárd eurós beruházásról a Puskás Arénában...","id":"20250314_Szijjarto-adatkabel-kibervedelem-hackertamadas-Azerbajdzsan-EU-Gruzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a75968ff-a443-4d45-81be-5adcd766344a.jpg","index":0,"item":"65107c69-2beb-43e4-afc2-df792e0cf401","keywords":null,"link":"/360/20250314_Szijjarto-adatkabel-kibervedelem-hackertamadas-Azerbajdzsan-EU-Gruzia","timestamp":"2025. március. 14. 10:28","title":"Mi van, ha rossz kezekbe kerül Szijjártó Péter azerbajdzsáni álomprojektje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd55ed6a-9f93-4338-9826-16a6cacf14f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Renault Megane E-Tech electric faceliftes új verziója.","shortLead":"Megérkezett a Renault Megane E-Tech electric faceliftes új verziója.","id":"20250314_itt-a-legfrissebb-elektromos-renault-megane-e-tech","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd55ed6a-9f93-4338-9826-16a6cacf14f7.jpg","index":0,"item":"bc6ce53c-f8c7-4891-870d-23b2f1af3415","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_itt-a-legfrissebb-elektromos-renault-megane-e-tech","timestamp":"2025. március. 14. 06:41","title":"Itt a legfrissebb elektromos Renault Megane","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06bbb98-7b6d-4ebb-ae5d-ee2f2ea00cbc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ragyogó hónap volt a csapat számára és számomra is – idézték a szurkolói szavazás magyar győztesét. ","shortLead":"Ragyogó hónap volt a csapat számára és számomra is – idézték a szurkolói szavazás magyar győztesét. ","id":"20250315_Szoboszlai-lett-februar-legjobbja-a-Liverpoolnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d06bbb98-7b6d-4ebb-ae5d-ee2f2ea00cbc.jpg","index":0,"item":"66e4457f-c0ca-47f3-9cde-ff399648a3e7","keywords":null,"link":"/sport/20250315_Szoboszlai-lett-februar-legjobbja-a-Liverpoolnal","timestamp":"2025. március. 15. 11:56","title":"Szoboszlai lett február legjobbja a Liverpoolnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c480049e-f869-46ea-9823-1fc03360b675","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hajtómű kapott lángra az American Airlines dallasi járatán. Tizenkét ember sérült meg.","shortLead":"A hajtómű kapott lángra az American Airlines dallasi járatán. Tizenkét ember sérült meg.","id":"20250314_szarny-utasok-kigyulladt-repulogep-denver-repter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c480049e-f869-46ea-9823-1fc03360b675.jpg","index":0,"item":"6bdf4d2d-9b37-49ad-8eb8-6693fb657054","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_szarny-utasok-kigyulladt-repulogep-denver-repter","timestamp":"2025. március. 14. 08:38","title":"A szárnyra menekültek az utasok a kigyulladt repülőgépen a denveri reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821041a4-f2c4-4bcf-bd57-e684830c4d96","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A dohányboltban, a regisztrált felhasználóknak szóló oldalon, illetve e-mailben lehet majd reklámozni.","shortLead":"A dohányboltban, a regisztrált felhasználóknak szóló oldalon, illetve e-mailben lehet majd reklámozni.","id":"20250314_reklam-dohanytermekek-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/821041a4-f2c4-4bcf-bd57-e684830c4d96.jpg","index":0,"item":"57fc252b-acc5-431f-bf2e-f0dda22102af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_reklam-dohanytermekek-szabalyozas","timestamp":"2025. március. 14. 08:55","title":"Zárt körben szabad lesz reklámozni az új „innovatív dohánytermékeket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, az ATV ünnepi videója is helyet kapott a világ legmagasabb épületén.","shortLead":"Sőt, az ATV ünnepi videója is helyet kapott a világ legmagasabb épületén.","id":"20250315_Kivetitettek-a-dubaji-Burdzs-Kalifara-hogy-eljen-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa.jpg","index":0,"item":"8ac9e671-71da-40bc-bd09-40f723e03b0d","keywords":null,"link":"/elet/20250315_Kivetitettek-a-dubaji-Burdzs-Kalifara-hogy-eljen-Magyarorszag","timestamp":"2025. március. 15. 20:21","title":"Kivetítették a dubaji Burdzs Kalifára, hogy „éljen Magyarország”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]