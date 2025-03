Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Eközben 2023-ban az élelmiszerboltok 15,6 százalékos átlagos árréssel dolgoztak. Négy év alatt többet drágult az élelmiszer, mint az előző 11 évben, részben az árstop és a különadó miatt Úgy tűnik, a független média idén kiszorul az ünnepségről. Nem engedik be a HVG stábját Orbán március 15-i beszédére Külön minisztert bíztak meg a kérdés megfogalmazásával, amire igen–nem választ adhatnak majd a magyarok. A tervek szerint május végéig mindenki megkapja a szavazólapot. Kiderült, hogyan voksolhatunk a faék egyszerűségű véleménynyilvánító szavazáson Megérkezett a Renault Megane E-Tech electric faceliftes új verziója. Itt a legfrissebb elektromos Renault Megane A miniszter Gémesi György gödöllői polgármester levelére válaszolt, jóval kulturáltabb stílusban, mint minisztériumának dolgozói két nappal korábban, akik „huhogók rágalmairól" írtak. Nagy Márton pénteken már sokkal visszafogottabban reagált arra, hogy mi lett a település által kötelezően befizetendő szolidaritási adó sorsa  A hibrid technikával felvértezett új 911 GT2 RS árát alaposan megkérik majd. Méregdrága lesz az 1000 lóerős legdurvább Porsche 911 Fassbender egy ma már elég híres kollégáját ajánlotta maga helyett. Michael Fassbendert is megnézték, hátha jó lesz James Bondnak