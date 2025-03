Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2117d45-5957-48c4-b467-261c03b69f00","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Egyelőre letett arról a Belügyminisztérium, hogy osztályozza a diákok kompetenciamérés-eredményeit, de nem tudni, mennyire végleges ez a meghátrálása. A legutóbbi mérésen mindenesetre sok diák kapott volna rossz jegyet: a legtöbb területen erős visszaesés volt tapasztalható.","shortLead":"Egyelőre letett arról a Belügyminisztérium, hogy osztályozza a diákok kompetenciamérés-eredményeit, de nem tudni...","id":"20250324_kompetencias-meres-2025-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2117d45-5957-48c4-b467-261c03b69f00.jpg","index":0,"item":"a0d8c3c1-d6af-4346-b126-fed4436a332e","keywords":null,"link":"/360/20250324_kompetencias-meres-2025-oktatas","timestamp":"2025. március. 24. 19:30","title":"Öt éve egy nyolcadikos jobban olvasott, mint tavaly egy tizedikes: súlyosan romló adatok a kompetenciaméréseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b206315b-e328-4dec-a328-25918f68c345","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„De elvinni nem lehet ám őket. Így is érdekli? Poloskánk nincs” – írja a főpolgármester a miniszterelnök posztja alatt.","shortLead":"„De elvinni nem lehet ám őket. Így is érdekli? Poloskánk nincs” – írja a főpolgármester a miniszterelnök posztja...","id":"20250324_Karacsony-reagalt-Orban-orokbefogadasra-varo-zebrajara-miniszterelnok-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b206315b-e328-4dec-a328-25918f68c345.jpg","index":0,"item":"075ad05e-74f7-4cf5-a80f-61b9157ba31b","keywords":null,"link":"/elet/20250324_Karacsony-reagalt-Orban-orokbefogadasra-varo-zebrajara-miniszterelnok-budapest","timestamp":"2025. március. 24. 22:18","title":"Karácsony reagált Orbán zebra-örökbefogadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók 33 év adatait elemezve térképezték fel, hogy a világ mely pontjaira lehetne a tengeri áramlatokat kihasználó erőműveket telepíteni. ","shortLead":"Amerikai kutatók 33 év adatait elemezve térképezték fel, hogy a világ mely pontjaira lehetne a tengeri áramlatokat...","id":"20250324_tenger-aramlas-eromu-elektromos-aram-eloallitasa-zoldenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d.jpg","index":0,"item":"740f6f7f-6956-4483-a428-05ea468d0613","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_tenger-aramlas-eromu-elektromos-aram-eloallitasa-zoldenergia","timestamp":"2025. március. 24. 16:03","title":"Befoghatják az óceán energiáját, 2,5-szer több áram jöhet onnan, mint a szélerőművekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fehér Ház ígéri: vámok lesznek, csak nem úgy, nem annyi és nem azokra kivetve, ahogy eddig tervezték.","shortLead":"A Fehér Ház ígéri: vámok lesznek, csak nem úgy, nem annyi és nem azokra kivetve, ahogy eddig tervezték.","id":"20250324_Trump-vamhaboru-felszabadulas-napja-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"1d40a4d9-1fc5-46a8-afff-5aaaebb449d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Trump-vamhaboru-felszabadulas-napja-visszavonulas","timestamp":"2025. március. 24. 15:26","title":"Trump a felszabadulás napjaként hivatkozott április 2-re, de ismét visszavonulót fújt a vámháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Mint a legtöbbször, most is a brüsszeli szankciókra hivatkoznak, bár az nem világos, hogy mi köze az Unió Oroszországra kivetett büntetőintézkedéseinek az ATM-ekhez.","shortLead":"Mint a legtöbbször, most is a brüsszeli szankciókra hivatkoznak, bár az nem világos, hogy mi köze az Unió Oroszországra...","id":"20250325_bankautomatak-megszuntetese-kormanyzati-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc.jpg","index":0,"item":"688407f0-597a-4200-8776-6bb0fff52037","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_bankautomatak-megszuntetese-kormanyzati-tiltas","timestamp":"2025. március. 25. 06:43","title":"Keddtől tilos bankautomatát megszüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A későbbi ellenzéki politikus korábban többször is sikertelenül próbálta magát felvetetni a kormányba, de tavaly tavasszal az is felmerült benne, hogy főpolgármester-jelöltként ráindul Karácsony Gergelyre, amiről állítólag Puzsér Róbert és Zaránd Péter beszélték le.","shortLead":"A későbbi ellenzéki politikus korábban többször is sikertelenül próbálta magát felvetetni a kormányba, de tavaly...","id":"20250325_Direkt36-magyar-peter-ner-politikai-ambiciok-onallosag-konfrontativ-stilus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661.jpg","index":0,"item":"b419ee03-a598-4fad-bba6-04deeb9efa30","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Direkt36-magyar-peter-ner-politikai-ambiciok-onallosag-konfrontativ-stilus","timestamp":"2025. március. 25. 08:14","title":"Direkt36: Magyar Péter a konfrontatív stílusa és a túlzott önállósága miatt sodródott a NER partvonalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1bdb91-86dc-4fa2-be44-fb797957663f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több ezren demonstráltak az Erzsébet hídnál a gyülekezési jog korlátozása és a „technofasizmus” ellen kedd délutántól. A tüntetők este 7 óra előtt megindultak a híd felé, azonban a rendőrsorfalon nem jutottak át. Később a megfogyatkozott, de lelkes tömeg a Szabadság hídhoz vonult, amelyet egy időre elfoglaltak, majd a Petőfi híd felé vették az irányt. Sehol sem jutottak át Budára, így a Nagykörúton keresztül a Margit hidat célozták meg. Onnan néhány százan a Kossuth térre vonultak.","shortLead":"Több ezren demonstráltak az Erzsébet hídnál a gyülekezési jog korlátozása és a „technofasizmus” ellen kedd délutántól...","id":"20250325_tuntetes-Hadhazy-technofasizmus-gyulekezes-ferenciek-tere-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e1bdb91-86dc-4fa2-be44-fb797957663f.jpg","index":0,"item":"23aa65f4-3d15-4391-aef2-f9f968f3ea0c","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_tuntetes-Hadhazy-technofasizmus-gyulekezes-ferenciek-tere-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 17:09","title":"Rengeteg készenléti rendőr szorította ki a tüntetők kemény magját a Kossuth térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3724ae4-d0ee-4bb8-bbba-5caf40fe4546","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók azt vizsgálták meg, képesek-e emlékezni a csecsemők. Az elfogadott teória szerint 3 éves korig nem alakulnak ki emlékek, ám úgy tűnik, ez nem egészen van így.","shortLead":"Amerikai kutatók azt vizsgálták meg, képesek-e emlékezni a csecsemők. Az elfogadott teória szerint 3 éves korig nem...","id":"20250324_csecsemo-babakor-agy-emlek-kialakulasa-hippokampusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3724ae4-d0ee-4bb8-bbba-5caf40fe4546.jpg","index":0,"item":"c3b880b8-18d8-40ca-ab07-e895c5bd920b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_csecsemo-babakor-agy-emlek-kialakulasa-hippokampusz","timestamp":"2025. március. 24. 20:03","title":"Miért nem emlékszünk arra, ami babakorban történt? A válasz egészen meglepő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]