[{"available":true,"c_guid":"6ede08f1-4fdd-40f2-b474-4cb3a1c0125d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 37 éves férfi külföldről rendelt alapanyagokból készítette megrendelőinek a kábítószert.","shortLead":"A 37 éves férfi külföldről rendelt alapanyagokból készítette megrendelőinek a kábítószert.","id":"20250325_droglabor-sopron-rendorseg-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ede08f1-4fdd-40f2-b474-4cb3a1c0125d.jpg","index":0,"item":"adbede6a-72fc-485c-a858-99f9a4ce2b68","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_droglabor-sopron-rendorseg-video","timestamp":"2025. március. 25. 11:02","title":"Elefántnyugtatót is talált a rendőrség a soproni Walter White-nál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Persze nem mindenkinek, ehhez legalább 30 éve ott kell dolgozni.","shortLead":"Persze nem mindenkinek, ehhez legalább 30 éve ott kell dolgozni.","id":"20250325_ketszazmillio-forint-fizet-Mercedes-onkent-tavozo-dolgozoinak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332.jpg","index":0,"item":"20065a89-cfd4-484e-ae11-8acda5130bf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_ketszazmillio-forint-fizet-Mercedes-onkent-tavozo-dolgozoinak","timestamp":"2025. március. 25. 08:08","title":"Akár 500 000 eurót is fizet a Mercedes az önként távozó dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gazdaságban élő 1400 állat mindegyikét le kellett ölni, a kár milliárdos.","shortLead":"A gazdaságban élő 1400 állat mindegyikét le kellett ölni, a kár milliárdos.","id":"20250325_kisbajcs-marhatelep-kirugas-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"22bc6391-4429-4cd0-b878-b19dde7ddea7","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_kisbajcs-marhatelep-kirugas-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. március. 25. 13:16","title":"Kirúgják a dolgozók felét a kisbajcsi marhatelepről, ahol megjelent a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6763680e-4175-4d6c-84c5-fe9af722031c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál szakembereknek sikerült megörökíteniük azt a pillanatot, amikor életet adott egy homoki tigriscápa az utódjának. 