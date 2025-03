Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"00c14a73-6b38-4e55-92f5-6e97c03fcc13","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ez néhány héten belül már a második hasonló támadás a városban.","shortLead":"Ez néhány héten belül már a második hasonló támadás a városban.","id":"20250324_izrael-haifa-terrorizmus-terrortamadas-lovoldozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00c14a73-6b38-4e55-92f5-6e97c03fcc13.jpg","index":0,"item":"0a24b0bc-a5a0-4fdf-a830-51702fa16af1","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_izrael-haifa-terrorizmus-terrortamadas-lovoldozes","timestamp":"2025. március. 24. 12:04","title":"Emberek közé hajtott, majd lövöldözni kezdett egy férfi Haifában, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96b9404-536f-4886-9747-064e7c65a1c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A népszerű műsorvezetőt az édesanyja mellé helyezték örök nyugalomra.","shortLead":"A népszerű műsorvezetőt az édesanyja mellé helyezték örök nyugalomra.","id":"20250324_benyi-ildiko-temetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96b9404-536f-4886-9747-064e7c65a1c8.jpg","index":0,"item":"0e7e8a3a-673e-4e28-bf70-9bd76fa27412","keywords":null,"link":"/elet/20250324_benyi-ildiko-temetes","timestamp":"2025. március. 24. 15:02","title":"Végső búcsút vettek Bényi Ildikótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7833394-d116-4be2-ab15-10db0720dab7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört „leleplező” szórólapokat önkormányzati busszal szállított magyarcsanádi közmunkások kezdték el terjeszetni Kiszomboron a nemzeti ünnep estéjén.","shortLead":"A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört „leleplező” szórólapokat önkormányzati busszal szállított magyarcsanádi...","id":"20250324_magyarcsanad-kiszombor-szorolap-kozmunkas-civil-szervezet-lejarato-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7833394-d116-4be2-ab15-10db0720dab7.jpg","index":0,"item":"a84baf2e-2245-444d-bd80-99d332273ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_magyarcsanad-kiszombor-szorolap-kozmunkas-civil-szervezet-lejarato-kampany","timestamp":"2025. március. 24. 06:12","title":"A szomszéd falu hagyományőrző civiljei elleni lejárató kampánnyal ünnepelte március 15-ét Magyarcsanád fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f50e94-b250-4a32-831d-8eff77545ad9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Felvilágosította őket arról is, hogy szerinte az Európai Unió háborúpárti.","shortLead":"Felvilágosította őket arról is, hogy szerinte az Európai Unió háborúpárti.","id":"20250324_Orban-Viktor-nagykoveti-ertekezlet-kulpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f50e94-b250-4a32-831d-8eff77545ad9.jpg","index":0,"item":"156a169a-893c-4b4c-8025-820283478408","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Orban-Viktor-nagykoveti-ertekezlet-kulpolitika","timestamp":"2025. március. 24. 12:26","title":"Orbán Viktor a magyar nagyköveteknek magyarázta, hogy virágzik a külpolitikánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043d09e9-444e-4def-a97b-d73fb8fa1214","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség nem engedélyezte az Erzsébet hídra bejelentett demonstrációt, de a Ferenciek terén tüntethetnek. A képviselő szerint, ha elegen lesznek a Ferenciek terén, akkor a rendőrök maguk fogják lezárni a hidat.","shortLead":"A rendőrség nem engedélyezte az Erzsébet hídra bejelentett demonstrációt, de a Ferenciek terén tüntethetnek...","id":"20250324_hadhazy-akos-rendorseg-erzsebet-hid-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/043d09e9-444e-4def-a97b-d73fb8fa1214.jpg","index":0,"item":"f165976f-b609-484e-a916-5df3e6aa6b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_hadhazy-akos-rendorseg-erzsebet-hid-tuntetes","timestamp":"2025. március. 24. 10:41","title":"Hadházy: Papírunk van róla, hogy tilos tiltakozni a Pride betiltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce98759-a38d-4821-b26d-f70f19588a1a","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Nap mint nap nézők tömegei szenvednek unalmas prezentációktól, amelyek többet ártanak, mint használnak. Kaszás György prezentációs tréner és coach A prezentáció művészete című könyvében bemutatja a prezentációretorika eszközeit. Az alábbiakban ebből a kiadványból közlünk egy szerkesztett részletet.","shortLead":"Nap mint nap nézők tömegei szenvednek unalmas prezentációktól, amelyek többet ártanak, mint használnak. Kaszás György...","id":"20250323_kaszas-gyorgy-prezentacio-reszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dce98759-a38d-4821-b26d-f70f19588a1a.jpg","index":0,"item":"e5aaa34b-5d9f-41f6-b57d-36ee7d499d08","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250323_kaszas-gyorgy-prezentacio-reszlet","timestamp":"2025. március. 23. 19:15","title":"Miért bukik el a legtöbb prezentáció - és hogyan lehetne megmenteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Persze nem mindenkinek, ehhez legalább 30 éve ott kell dolgozni.","shortLead":"Persze nem mindenkinek, ehhez legalább 30 éve ott kell dolgozni.","id":"20250325_ketszazmillio-forint-fizet-Mercedes-onkent-tavozo-dolgozoinak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332.jpg","index":0,"item":"20065a89-cfd4-484e-ae11-8acda5130bf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_ketszazmillio-forint-fizet-Mercedes-onkent-tavozo-dolgozoinak","timestamp":"2025. március. 25. 08:08","title":"Akár 500 000 eurót is fizet a Mercedes az önként távozó dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41db833b-e15d-49e3-8e51-b00797f5a721","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vannak témák, amelyekről legszívesebben tudomást sem szeretnénk venni. Ilyen a végrendelkezés is, mégis érdemes tudni, miről dönthetünk még életünkben, és mivel jár egy végrendelet kedvezményezettjének lenni.","shortLead":"Vannak témák, amelyekről legszívesebben tudomást sem szeretnénk venni. Ilyen a végrendelkezés is, mégis érdemes tudni...","id":"20250324_Vegrendelet---Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41db833b-e15d-49e3-8e51-b00797f5a721.jpg","index":0,"item":"637a9fad-909d-487b-8301-4b80d59bfeb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Vegrendelet---Kasszakulcs","timestamp":"2025. március. 24. 06:00","title":"Hogyan támadhatom meg a végrendeletet? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]