Pénteken hat olyan bíborost nevezett meg a papok visszaéléseit túlélők és egymást segítők hálózata (The Survivors Network of those Abused by Priests, SNAP), akiket azzal vádolnak, hogy eltussoltak és/vagy rosszul kezeltek egyházi visszaéléseket. A nevek között szerepel Erdő Péter esztergom–budapesti érseké is.

A nemzetközi áldozatvédő szervezet szerint arról nincs szó, hogy Erdő Péter szexuális visszaélést követett volna el valaha is, a panasz kizárólag a Pető Attila-üggyel kapcsolatos. A férfi névvel, arccal vállalta, hogy gyerekkorában egy pap molesztálta, aki ennek ellenére is a helyén maradhatott az Esztergom–budapesti Főegyházmegyében, sőt sok másik gyereket is bántalmazott Petőn kívül.

A Pető-ügyben azonban volt egy váratlan fordulat: miután a férfi tájékozódni próbált az őt ért inzultussal, valamint az őt bántalmazó pappal kapcsolatban, Erdő Péter érseksége és helyettesei feljelentették, majd a bíróság zaklatás vádjában bűnösnek találta.

Zsuffa Tünde, az Esztergom–budapesti Főegyházmegye sajtószóvivője a Telex megkeresésére reagált az Erdő Péter ellen indított eljárásra. „Döbbenten értesültünk a sajtóból a SNAP bejelentéséről, hiszen hogyan tussolhatta el a főegyházmegye ezt az ügyet, hogyha 2015 nyarán, a hivatalos bejelentés megérkezése után villámgyors döntés született?” – mondta Zsuffa.

Hozzátette, ők is a sajtóból értesültek az eljárás kezdeményezéséről, a Vatikántól ilyen jellegű tájékoztatást nem kaptak. A sajtószóvivő alapján 2015 nyarán a hivatalos bejelentés után rögtön megkezdődött az ügy kivizsgálása, a főegyházmegye többeket meghallgatott, majd körlevelet küldött ki arról, hogy felmentik az érintett papot a lelkészi megbízások alól. Később, további áldozatok jelentkezése után 2016 végén eltiltották a papot hivatásától – írja a lap. Zsuffa szerint a főegyházmegye 2016 júniusában kérte a pap laicizálását (ami 2016 decemberében meg is történt), aki még a legszigorúbb büntetést kapta úgy is, hogy a világi hatóságok nem ítélték őt végül el – mondta. Hozzátette azt is, hogy a rendőrségen egyébként a főegyházmegye jelentette be az ügyet.

A nemzetközi áldozatvédő szervezet által kezdeményezett eljárásra Pető Attila is reagált. Azt írta, problematikusnak tartja, hogy a SNAP nem kereste a panasz összeállításakor, de abban bízik, hogy a Szentszék alapos mérlegelés alá vonja a beadványt, és körültekintően jár el. „Az esetem valóban megtörtént, és az elmúlt évek során többször is próbáltam párbeszédet kezdeményezni az illetékes egyházi szereplőkkel, sikertelenül” – írta.