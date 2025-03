Római sajtótájékoztatóján nevezett meg hat olyan bíborost a papok visszaéléseit túlélők és egymást segítők hálózata (The Survivors Network of those Abused by Priests, SNAP), akiket azzal vádolnak, hogy eltussoltak és/vagy rosszul kezeltek egyházi visszaéléseket. A 444.hu azt írja, hogy a hat név között között szerepel Erdő Péter esztergom-budapesti érseké is.

A cikk szerint a SNAP Ferenc pápa egy 2023-as rendelete alapján tettek panaszt a bíborosok ellen.

Erdő mellett a listán szerepel az ír Kevin Farrel, az argentin Victor Manual Fernandez, a máltai Mario Grech, az amerikai Robert Francis Prevost, valamint a Fülöp-szigeteki Luis Antonio Tagle. Ők nem csupán pápaválasztó bíborosok, hanem – Erdő Pétert leszámítva – mind a pápa közeli munkatársai, vatikáni hivatalok komoly hatalommal bíró vezetői. A SNAP hivatalos panaszokat is közzétett a bíborosokról, amelyekből kiderül, hogy nem új ügyekről van szó, hanem korábbi ügyek, ügykezelések gyűjteményéről.

A SNAP panaszában Erdő Péterről semmi olyan nem áll, amelyből arra lehetne következtetni, hogy szexuális visszaélést követett volna el valaha is. A szervezet panasza kizárólag a 444.hu, a Válasz Online és az Index által részletesen feltárt Pető Attila-üggyel kapcsolatos. Pető ügyével a HVG is többször foglalkozott. A férfi névvel, arccal vállalta, hogy gyerekkorában egy pap, Balázs atya molesztálta, ám ennek ellenére is a helyén maradhatott az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében, sőt sok másik gyereket is bántalmazott Petőn kívül.

A Pető-ügyben azonban volt egy váratlan fordulat: miután a férfi tájékozódni próbált az őt ért inzultussal, valamint az őt bántalmazó pappal kapcsolatban, Erdő Péter érseksége és helyettesei feljelentették, majd a bíróság zaklatás vádjában bűnösnek találta. Annak ellenére is, hogy amúgy Pető társadalmi szerepvállalását még a bíró is hasznosnak értékelte.

Pető Attila: Nem azért akartam, hogy Erdő Péter bocsánatot kérjen, mert abuzált egy kispap Gyerekként papnak készült, szeretett egyházi iskolába járni és abban a közösségben létezni Pető Attila, akit 13 éves korától abuzált egy kispap. Története fordulatos: testvére megzsarolta a papot, Attila többször próbálta az egyház elé vinni ügyét, de eleinte nem tapasztalt támogató légkört, később pedig semmit sem tudott arról, hogy alakul az ügye.

A SNAP az ügyet tizenöt pontban ismertette, majd megállapította: „Erdő magatartása minden bizonnyal ártott a kiszolgáltatottaknak, és botrányt okozott”. Ez pedig az egyházi törvénykönyv egyik kánonja szerint vétség. Az 1378. kánon ugyanis kimondja, hogy „aki a jogban már megjelölt eseteken kívül az egyházi hatalommal, hivatallal vagy feladattal visszaél, a cselekedet vagy a mulasztás súlyossága szerint büntetendő, nem kizárva a hivataltól vagy a feladattól való megfosztást, fenntartva a kártérítési kötelezettséget”. Sőt „aki pedig vétkes hanyagságból az egyházi hatalom, hivatal vagy feladat valamely cselekményét törvénytelenül más kárára vagy botrányt okozva végzi vagy mulasztja el, megfelelő büntetéssel büntetendő az 1336. kán. 2-4. §-a szerint, fenntartva a kártérítési kötelezettséget.” Ezt éppen Erdő Péter fordította magyarra a 444.hu szerint.

Erdő Péter nem reagált a lap megkeresésére, Pető viszont igen. Azt írta, problematikusnak tartja, hogy a SNAP nem kereste a panasz összeállításakor, de abban bízik, hogy a Szentszék alapos mérlegelés alá vonja a beadványt, és körültekintően jár el. „Az esetem valóban megtörtént, és az elmúlt évek során többször is próbáltam párbeszédet kezdeményezni az illetékes egyházi szereplőkkel sikertelenül.”