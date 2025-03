Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"24efbc01-1fcf-47f3-8ad3-0b8658deaac9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azóta a kutyaszánhúzó versenyen való részvételt is lemondták.","shortLead":"Azóta a kutyaszánhúzó versenyen való részvételt is lemondták.","id":"20250328_gronland-vance-latogatas-hazrol-hazra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24efbc01-1fcf-47f3-8ad3-0b8658deaac9.jpg","index":0,"item":"1216bde2-9f3e-43ec-95c8-d915519def48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_gronland-vance-latogatas-hazrol-hazra","timestamp":"2025. március. 28. 13:00","title":"Egyetlen grönlandit sem találtak az amerikaiak, aki vendégül látta volna J. D. Vance feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31ecc63-e37b-4d0a-8c84-93a6b47481a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő újabban a Hell reklámarca. ","shortLead":"A színésznő újabban a Hell reklámarca. ","id":"20250328_Megan-Fox-Machine-Gune-Kelly-gyerek-megszuletett-Instagram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d31ecc63-e37b-4d0a-8c84-93a6b47481a3.jpg","index":0,"item":"2ff546bd-4b2d-430d-99fc-0493abe1bded","keywords":null,"link":"/elet/20250328_Megan-Fox-Machine-Gune-Kelly-gyerek-megszuletett-Instagram","timestamp":"2025. március. 28. 12:25","title":"Megszületett Megan Fox és Machine Gun Kelly gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78357e4-586a-40c7-876c-7c959e0e797b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez is elég látványos. ","shortLead":"Ez is elég látványos. ","id":"20250327_BYD-kungfu-mester-futomu-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d78357e4-586a-40c7-876c-7c959e0e797b.jpg","index":0,"item":"fa63c4ae-bb36-41cf-88eb-06bbe271635f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_BYD-kungfu-mester-futomu-video","timestamp":"2025. március. 27. 08:33","title":"Erre Van Damme is csettintene, kungfumesterrel szemlélteti csodafutóművét a BYD – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86946231-2364-4c23-942e-7cbf21a3df1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élet és halál ura volt a szocialista lemezkiadásban Erdős Péter, de róla is sűrűn jelentettek. Nem is akárhogyan.","shortLead":"Élet és halál ura volt a szocialista lemezkiadásban Erdős Péter, de róla is sűrűn jelentettek. Nem is akárhogyan.","id":"20250327_Az-Erdos-Peterrol-jelento-ugynok-lemaffiozta-a-Kadar-kor-popcezarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86946231-2364-4c23-942e-7cbf21a3df1d.jpg","index":0,"item":"4fc77388-1760-479e-bf9f-a492847cc815","keywords":null,"link":"/kultura/20250327_Az-Erdos-Peterrol-jelento-ugynok-lemaffiozta-a-Kadar-kor-popcezarat","timestamp":"2025. március. 27. 08:44","title":"Az Erdős Péterről jelentő ügynök lemaffiózózta, veszélyes elemnek tartotta a mindenható popcézárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely elmondása szerint az árrésstop hatására 874 termék ára csökkent, átlagosan 17,7 százalékkal. A kormány 4,5 százalékos inflációval számol 2025-ben, ami nyugdíjemelést is jelent, ennek részleteiről is beszélt a minisztert, aki jogalkotói reakciót ígért arra, hogy a héten tüntetők zártak le négy budapesti hidat. Az MNB-alapítványokról nem volt szó a kormányülésen, ahogy az sem derült ki, hogy vállal-e valaki politikai felelősséget az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében. Gulyás szerint csak szándékosan lehet félreérteni Orbán poloskázását, az alkoholfogyasztás pedig még hasznos is lehet, és heti egy pálinkától senkinek nem lesz baja. Percről percre közvetítésünk a kormányinfóról.","shortLead":"Gulyás Gergely elmondása szerint az árrésstop hatására 874 termék ára csökkent, átlagosan 17,7 százalékkal. A kormány...","id":"20250327_kormanyinfo-Gulyas-Gergely-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5.jpg","index":0,"item":"0526a51c-ae01-4911-8a92-4e1c1a84572d","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_kormanyinfo-Gulyas-Gergely-elo-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 10:09","title":"Kormányinfó: Gulyás szerint a kormánynak nincs dolga az MNB-botránnyal, a hidak lezárásával viszont van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7547f0f-cf51-46ff-81f8-fa8777c20d31","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Jelentősen megugrott Magyarországon a vírusos májgyulladások száma az utóbbi időben, és várhatóan az esetszám tovább fog növekedni. A betegség ellen van védőoltás, de kell-e azonnal vakcináért rohanni?","shortLead":"Jelentősen megugrott Magyarországon a vírusos májgyulladások száma az utóbbi időben, és várhatóan az esetszám tovább...","id":"20250327_Hepatitis-A-jarvany-fertozott-vedooltas-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7547f0f-cf51-46ff-81f8-fa8777c20d31.jpg","index":0,"item":"f2de8028-0ab5-426f-8f2e-6d6e9e0525a6","keywords":null,"link":"/360/20250327_Hepatitis-A-jarvany-fertozott-vedooltas-tunetek","timestamp":"2025. március. 27. 09:18","title":"Fejlődő országokban gyakori betegség terjed Magyarországon: mi a teendő, ha hepatitiszes van a családban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf5a2a9-9636-470f-bb23-5cb4e57a7dc9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy dubaji kereskedő álmodta meg a hófehér tunigautót. ","shortLead":"Egy dubaji kereskedő álmodta meg a hófehér tunigautót. ","id":"20250327_Inkabb-tunik-plasztikszobornak-ez-a-Rolls-Royce-mint-autonak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bf5a2a9-9636-470f-bb23-5cb4e57a7dc9.jpg","index":0,"item":"b7aa2b24-a572-4b11-8633-692df85458fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_Inkabb-tunik-plasztikszobornak-ez-a-Rolls-Royce-mint-autonak","timestamp":"2025. március. 27. 20:20","title":"Inkább tűnik plasztikszobornak ez a Rolls-Royce, mint autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cc7b87-3f7f-4a54-a6ed-26563a3cafc4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi azt sérelmezte, hogy az üzlete előtt kezdtek pultozni a tiszások.","shortLead":"A férfi azt sérelmezte, hogy az üzlete előtt kezdtek pultozni a tiszások.","id":"20250328_magyar-peter-nepszavazas-budapest-pult-tamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20cc7b87-3f7f-4a54-a6ed-26563a3cafc4.jpg","index":0,"item":"a89b80b0-6614-4c85-8235-f9ece3cfaff9","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_magyar-peter-nepszavazas-budapest-pult-tamadas-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 08:33","title":"„Ne magyarázzá’, mert megbaszlak, te!” – Magyar Péterék pultját most Budapesten támadta meg egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]