Ezt a szart?! Trógerek!”



– kiabálta Kovács Roland, a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje Dunaegyházán a Tisza Párt önkénteseinek azon a videón, amelyet Magyar Péter pártelnök tett közzé vasárnap.

Magyar bejegyzése szerint Kovács, akinek kocsmája van a településen, alpári stílusban szidalmazta – poloskázta, hazaárulózta, eltaposással fenyegette – az önkéntesüket, egy nyugdíjas nőt, és rugdosta a szavazópultot.

„A fideszes politikus egyedül nem volt elég bátor, többekkel együtt érkezett a kocsmából” – tette hozzá Magyar, aki azt is írta, hogy az ügyben feljelentést tettek a rendőrségen. Emellett jelezte, hogy vasárnap húsz önkéntesük érkezik a faluba, hogy megvédjék a szidalmazott nőt a további atrocitásoktól.

A pártelnök a bejegyzésben Sulyok Tamás köztársasági elnöknek is üzent, azt kérte tőle, hogy szólaljon fel végre a hasonló esetek ellen. „Az ön feladata a nemzet egysége fölötti őrködés és minden magyar képviselete. Nem nézheti tovább tétlenül, hogy Orbán Viktor és a kormánypárt politikusai nyíltan erőszakra buzdítanak és most már fizikailag is inzultálnak idős civil hölgyeket!” – írta. Szerinte, ha Sulyok nem áll ki „a béke és a megtámadott honfitársai mellett”, akkor haladéktalanul távoznia kell a hivatalából.

A dunaegyházai nem az első eset a héten, amikor támadás érte a Tisza szavazási kampányában közreműködő önkénteseket. Az egyik ügyben gyorsított eljárásban már nem jogerős ítélet is született: a férfira, aki hétfőn Egerben ököllel ütötte a pultot, közösség tagjai elleni erőszak miatt három éves börtönbüntetést szabtak ki.

Szombaton egy Kelenföldön akasztással fenyegetőző férfiról tett közzé videót Magyar, pénteken pedig arról, ahogy a XX. kerületben szidalmazza az önkénteseket egy férfi, aki azt sérelmezte, hogy az üzletei előtt állították fel a pultjukat. A Telex később megírta, hogy a férfi Cs. Sándor, aki a 90-es években aktív maffiózó, Seres Zoltán embere volt. A maffiafőnököt 1999. április 12-én Tahitótfaluban, a nyílt utcán végezték ki.

Pénteken Magyar megosztott egy fotót is, amelyen Cs. Sándor Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel látjató. Ehhez azt írta: „az orbáni rohamosztag egyik oszlopos tagja (…) nemrég még a rénszarvasok réménél, a legfeleslegesebb magyar politikusnál, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnél járt eligazításon”. Később Semjén pártja, a KDNP azt közölte, hogy a Tisza pesterzsébeti pultjára támadó férfi nem járt „eligazításon” a politikusnál, semmilyen ügyben nem áll vele kapcsolatban.