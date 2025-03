Több év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki hétfőn reggel ököllel támadt a Tisza Párt aktivistáira Egerben. Az erről hírt adó Magyar Péter szerint az őrjöngő férfi összetörte a laptopot, és szétszórta a szavazólapokat, ez látszik az általa megosztott videón is. Ahogy az is, hogy a férfi indulatosan lép fel az önkéntessel szemben, a kamerát is többször megüti. Magyar azt írta, hogy a férfi az önkénteseikre is ököllel támadt.

A párt rendőrségi feljelentést tett, a 24.hu úgy tudja, hogy a hatóságok gyorsított eljárásban állították bíróság elé a támadót, a gyanúsított a kihallgatás során beismerő vallomást tett.

Gubala Ádám Miklós, a Heves Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője a lapnak azt nyilatkozta, hogy három év szabadságvesztésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélték a férfit, és a férfira korábban kirótt 1 év 8 hónap felfüggesztett szabadságvesztés büntetését is elrendelték. Az elkövető – aki egyébként a videón is beszél arról, hogy függőben van a büntetése – fellebbezett a döntés ellen.

Az ügyész elmondta még, hogy miután az ítélet nem jogerős, ezért a bíróság elrendelte a támadó letartóztatását. A férfi ez ellen is fellebbezett.

Az esetről készült videó itt is látható. Magyar Péter a kormányzati gyűlöletkeltést okolta az incidens miatt.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, hétfőn reggel indult el a párt népszavazási kezdeményezése, amelyen online és személyesen is lehet szavazni április 11-ig.