[{"available":true,"c_guid":"ba5cf28a-2c3a-4874-985f-2b2ea0ade757","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"360","description":"De hol volt Orbán Viktor, amikor a parlament engedélyezte a jegybank kifosztását? És amikor a gyülekezési jogot csorbították a Pride-ra hivatkozva? Csaxólunk – a HVG hetilap új számát Kocsis Györgyi ajánlja. Fülszöveg. ","shortLead":"De hol volt Orbán Viktor, amikor a parlament engedélyezte a jegybank kifosztását? És amikor a gyülekezési jogot...","id":"20250327_Kocsis-Gyorgyi-Csaxolunk-HVG-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba5cf28a-2c3a-4874-985f-2b2ea0ade757.jpg","index":0,"item":"34165e35-83d0-4123-8a7b-cf19bb4a45ea","keywords":null,"link":"/360/20250327_Kocsis-Gyorgyi-Csaxolunk-HVG-Fulszoveg","timestamp":"2025. március. 27. 08:30","title":"A Matolcsy-ügy az éppen 100 évvel ezelőtti frankhamisítási botrányhoz mérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160cfea-b5b6-4ba4-b1e4-c7c331f1dee0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezzel a remek kiállású német roadsterrel eddig kevesebb mint 5 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Ezzel a remek kiállású német roadsterrel eddig kevesebb mint 5 ezer kilométert tettek meg.","id":"20250327_25-eves-de-szinte-vadonatuj-bmw-z3-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0160cfea-b5b6-4ba4-b1e4-c7c331f1dee0.jpg","index":0,"item":"254ef4b5-d1dc-43b4-bd76-851b8469cca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_25-eves-de-szinte-vadonatuj-bmw-z3-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. március. 27. 07:21","title":"25 éves, de szinte vadonatúj BMW Z3 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24ae688-02c7-42eb-95da-6a964fcbf129","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"A trash talk időtlen idők óta része a sportnak, ahogy az élet számos más területének is, mégis sokan rácsodálkoznak, ha ilyesmi történik. Mikor és hol van helye a provokatív beszólogatásnak, kik a műfaj királyai, is ki jött ki jobban Szoboszlai–Güler-csörtéből?","shortLead":"A trash talk időtlen idők óta része a sportnak, ahogy az élet számos más területének is, mégis sokan rácsodálkoznak, ha...","id":"20250326_trash-talk-szoboszlai-dominik-arda-guler-szocsata-uzengetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e24ae688-02c7-42eb-95da-6a964fcbf129.jpg","index":0,"item":"cc671677-11c7-4fd1-baf1-1f0d61595e32","keywords":null,"link":"/elet/20250326_trash-talk-szoboszlai-dominik-arda-guler-szocsata-uzengetes-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 13:00","title":"Mitől ez a nagy felháborodás a Szoboszlai–Güler-affér után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5259a697-e768-4b63-854f-8cb091b94b9a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A magyar gazdaság új csodaszere a vendégmunkások bevonása a tervezett nagyberuházások megvalósításába, működtetésébe. A vendégmunkásprogram szabályozása azonban kimódolt és túl szigorú – állítja Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki vezető kutatója, aki szerint nem tesz jót a gazdaságnak, ha hangzatos, zavaros célokból kiindulva rángatják.","shortLead":"A magyar gazdaság új csodaszere a vendégmunkások bevonása a tervezett nagyberuházások megvalósításába, működtetésébe...","id":"20250227_hvg-hars-agnes-vendegmunkasok-munkaeropiac-berek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5259a697-e768-4b63-854f-8cb091b94b9a.jpg","index":0,"item":"4a720061-adfe-48a8-b728-a8690f1cc86f","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-hars-agnes-vendegmunkasok-munkaeropiac-berek","timestamp":"2025. március. 27. 13:29","title":"Aki kitölti az idejét, azt kiebrudalják – még az arab államok is megengedőbbek, mint Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a185300-35bf-433a-b65d-ffe44b335b39","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jogszabály súlyosan sérti a véleménynyilvánítás szabadságához, a tisztességes hatósági, illetve bírósági eljáráshoz és a jogorvoslathoz fűződő jogot a Transparency International szerint.","shortLead":"A jogszabály súlyosan sérti a véleménynyilvánítás szabadságához, a tisztességes hatósági, illetve bírósági eljáráshoz...","id":"20250326_strasbourgi-emberi-jogi-birosag-transparency-international-szuverenitasvedelmi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a185300-35bf-433a-b65d-ffe44b335b39.jpg","index":0,"item":"28f9ce54-2c74-497e-bdcb-f339e6def1ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_strasbourgi-emberi-jogi-birosag-transparency-international-szuverenitasvedelmi-torveny","timestamp":"2025. március. 26. 16:45","title":"A strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordult a Transparency International a szuverenitásvédelmi törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Új részleteket árult el a kormányzat a frissen elfogadott kocsma-, kisbolt- és templomfelújítási programokról, valamint a falusi ATM-ekről.","shortLead":"Új részleteket árult el a kormányzat a frissen elfogadott kocsma-, kisbolt- és templomfelújítási programokról, valamint...","id":"20250327_kocsmafelujitas-templomfelujitas-magyar-falu-program-falusi-kisboltok-atm-keszpenzhasznalat-gyoparos-alpar-bankautomata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295.jpg","index":0,"item":"25db161c-7ec3-404f-80f7-8e8774a00d1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_kocsmafelujitas-templomfelujitas-magyar-falu-program-falusi-kisboltok-atm-keszpenzhasznalat-gyoparos-alpar-bankautomata","timestamp":"2025. március. 27. 12:00","title":"„Jól nézzen ki” – ez is a falusi kocsmafelújítás célja a kormánybiztos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78b4dc3-c549-49a9-941c-cee31672f975","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy, a Miniszterelnökségen dolgozó kormánytisztviselő mindkét kezét elveszítette, amikor éles gránát sebesítette meg egy önkéntes kiképzésen.","shortLead":"Egy, a Miniszterelnökségen dolgozó kormánytisztviselő mindkét kezét elveszítette, amikor éles gránát sebesítette meg...","id":"20250326_ujdorogd-granatbaleset-buntetoeljaras-ugyeszseg-magyar-honvedseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c78b4dc3-c549-49a9-941c-cee31672f975.jpg","index":0,"item":"22c1c7f0-40c3-4ffa-82bc-8eb88c171761","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_ujdorogd-granatbaleset-buntetoeljaras-ugyeszseg-magyar-honvedseg","timestamp":"2025. március. 26. 17:42","title":"Büntetőeljárás indult az újdörögdi gránátbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos kompetenciamérés oldalát törték fel hackerek, akik közzétették az adatbázisban található több ezer e-mail-címet. ","shortLead":"Az országos kompetenciamérés oldalát törték fel hackerek, akik közzétették az adatbázisban található több ezer...","id":"20250327_Feltortek-az-Oktatasi-Hivatal-rendszeret-tobb-ezer-szemelyes-adat-szivaroghatott-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"9fa85952-f638-42af-9ac5-e007e3daeb61","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Feltortek-az-Oktatasi-Hivatal-rendszeret-tobb-ezer-szemelyes-adat-szivaroghatott-ki","timestamp":"2025. március. 27. 13:54","title":"Feltörték az Oktatási Hivatal rendszerét, több ezer e-mail-cím és felhasználónév szivároghatott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]