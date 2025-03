Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e394c6c5-603d-4ff8-8419-0a7605e58bfa","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Real török középpályása az Aston Villában juthat több játéklehetőséghez.","shortLead":"A Real török középpályása az Aston Villában juthat több játéklehetőséghez.","id":"20250327_labdarugas-arda-guler-aston-villa-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e394c6c5-603d-4ff8-8419-0a7605e58bfa.jpg","index":0,"item":"923c5a9b-211d-46e3-81f7-86b4533a89e4","keywords":null,"link":"/sport/20250327_labdarugas-arda-guler-aston-villa-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. március. 27. 15:16","title":"Angliába igazolhat Arda Güler, akinek Szoboszlai a kevés játékperce miatt szólt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6427ff-6512-45ef-8efc-b29caef656dc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint titán helyett egy speciális ötvözetet használna az Apple a hajlítható iPhone-nál, ami nemcsak nagyobb strapabíróságot, de gyűrődésmentes kijelzőt is eredményezhet.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint titán helyett egy speciális ötvözetet használna az Apple a hajlítható iPhone-nál...","id":"20250328_apple-hajlithato-iphone-folyekony-fem-zsaner-csuklopant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a6427ff-6512-45ef-8efc-b29caef656dc.jpg","index":0,"item":"eb96c4b2-bfa3-479f-9668-a4d36c22abba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_apple-hajlithato-iphone-folyekony-fem-zsaner-csuklopant","timestamp":"2025. március. 28. 09:03","title":"Folyékony fémből lehet a hajlítható iPhone legfontosabb alkatrésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először halad majd emberes űrküldetés poláris pályán. A Fram2 missziónak több tudományos célja is van.","shortLead":"Először halad majd emberes űrküldetés poláris pályán. A Fram2 missziónak több tudományos célja is van.","id":"20250327_spacex-fram2-kuldetes-polaris-palya-privat-asztronautak-sarkvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69.jpg","index":0,"item":"ce825822-f333-4392-879e-54368b130e47","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_spacex-fram2-kuldetes-polaris-palya-privat-asztronautak-sarkvidek","timestamp":"2025. március. 27. 15:03","title":"Példátlan dologra készül a SpaceX: oda küld űrhajósokat, ahol még sosem jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987fed66-787e-4d47-812f-4e53a70c0d2f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fogyasztóvédelem 275 ázsiai boltot és éttermet ellenőrzött, 126 eljárás indult. A boltoknál a magyar feliratok hiányával volt a legnagyobb probléma, az éttermeknél az alapanyagok követhetősége és a higiénia.","shortLead":"A fogyasztóvédelem 275 ázsiai boltot és éttermet ellenőrzött, 126 eljárás indult. A boltoknál a magyar feliratok...","id":"20250328_fogyasztovedelem-azsiai-ettermek-vizsgalat-ellenorzes-alapanyagok-higienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/987fed66-787e-4d47-812f-4e53a70c0d2f.jpg","index":0,"item":"f34a4aa4-c42b-42b8-a2b0-c837813058b9","keywords":null,"link":"/kkv/20250328_fogyasztovedelem-azsiai-ettermek-vizsgalat-ellenorzes-alapanyagok-higienia","timestamp":"2025. március. 28. 10:44","title":"Az ellenőrzött ázsiai éttermek felében gond volt az alapanyagokkal és a higiéniával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c249fe-a1e4-48a8-8521-7745c43cb885","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A magát helyalapú felhőszolgáltatóként meghatározó HERE pontosan rögzíti az útadatokat és precízen, utcaszinten gyűjti össze a panorámaképeket a világ számos országából, annak érdekében, hogy naprakész és részletgazdag digitális térképeket jelenítsen meg.","shortLead":"A magát helyalapú felhőszolgáltatóként meghatározó HERE pontosan rögzíti az útadatokat és precízen, utcaszinten gyűjti...","id":"20250329_here-magyarorszag-3d-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2c249fe-a1e4-48a8-8521-7745c43cb885.jpg","index":0,"item":"f51d2cd3-840e-4a81-9117-9a3895ce6dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_here-magyarorszag-3d-terkep","timestamp":"2025. március. 29. 10:03","title":"Indulnak az autók a magyar utakra, minden korábbinál fejlettebb 3D-s térkép készülhet Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29d1c61-5beb-40cf-90af-afd1aa1dcbb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Továbbfejlesztett sztorimód, élethűbb pályák, és természetesen a Ferrarinál versenyző Lewis Hamilton: jön a Forma-1 hivatalos játéka, az F1 25.","shortLead":"Továbbfejlesztett sztorimód, élethűbb pályák, és természetesen a Ferrarinál versenyző Lewis Hamilton: jön a Forma-1...","id":"20250327_f125-forma-1-jatek-megjelenes-palyak-lidar-szkenneles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a29d1c61-5beb-40cf-90af-afd1aa1dcbb2.jpg","index":0,"item":"175d160e-0a8a-421c-bc8c-c78dfe05e05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_f125-forma-1-jatek-megjelenes-palyak-lidar-szkenneles","timestamp":"2025. március. 27. 16:03","title":"Minden korábbinál élethűbb lesz a Forma-1 hivatalos játéka – ekkor érkezik az F1 25 (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb85f3f7-98e2-4d23-a998-90f09c4b39b6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Német újságok is beszámoltak arról, hogy Magyarországon a befektetési alapoknak mostantól több állampapírt kell vásárolniuk.","shortLead":"Német újságok is beszámoltak arról, hogy Magyarországon a befektetési alapoknak mostantól több állampapírt kell...","id":"20250329_Nemet-lapok-magyar-allampapirok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb85f3f7-98e2-4d23-a998-90f09c4b39b6.jpg","index":0,"item":"99b3ec5c-bfb0-4ff7-b073-a67a4dd66cf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250329_Nemet-lapok-magyar-allampapirok","timestamp":"2025. március. 29. 09:11","title":"Német lapok: Orbán szokatlan eszközökkel finanszírozza a választási ajándékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab7dce9-b1d2-4297-aea9-0971bb9d58bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már nincs benne a Divatcsarnok Projekt Zrt. igazgatóságában Habsburg-Lotharingiai Mihály.","shortLead":"Már nincs benne a Divatcsarnok Projekt Zrt. igazgatóságában Habsburg-Lotharingiai Mihály.","id":"20250327_hvg-Lazar-Janos-habsburg-lotharingiai-mihaly-divatcsarnok-projekt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ab7dce9-b1d2-4297-aea9-0971bb9d58bd.jpg","index":0,"item":"6f135fb9-542b-4dd9-a02f-95b33a645e66","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-Lazar-Janos-habsburg-lotharingiai-mihaly-divatcsarnok-projekt","timestamp":"2025. március. 27. 16:00","title":"Lázár János után a főherceg is kiszáll a Divatcsarnokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]